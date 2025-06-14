https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/izmir-focada-orman-yangini-mudahale-suruyor-1097028719.html

İzmir Foça'da orman yangını evlere sıçradı, rüzgarın etkisiyle büyüyor: 4 kişi gözaltına alındı

İzmir Foça'da orman yangını evlere sıçradı, rüzgarın etkisiyle büyüyor: 4 kişi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

İzmir Foça'da ormanlık alanda yangın çıktı. 14.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-14T13:47+0300

2025-06-14T13:47+0300

2025-06-14T15:59+0300

türki̇ye

i̇zmir

foça

orman yangını

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0e/1097030850_0:247:2765:1802_1920x0_80_0_0_d0384a4d7b82667ccffcd41ac2154c50.jpg

İzmir'in Foça ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor. Yangın rüzgarın etkisiyle büyürken bazı evlere de sıçradı. Yangına, kaynak yaparken neden oldukları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındıYeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.Hobi bahçesi yapımı sırasında çıktığı belirlendiYangının ilk belirlemelere göre Yeniköy ile Ilıpınar arasındaki ormanda hobi bahçesi yapımı sırasında çıktığı tespit edildi. Alevlerin rüzgarın da etkisiyle Ilıpınar Mahallesi yönüne doğru ilerlediği bildirildi.Dört kişi gözaltındaYangına, ormana yakın bir bahçede yapılan kaynak işlemi sırasında çıkan kıvılcımların neden olduğunu belirleyen jandarma, kaynak yapan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.Foça-İzmir kara yolu, yangının olduğu bölgede trafiğe kapatıldı. Ana yolun çevresindeki mahalle yollarına da giriş izni verilmiyor.Ekipler, alevlerin yerleşim yeri ve tarım arazilerine ulaşmaması için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.Alevler bazı evlere sıçradıAlevler rüzgarın da etkisiyle Gerenköy Mahallesi yönüne ilerledi. Alevler, mahallenin girişindeki evlere kadar ulaştı. Alevler bazı evlere sıçradı. Mahallenin girişindeki evlerden bazıları tedbir amacıyla boşaltıldı.Foça Belediye Başkanı Saniye Fıçı da "Zarar gören bazı evler mevcut. Bütün Foça halkı ile beraber söndürmeye çalışıyoruz. Orman ekipleri çalışıyor. Son 10 günde 6-7 yangın oldu. Halkımızdan rica ediyorum, daha dikkatli olun" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/izmirde-orman-yangini-2-ucak-ve-6-helikopter-mudahale-ediyor-1097006241.html

türki̇ye

i̇zmir

foça

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇zmir, foça, orman yangını