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İzmir Foça'da orman yangını evlere sıçradı, rüzgarın etkisiyle büyüyor: 4 kişi gözaltına alındı
İzmir Foça'da orman yangını evlere sıçradı, rüzgarın etkisiyle büyüyor: 4 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İzmir Foça'da ormanlık alanda yangın çıktı. 14.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-14T13:47+0300
2025-06-14T15:59+0300
türki̇ye
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İzmir'in Foça ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor. Yangın rüzgarın etkisiyle büyürken bazı evlere de sıçradı. Yangına, kaynak yaparken neden oldukları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındıYeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.Hobi bahçesi yapımı sırasında çıktığı belirlendiYangının ilk belirlemelere göre Yeniköy ile Ilıpınar arasındaki ormanda hobi bahçesi yapımı sırasında çıktığı tespit edildi. Alevlerin rüzgarın da etkisiyle Ilıpınar Mahallesi yönüne doğru ilerlediği bildirildi.Dört kişi gözaltındaYangına, ormana yakın bir bahçede yapılan kaynak işlemi sırasında çıkan kıvılcımların neden olduğunu belirleyen jandarma, kaynak yapan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.Foça-İzmir kara yolu, yangının olduğu bölgede trafiğe kapatıldı. Ana yolun çevresindeki mahalle yollarına da giriş izni verilmiyor.Ekipler, alevlerin yerleşim yeri ve tarım arazilerine ulaşmaması için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.Alevler bazı evlere sıçradıAlevler rüzgarın da etkisiyle Gerenköy Mahallesi yönüne ilerledi. Alevler, mahallenin girişindeki evlere kadar ulaştı. Alevler bazı evlere sıçradı. Mahallenin girişindeki evlerden bazıları tedbir amacıyla boşaltıldı.Foça Belediye Başkanı Saniye Fıçı da "Zarar gören bazı evler mevcut. Bütün Foça halkı ile beraber söndürmeye çalışıyoruz. Orman ekipleri çalışıyor. Son 10 günde 6-7 yangın oldu. Halkımızdan rica ediyorum, daha dikkatli olun" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/izmirde-orman-yangini-2-ucak-ve-6-helikopter-mudahale-ediyor-1097006241.html
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i̇zmir, foça, orman yangını
i̇zmir, foça, orman yangını

İzmir Foça'da orman yangını evlere sıçradı, rüzgarın etkisiyle büyüyor: 4 kişi gözaltına alındı

13:47 14.06.2025 (güncellendi: 15:59 14.06.2025)
© Mehmet Emin MengüarslanFoça
Foça - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2025
© Mehmet Emin Mengüarslan
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İzmir Foça'da ormanlık alanda yangın çıktı.
İzmir'in Foça ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor. Yangın rüzgarın etkisiyle büyürken bazı evlere de sıçradı. Yangına, kaynak yaparken neden oldukları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı
Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
© Mehmet Emin MengüarslanFoça
Foça - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2025
Foça
© Mehmet Emin Mengüarslan
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Hobi bahçesi yapımı sırasında çıktığı belirlendi

Yangının ilk belirlemelere göre Yeniköy ile Ilıpınar arasındaki ormanda hobi bahçesi yapımı sırasında çıktığı tespit edildi. Alevlerin rüzgarın da etkisiyle Ilıpınar Mahallesi yönüne doğru ilerlediği bildirildi.

Dört kişi gözaltında

Yangına, ormana yakın bir bahçede yapılan kaynak işlemi sırasında çıkan kıvılcımların neden olduğunu belirleyen jandarma, kaynak yapan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Foça-İzmir kara yolu, yangının olduğu bölgede trafiğe kapatıldı. Ana yolun çevresindeki mahalle yollarına da giriş izni verilmiyor.
Ekipler, alevlerin yerleşim yeri ve tarım arazilerine ulaşmaması için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.
© Mehmet Emin MengüarslanFoça
Foça - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2025
Foça
© Mehmet Emin Mengüarslan

Alevler bazı evlere sıçradı

Alevler rüzgarın da etkisiyle Gerenköy Mahallesi yönüne ilerledi. Alevler, mahallenin girişindeki evlere kadar ulaştı. Alevler bazı evlere sıçradı. Mahallenin girişindeki evlerden bazıları tedbir amacıyla boşaltıldı.
© Mehmet Emin MengüarslanFoça
Foça - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2025
Foça
© Mehmet Emin Mengüarslan
Foça Belediye Başkanı Saniye Fıçı da "Zarar gören bazı evler mevcut. Bütün Foça halkı ile beraber söndürmeye çalışıyoruz. Orman ekipleri çalışıyor. Son 10 günde 6-7 yangın oldu. Halkımızdan rica ediyorum, daha dikkatli olun" diye konuştu.
İzmir'de orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2025
TÜRKİYE
İzmir'de orman yangını: 2 uçak ve 6 helikopter müdahale ediyor
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