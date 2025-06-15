https://anlatilaninotesi.com.tr/20250615/rus-ortodoks-kilisesi-moldova-polisinin-rahiplere-yonelik-siddetini-kesin-bir-dille-kinadi-1097043483.html

Rus Ortodoks Kilisesi, Moldova polisinin rahiplere yönelik şiddetini kesin bir dille kınadı

Rus Ortodoks Kilisesi, Moldova polisinin rahiplere yönelik şiddetini kesin bir dille kınadı

Sputnik Türkiye

Kişinev'de LGBT destekçileri ile geleneksel değerleri savunanları karşı karşıya getiren gösterilere polis müdahalesi gelirken uzmanlar Moldova yönetiminin... 15.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-15T16:19+0300

2025-06-15T16:19+0300

2025-06-15T16:19+0300

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Moldova’nın başkenti Kișinev’de düzenlenen LGBT yürüyüşüne karşı geleneksel aile değerlerini savunan grupların protestosu sırasında polis şiddeti yaşandı. Sputnik Moldova’nın bildirdiğine göre, 'Pobeda' bloğu temsilcileri, anti-LGBT yürüyüşüne katılanlara yönelik polis zorbalığını sert şekilde kınadı. Diriliş Partisi lideri Natalya Parasca, polis güçlerinin barışçıl şekilde görüşlerini dile getiren rahipler, aileler ve sıradan vatandaşlara kaba kuvvet uyguladığını belirtti.Parasca, “Gözaltına alınanlar arasında rahipler, çocuklarıyla birlikte gelen ebeveynler ve geleneksel değerlere sahip çıkan sıradan inananlar var. Ancak yetkililer için önemli olan, Brüksel’in talimatıyla Maia Sandu’nun verdiği emri yerine getirmek. Bu yürüyüş her ne pahasına olursa olsun, gerekirse ailevi ve Hristiyan değerleri çiğneyerek bile olsa yapılmalı” diyerek tepkisini dile getirdi. Ayrıca, “Polis, halkına karşı kullanılan bir cop olmamalı. Eğer güvenlik güçleri yasaya değil siyasi emirlere itaat ediyorsa, bu demokrasi değil, gökkuşağı bayrağı altında bir diktatörlüktür” ifadelerini kullandı.'Din görevlilerine şiddet kabul edilemez'Moskova Patrikhanesi Sinodal Daire Başkan Yardımcısı Vahtang Kipşidze ise Moldova Ortodoks Kilisesi din görevlilerine karşı uygulanan şiddetin kabul edilemez olduğunu belirtti. Kipşidze, Moldova toplumuna dayatılan cinsiyet ideolojisinin siyasi değil, ahlaki bir sorun olduğunu ve kilise ile sağlıklı toplumsal güçlerin bu anti-Hristiyan projeye karşı birleşmesi gerektiğini vurguladı.Kipşidze, Batı ülkelerinde azınlık hakları koruma adı altında başlayan hareketin çocukların aynı cinsiyetten ailelere verilmesi, okullarda aile karşıtı yalanların öğretilmesi ve çocukların cinsiyet değiştirmesi gibi aşamalara vardığını ifade ederek, Moldovalı inananların bu sürece kendi vatanlarında izin vermeyeceğini umut etti.'Kişinev, AB üyeliği için LGBT dostu politikaları benimsiyor'Global Policy Enstitüsü’nde kıdemli araştırma görevlisi olarak çalışan Dr. George Szamuely de, Moldova’daki LGBT yürüyüşü sırasında polis müdahalesini eleştirdi. Szamuely, Moldova’nın AB üyeliği için Brüksel’in LGBT dostu politikalarını benimsemeye çalıştığını ancak ülkenin aslında muhafazakar olduğunu belirtti. AB’nin evrensel değer dayatmasının Avrupa halklarının çoğuyla uyuşmadığını ifade eden Szamuely, Moldova’nın Macaristan’dan farklı olarak LGBT yürüyüşlerine izin verdiğini ve karşı çıkanlara sert müdahalede bulunduğunu söyledi.Moldova’da bazı sivil toplum kuruluşları 15 Haziran’da Kișinev’de LGBT yürüyüşü düzenlenmesini talep ederken, Moldova Ortodoks Kilisesi ise 2022’den beri bu tür festivallerin ve yürüyüşlerin yasaklanmasını istiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250615/kisinevde-sicak-pazar-lgbt-yuruyusune-karsi-geleneksel-degerlere-destek-eylemi-duzenlendi-1097042241.html

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