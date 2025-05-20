https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/turk-yuzuculere-saldiran-okyanusun-sinsi-avcisi-cookiecutter-kopek-baligi-ne-kadar-tehlikeli-neler-1096360106.html

Türk yüzücülere saldıran okyanusun sinsi avcısı: Cookiecutter köpek balığı ne kadar tehlikeli, neler biliniyor?

Türk yüzücülere saldıran okyanusun sinsi avcısı: Cookiecutter köpek balığı ne kadar tehlikeli, neler biliniyor?

Sputnik Türkiye

Türk yüzücüler Yasemin Altıntaş ve Murat Öz, Hawaii açıklarında Molokai Kanalı’nı geçerken Cookiecutter cinsi köpek balığı saldırısına uğradı. Saldırıda... 20.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-20T11:50+0300

2025-05-20T11:50+0300

2025-05-20T11:50+0300

türki̇ye

hawaii

köpek balığı

saldırı

yüzücü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/13/1096347032_0:470:2730:2006_1920x0_80_0_0_aa9acbe766d0f80433f8f3786e86ffad.jpg

Türkiye'yi uluslararası açık su yüzmelerinde temsil eden Yasemin Altıntaş ve Murat Öz, Pasifik Okyanusu'nda yer alan Molokai Kanalı'nı geçmeye çalışırken köpek balığı saldırısına uğradı. Olay, Hawaii’nin güney kıyısındaki Papohaku Plajı’ndan başlayan 45 kilometrelik parkurun 21. kilometresinde meydana geldi.Altıntaş ve Öz, saatlerce yüzdükten sonra parkur ortasında Cookiecutter cinsi bir köpek balığının saldırısıyla yüzüşü bırakmak zorunda kaldı.Beslenme molasında saldırıya uğradılarYüzücülerin teknik ekibinin aktardığına göre, sporcular beslenme molası sırasında önce bir ahtapotun ardından bir köpek balığının hedefi oldu. Balık, Murat Öz’ü belinden ısırarak ciddi şekilde yaraladı. Yasemin Altıntaş ise olaydan yara almadan kurtuldu.Öz, “Hawaii'de 20 gündür bu yüzüş için bekliyorduk. Artık olmayacak derken iki fırtına arasında dar bir pencere açıldı ve bu fırsatı değerlendirdik" diyerek yaşananları anlattı.Cookiecutter köpek balığı nedir? Hakkında neler biliniyorNTV'nin haberine göre, saldırıyı gerçekleştiren Cookiecutter köpekbalığı, genellikle parazit olarak bilinir. Bu tür, kurabiye şeklinde iz bırakan 5 cm çapında ve 7 cm derinliğinde ısırıklarla tanınır. Genellikle daha büyük deniz canlılarına zarar veren bu balık, insanlara nadiren saldırır.Işıltılı vücut yapısıyla gece aktif olan Cookiecutter, ılık sularda ve adaların çevresinde yaşam sürer. Geceleri yüzeye çıkar, gündüzleri derinlere iner. Bu özellikleri nedeniyle genellikle karanlıkta avlanır.Yaralanan Murat Öz, kıyıya çıkarıldıktan sonra en yakın hastaneye kaldırıldı. Türk yüzücülerin antrenörlerinden Pilot Michael Twigg-Smith, “Rüzgar ve akıntı iyi durumdaydı. Bu olay yaşanmasaydı parkuru başarıyla geçerlerdi,” açıklamasında bulundu.Twigg-Smith, olayın ardından artık Molokai Kanalı’nda gece yüzüşlerinin yasaklanacağını bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/turk-yuzuculer-hawaiide-kopek-baligi-saldirisina-ugradi-murat-oz-belinden-yaralandi-1096347206.html

türki̇ye

hawaii

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hawaii, köpek balığı, saldırı, yüzücü