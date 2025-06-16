https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/istanbulu-terk-eden-oyuncu-koye-yerlesip-evini-insa-etti-tavuk-besliyor-yumurtasini-kendi-topluyor-1097061597.html
İstanbul'u terk eden Kurtlar Vadisi oyuncusu köye yerleşip evini inşa etti: Tavuk besliyor, yumurtasını kendi topluyor
İstanbul'u terk eden Kurtlar Vadisi oyuncusu köye yerleşip evini inşa etti: Tavuk besliyor, yumurtasını kendi topluyor
Sputnik Türkiye
"Diriliş Ertuğrul" ve "Kurtlar Vadisi" gibi dizilerde rol alan Gökmen Kasabalı, İstanbul’u terk ederek çocukluk köyüne yerleşti. Kendi elleriyle yaptığı evde... 16.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-16T13:53+0300
2025-06-16T13:53+0300
2025-06-16T14:10+0300
yaşam
köy
kasaba
i̇stanbul
ev
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Ünlü oyuncu Gökmen Kasabalı, pandemi döneminde radikal bir karar alarak İstanbul’daki yaşamını sonlandırdı. Oyunculuk kariyerinde önemli projelerde yer alan Kasabalı, çocukluğunun geçtiği köyüne dönüş yaptı ve doğayla iç içe bir yaşam kurdu.Kendi evini kendi elleriyle yaptıHürriyet'in haberine göre Kasabalı, köye yerleşme sürecinde sıfırdan bir ev projesi başlattı. Maddi sıkıntılar içinde kredi çekerek inşaata başlayan oyuncu, evi kendi çizdi ve duvar, boya, parke gibi pek çok detayı tek başına tamamladı. “Her köşesinde emeğim var” diyen Kasabalı, altı ay boyunca bizzat çalıştı.Ramo Dizisi hayatını kolaylaştırdıEv yapımı sürecinde yaşadığı maddi zorluklar, Kasabalı’nın oyunculuğu bırakmasına neden olmadı. Bu dönemde Ramo dizisinden aldığı teklif, ekonomik yükünü hafifletti. Ailesinin desteğiyle evi tamamlayan oyuncu, şu anda doğa içinde huzurlu bir yaşam sürüyor.Köy hayatında tavuk ve meyve bahçesiKasabalı’nın evi, geniş bahçesiyle dikkat çekiyor. Tavuk besleyen oyuncu, yumurtalarını her sabah kendi topluyor. Bahçesinde erik, dut, kiraz gibi meyve ağaçları bulunan oyuncu, doğaya duyduğu bağlılığı şu sözlerle ifade ediyor:“Doğanın kalbinde olmadığınız sürece hayatın öğretisini öğrenmenize imkân yok.”
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köy, kasaba, i̇stanbul, ev
köy, kasaba, i̇stanbul, ev
İstanbul'u terk eden Kurtlar Vadisi oyuncusu köye yerleşip evini inşa etti: Tavuk besliyor, yumurtasını kendi topluyor
13:53 16.06.2025 (güncellendi: 14:10 16.06.2025)
"Diriliş Ertuğrul" ve "Kurtlar Vadisi" gibi dizilerde rol alan Gökmen Kasabalı, İstanbul’u terk ederek çocukluk köyüne yerleşti. Kendi elleriyle yaptığı evde ailesiyle birlikte doğayla iç içe yaşayan oyuncu, şehir hayatını geride bırakıp tavuk beslediği, meyve yetiştirdiği bir düzen kurdu.
Ünlü oyuncu Gökmen Kasabalı, pandemi döneminde radikal bir karar alarak İstanbul’daki yaşamını sonlandırdı. Oyunculuk kariyerinde önemli projelerde yer alan Kasabalı, çocukluğunun geçtiği köyüne dönüş yaptı ve doğayla iç içe bir yaşam kurdu.
Kendi evini kendi elleriyle yaptı
Hürriyet'in haberine göre Kasabalı, köye yerleşme sürecinde sıfırdan bir ev projesi başlattı. Maddi sıkıntılar içinde kredi çekerek inşaata başlayan oyuncu, evi kendi çizdi ve duvar, boya, parke gibi pek çok detayı tek başına tamamladı. “Her köşesinde emeğim var” diyen Kasabalı, altı ay boyunca bizzat çalıştı.
Ramo Dizisi hayatını kolaylaştırdı
Ev yapımı sürecinde yaşadığı maddi zorluklar, Kasabalı’nın oyunculuğu bırakmasına neden olmadı. Bu dönemde Ramo dizisinden aldığı teklif, ekonomik yükünü hafifletti. Ailesinin desteğiyle evi tamamlayan oyuncu, şu anda doğa içinde huzurlu bir yaşam sürüyor.
Köy hayatında tavuk ve meyve bahçesi
Kasabalı’nın evi, geniş bahçesiyle dikkat çekiyor. Tavuk besleyen oyuncu, yumurtalarını her sabah kendi topluyor. Bahçesinde erik, dut, kiraz gibi meyve ağaçları bulunan oyuncu, doğaya duyduğu bağlılığı şu sözlerle ifade ediyor:
“Doğanın kalbinde olmadığınız sürece hayatın öğretisini öğrenmenize imkân yok.”