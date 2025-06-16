https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/iletisim-baskani-altun-israilin-iran-radyo-televizyon-kurumuna-saldirmasi-katliamdir-1097072979.html
İletişim Başkanı Altun: İsrail'in, İran Radyo Televizyon Kurumuna saldırması katliamdır
İletişim Başkanı Altun: İsrail'in, İran Radyo Televizyon Kurumuna saldırması katliamdır
Sputnik Türkiye
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in İran Radyo ve Televizyon Kurumuna düzenlediği saldırıya tepki gösterdi. Altun, saldırının açık bir katliam olduğunu... 16.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-16T23:19+0300
2025-06-16T23:19+0300
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail’in İran Radyo ve Televizyon Kurumuna saldırısını kınadı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan İletişim Başkanı Altun ''İsrail’in, basın mensuplarını ve sivilleri hedef alarak İran Radyo ve Televizyon Kurumuna saldırması açık bir katliamdır. Gazetecilere, medya mensuplarına saldırmak barbarlıktır; böylesi bir saldırının hiçbir hukuki meşruiyeti ve gerekçesi yoktur. İşlediği suçlarla devlet olma özelliğini kaybetmiş olan İsrail yönetimi, kalıcı barışla arasına kalın duvarlar inşa etmektedir. Türkiye olarak bu menfur saldırıyı telin ediyoruz. Hayatını kaybeden basın mensupları için İran halkına taziyelerimizi iletiyoruz. İsrail saldırganlığına ve bölgeyi ateşe atan pervasızlığına karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyoruz'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/cumhurbaskani-erdogan-kabine-toplantisi-sonrasi-aciklama-yapiyor-1097069675.html
türki̇ye
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ortadoğu, i̇srail, i̇ran, fahrettin altun, medya, ana akım medya, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), televizyon, i̇ran devlet televizyonu
ortadoğu, i̇srail, i̇ran, fahrettin altun, medya, ana akım medya, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), televizyon, i̇ran devlet televizyonu
İletişim Başkanı Altun: İsrail'in, İran Radyo Televizyon Kurumuna saldırması katliamdır
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in İran Radyo ve Televizyon Kurumuna düzenlediği saldırıya tepki gösterdi. Altun, saldırının açık bir katliam olduğunu belirterek gazetecileri hedef almanın barbarlık olduğunu vurguladı. Türkiye'nin bu menfur saldırıyı kınadığını belirten Altun, uluslararası toplumu İsrail’e karşı harekete geçmeye çağırdı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail’in İran Radyo ve Televizyon Kurumuna saldırısını kınadı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan İletişim Başkanı Altun ''İsrail’in, basın mensuplarını ve sivilleri hedef alarak İran Radyo ve Televizyon Kurumuna saldırması açık bir katliamdır. Gazetecilere, medya mensuplarına saldırmak barbarlıktır; böylesi bir saldırının hiçbir hukuki meşruiyeti ve gerekçesi yoktur. İşlediği suçlarla devlet olma özelliğini kaybetmiş olan İsrail yönetimi, kalıcı barışla arasına kalın duvarlar inşa etmektedir. Türkiye olarak bu menfur saldırıyı telin ediyoruz. Hayatını kaybeden basın mensupları için İran halkına taziyelerimizi iletiyoruz. İsrail saldırganlığına ve bölgeyi ateşe atan pervasızlığına karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyoruz'' dedi.