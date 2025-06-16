https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/iletisim-baskani-altun-israilin-iran-radyo-televizyon-kurumuna-saldirmasi-katliamdir-1097072979.html

İletişim Başkanı Altun: İsrail'in, İran Radyo Televizyon Kurumuna saldırması katliamdır

İletişim Başkanı Altun: İsrail'in, İran Radyo Televizyon Kurumuna saldırması katliamdır

Sputnik Türkiye

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in İran Radyo ve Televizyon Kurumuna düzenlediği saldırıya tepki gösterdi. Altun, saldırının açık bir katliam olduğunu... 16.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-16T23:19+0300

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail’in İran Radyo ve Televizyon Kurumuna saldırısını kınadı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan İletişim Başkanı Altun ''İsrail’in, basın mensuplarını ve sivilleri hedef alarak İran Radyo ve Televizyon Kurumuna saldırması açık bir katliamdır. Gazetecilere, medya mensuplarına saldırmak barbarlıktır; böylesi bir saldırının hiçbir hukuki meşruiyeti ve gerekçesi yoktur. İşlediği suçlarla devlet olma özelliğini kaybetmiş olan İsrail yönetimi, kalıcı barışla arasına kalın duvarlar inşa etmektedir. Türkiye olarak bu menfur saldırıyı telin ediyoruz. Hayatını kaybeden basın mensupları için İran halkına taziyelerimizi iletiyoruz. İsrail saldırganlığına ve bölgeyi ateşe atan pervasızlığına karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyoruz'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/cumhurbaskani-erdogan-kabine-toplantisi-sonrasi-aciklama-yapiyor-1097069675.html

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ortadoğu, i̇srail, i̇ran, fahrettin altun, medya, ana akım medya, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), televizyon, i̇ran devlet televizyonu