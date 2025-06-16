Herson Bölgesi'nde terör eylemi hazırlığındaki Ukraynalı bir ajan yakalandı
© Fotoğraf : Rusya Federal Güvenlik ServisiFSB: Donetsk kentindeki bir mahkeme binasına yönelik saldırı girişimi akamete uğratıldı
© Fotoğraf : Rusya Federal Güvenlik Servisi
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Muharebe sahasında Rus ordusunun kararlı ilerleyişine karşı koyamayan Ukrayna, Rusya topraklarında kaos yaratmak amacıyla terör yöntemleri kullanmaya devam ediyor.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Herson Bölgesi idaresinde görevli bir bürokratın aracını havaya uçurmaya hazırlanan Ukraynalı bir ajanın yakalandığını duyurdu.
FSB'den yapılan açıklamada, "Herson Bölgesi'nde, resmi yetkililere yönelik terör eylemi gerçekleştirmek için Ukrayna istihbaratı tarafından elemanlanan 1974 doğumlu Rusya vatandaşının hukuka aykırı faaliyetlerine son verildi" dendi.
Ukrayna istihbaratının talimatıyla hareket eden zanlının Herson Bölgesi idaresinden bir bürokratın aracını patlatmak için el yapımı patlayıcı aldığını bildiren FSB, planı uygulamaya çalışırken yakalanan şahsın yanında 1 kilo 250 gram ağırlığında C4 patlayıcı, fünye ve kontrol paneli bulunduğunun altını çizdi.
Zanlı hakkında terör saldırısı girişimi ve patlayıcıların yasadışı taşınmasıyla ilgili ceza davaları açıldığını aktaran FSB, suçunu itiraf eden şahsı müebbet hapse varan cezaların beklediğini vurguladı.
FSB'den yapılan açıklamada, "Herson Bölgesi'nde, resmi yetkililere yönelik terör eylemi gerçekleştirmek için Ukrayna istihbaratı tarafından elemanlanan 1974 doğumlu Rusya vatandaşının hukuka aykırı faaliyetlerine son verildi" dendi.
Ukrayna istihbaratının talimatıyla hareket eden zanlının Herson Bölgesi idaresinden bir bürokratın aracını patlatmak için el yapımı patlayıcı aldığını bildiren FSB, planı uygulamaya çalışırken yakalanan şahsın yanında 1 kilo 250 gram ağırlığında C4 patlayıcı, fünye ve kontrol paneli bulunduğunun altını çizdi.
Zanlı hakkında terör saldırısı girişimi ve patlayıcıların yasadışı taşınmasıyla ilgili ceza davaları açıldığını aktaran FSB, suçunu itiraf eden şahsı müebbet hapse varan cezaların beklediğini vurguladı.