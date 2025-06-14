https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/besiktas-divan-kurulu-toplantisinda-aciklandi--kulubun-guncel-borcu-yaklasik-165-milyara-ulasti-1097027497.html
Beşiktaş Divan Kurulu toplantısında açıklandı: Kulübün güncel borcu yaklaşık 16.5 milyara ulaştı
Beşiktaş Divan Kurulu toplantısında açıklandı: Kulübün güncel borcu yaklaşık 16.5 milyara ulaştı
Sputnik Türkiye
Siyah-beyazlı kulübün borcunun 28 Şubat 2025 tarihi itibarıyla 16 milyar 463 milyon 665 bin 972 lira olduğu açıklandı. 14.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-14T12:35+0300
2025-06-14T12:35+0300
2025-06-14T12:35+0300
spor
i̇stanbul kongre merkezi
beşiktaş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0e/1097027340_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_58978ebacd135997b2b1440009867361.jpg
İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı'nda siyah beyazlı kulübün borcunun 28 Şubat 2025 tarihi itibarıyla 16 milyar 463 milyon 665 bin 972 lira olduğu duyuruldu.Aralık sonunda 15 milyar 65 milyonduİstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında konuşan denetim kurulu üyesi Kerem Akbaş, mali konularla ilgili üyeleri bilgilendirdi.Akbaş, siyah-beyazlı kulübün borcunun 28 Şubat 2025 tarihi itibarıyla toplam 16 milyar 463 milyon 665 bin 972 lira olduğunu kaydetti. Bir önceki divan kurulu toplantısında siyah-beyazlı kulübün borcu 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla 15 milyar 65 milyon 312 bin 308 lira olarak açıklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/super-ligde-disiplin-firtinasi-11-takim-sevk-edildi-1096576609.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0e/1097027340_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aa318525f5ed56e1fce4e1d13ba74e82.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇stanbul kongre merkezi, beşiktaş
i̇stanbul kongre merkezi, beşiktaş
Beşiktaş Divan Kurulu toplantısında açıklandı: Kulübün güncel borcu yaklaşık 16.5 milyara ulaştı
Siyah-beyazlı kulübün borcunun 28 Şubat 2025 tarihi itibarıyla 16 milyar 463 milyon 665 bin 972 lira olduğu açıklandı.
İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı'nda siyah beyazlı kulübün borcunun 28 Şubat 2025 tarihi itibarıyla 16 milyar 463 milyon 665 bin 972 lira olduğu duyuruldu.
Aralık sonunda 15 milyar 65 milyondu
İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında konuşan denetim kurulu üyesi Kerem Akbaş, mali konularla ilgili üyeleri bilgilendirdi.
Akbaş, siyah-beyazlı kulübün borcunun 28 Şubat 2025 tarihi itibarıyla toplam 16 milyar 463 milyon 665 bin 972 lira olduğunu kaydetti. Bir önceki divan kurulu toplantısında siyah-beyazlı kulübün borcu 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla 15 milyar 65 milyon 312 bin 308 lira olarak açıklanmıştı.