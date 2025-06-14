https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/besiktas-divan-kurulu-toplantisinda-aciklandi--kulubun-guncel-borcu-yaklasik-165-milyara-ulasti-1097027497.html

Beşiktaş Divan Kurulu toplantısında açıklandı: Kulübün güncel borcu yaklaşık 16.5 milyara ulaştı

Beşiktaş Divan Kurulu toplantısında açıklandı: Kulübün güncel borcu yaklaşık 16.5 milyara ulaştı

Sputnik Türkiye

Siyah-beyazlı kulübün borcunun 28 Şubat 2025 tarihi itibarıyla 16 milyar 463 milyon 665 bin 972 lira olduğu açıklandı. 14.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-14T12:35+0300

2025-06-14T12:35+0300

2025-06-14T12:35+0300

spor

i̇stanbul kongre merkezi

beşiktaş

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İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı'nda siyah beyazlı kulübün borcunun 28 Şubat 2025 tarihi itibarıyla 16 milyar 463 milyon 665 bin 972 lira olduğu duyuruldu.Aralık sonunda 15 milyar 65 milyonduİstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında konuşan denetim kurulu üyesi Kerem Akbaş, mali konularla ilgili üyeleri bilgilendirdi.Akbaş, siyah-beyazlı kulübün borcunun 28 Şubat 2025 tarihi itibarıyla toplam 16 milyar 463 milyon 665 bin 972 lira olduğunu kaydetti. Bir önceki divan kurulu toplantısında siyah-beyazlı kulübün borcu 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla 15 milyar 65 milyon 312 bin 308 lira olarak açıklanmıştı.

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i̇stanbul kongre merkezi, beşiktaş