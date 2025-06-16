https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/galata-kulesinde-aci-olay-22-yasindaki-genc-hayatini-kaybetti-1097057800.html
Galata Kulesi'nde acı olay: 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Galata Kulesi'nde acı olay: 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İstanbul Beyoğlu’ndaki Galata Kulesi’nden düşen 22 yaşındaki Naci G. olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, intihar ihtimali... 16.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-16T12:08+0300
2025-06-16T12:08+0300
2025-06-16T12:08+0300
türki̇ye
galata kulesi
intihar
beyoğlu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/06/1091255761_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_beb60d81dbe135b99405653352e6c011.jpg
İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bulunan tarihi Galata Kulesi’nde bugün öğle saatlerinde üzücü bir olay yaşandı. Kimliği 22 yaşındaki Naci G. olarak belirlenen bir kişi, kuleden aşağı düştü. Henüz belirlenemeyen bir nedenle gerçekleşen olay sonrası genç, hayatını kaybetti.Olay Yerine Polis ve Sağlık Ekipleri Sevk EdildiÇevredeki vatandaşların durumu fark etmesiyle birlikte polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis, çevre güvenliğini sağlamak amacıyla güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırdı. Ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan Naci G.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Genç adamın cenazesi, yapılan ilk incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.İntihar i̇htimali gündemdePolis ekipleri tarafından yapılan ilk değerlendirmelerde, intihar ihtimali üzerinde duruluyor. Ancak olayla ilgili kesin bilgilere, Adli Tıp raporu ve soruşturma sonucu ulaşılacağı belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/ekrem-imamoglu-icin-7-yil-4-aya-kadar-hapis-cezasi-istendi-1097056570.html
türki̇ye
galata kulesi
beyoğlu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/06/1091255761_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_37f76f852f7d5e2a23e065a2eadce756.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
galata kulesi, intihar, beyoğlu
galata kulesi, intihar, beyoğlu
Galata Kulesi'nde acı olay: 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti
İstanbul Beyoğlu’ndaki Galata Kulesi’nden düşen 22 yaşındaki Naci G. olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, intihar ihtimali üzerinde duruluyor. Olay yeri incelemesinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bulunan tarihi Galata Kulesi’nde bugün öğle saatlerinde üzücü bir olay yaşandı. Kimliği 22 yaşındaki Naci G. olarak belirlenen bir kişi, kuleden aşağı düştü. Henüz belirlenemeyen bir nedenle gerçekleşen olay sonrası genç, hayatını kaybetti.
Olay Yerine Polis ve Sağlık Ekipleri Sevk Edildi
Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesiyle birlikte polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis, çevre güvenliğini sağlamak amacıyla güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırdı. Ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan Naci G.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Genç adamın cenazesi, yapılan ilk incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İntihar i̇htimali gündemde
Polis ekipleri tarafından yapılan ilk değerlendirmelerde, intihar ihtimali üzerinde duruluyor. Ancak olayla ilgili kesin bilgilere, Adli Tıp raporu ve soruşturma sonucu ulaşılacağı belirtiliyor.