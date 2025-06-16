https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/galata-kulesinde-aci-olay-22-yasindaki-genc-hayatini-kaybetti-1097057800.html

Galata Kulesi'nde acı olay: 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Galata Kulesi'nde acı olay: 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

İstanbul Beyoğlu’ndaki Galata Kulesi’nden düşen 22 yaşındaki Naci G. olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, intihar ihtimali... 16.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-16T12:08+0300

2025-06-16T12:08+0300

2025-06-16T12:08+0300

türki̇ye

galata kulesi

intihar

beyoğlu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/06/1091255761_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_beb60d81dbe135b99405653352e6c011.jpg

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bulunan tarihi Galata Kulesi’nde bugün öğle saatlerinde üzücü bir olay yaşandı. Kimliği 22 yaşındaki Naci G. olarak belirlenen bir kişi, kuleden aşağı düştü. Henüz belirlenemeyen bir nedenle gerçekleşen olay sonrası genç, hayatını kaybetti.Olay Yerine Polis ve Sağlık Ekipleri Sevk EdildiÇevredeki vatandaşların durumu fark etmesiyle birlikte polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis, çevre güvenliğini sağlamak amacıyla güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırdı. Ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan Naci G.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Genç adamın cenazesi, yapılan ilk incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.İntihar i̇htimali gündemdePolis ekipleri tarafından yapılan ilk değerlendirmelerde, intihar ihtimali üzerinde duruluyor. Ancak olayla ilgili kesin bilgilere, Adli Tıp raporu ve soruşturma sonucu ulaşılacağı belirtiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/ekrem-imamoglu-icin-7-yil-4-aya-kadar-hapis-cezasi-istendi-1097056570.html

türki̇ye

galata kulesi

beyoğlu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

galata kulesi, intihar, beyoğlu