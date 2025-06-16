https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/ekrem-imamoglu-icin-7-yil-4-aya-kadar-hapis-cezasi-istendi-1097056570.html

Ekrem İmamoğlu için 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi

Ekrem İmamoğlu için 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle yargılanan Ekrem İmamoğlu hakkında savcı mütaalasını açıkladı. 16.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-16T11:36+0300

2025-06-16T11:36+0300

2025-06-16T11:36+0300

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesi hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle yargılandığı davada mütaalasını açıklayan savcı İmamoğlu'nun 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Duruşma 7 Temmuz'a ertelendi. 7 yıl 4 aya kadar hapis ve siyasi yasak talep edildiİstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'deki Marmara Cezaevi karşısındaki salondaki duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu ve avukatları katıldı. Duruşmada CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve partililer de izleyici olarak yer aldı. Mahkeme başkanı, Cumhuriyet savcılığınca hazırlanan esas hakkındaki mütalaanın dosyaya sunulduğunu belirtti.Mütalaada, İmamoğlu'nun "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret", "tehdit" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Mütaalada ayrıca İmamoğlu hakkında siyasi yasak da talep edildi. Direkt cezalandırılıyoruz Duruşmada savunma yapan Ekrem İmamoğlu, "Biz yargılanmıyoruz. Geçmişi suç dolu insanların iftiralarıyla direkt cezalandırılıyoruz." dedi. Mahkeme, avukatlara savunma için süre vererek, duruşmayı 16 Temmuz’a erteledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/imamoglunun-bilirkisi-davasi-26-eylule-ertelendi-1096973754.html

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