https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/fatih-terim-suudi-arabistanda-cildirdi-bu-hakemle-yari-final-olmaz-1095051950.html

Fatih Terim Suudi Arabistan’da 'çıldırdı': 'Bu hakemle yarı final olmaz'

Fatih Terim Suudi Arabistan’da 'çıldırdı': 'Bu hakemle yarı final olmaz'

Sputnik Türkiye

Suudi Arabistan Kral Kupası yarı finalinde, Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Shabab, deplasmanda Al Ittihad'e 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda... 02.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-02T08:14+0300

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spor

fatih terim

fabinho

suudi arabistan ligi

al ittihad

maç

hakem

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Karşılaşmanın 14. dakikasında Al Ittihad, Fabinho'nun penaltı golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda Al Shabab, 64 ve 67. dakikalarda Cristian Guanca'nın attığı gollerle 2-1'lik üstünlüğü sağladı. Ancak, uzatma dakikalarında Al Ittihad'den Danilo Pereira'nın 90+2 ve 90+9. dakikalarda kaydettiği gollerle maç 3-2 sona erdi. Bu sonuçla Al Ittihad finale yükselirken, Al Shabab turnuvadan elendi.Fatih Terim'in hakem eleştirisiMaçın ardından düzenlenen basın toplantısında Fatih Terim, hakem yönetimini sert bir dille eleştirdi. İlk penaltı kararının yanlış olduğunu belirten Terim, "Hakemin özgeçmişi pek parlak değil. İyi bir hakem değil. Suudi Arabistan Ligi futbola çok büyük yatırımlar yaptı. Ancak bu seviyede bir hakemin yarı final maçını yönetmesi utanç verici!" ifadelerini kullandı.Al Shabab'ın turnuva performansıAl Shabab, Fatih Terim yönetiminde Kral Kupası'nda yarı finale kadar yükselerek önemli bir başarıya imza attı. Ancak, Al Ittihad karşısında son dakikalarda gelen gollerle elenmesi, takım ve taraftarlar için büyük bir hayal kırıklığı yarattı.​Al Ittihad finale yükseldiBu galibiyetle Al Ittihad, Suudi Arabistan Kral Kupası'nda finale adını yazdırdı. Finaldeki rakibi ise diğer yarı final eşleşmesinin sonucuna göre belirlenecek.​

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fatih terim, fabinho, suudi arabistan ligi, al ittihad, maç, hakem