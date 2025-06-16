https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/en-ucuz-sifir-otomobil-fiyati-aciklandi-1-milyon-tlnin-altinda-kaldi-1097051701.html

En ucuz sıfır otomobil fiyatı açıklandı: 1 milyon TL'nin altında kaldı

En ucuz sıfır otomobil fiyatı açıklandı: 1 milyon TL'nin altında kaldı

Sputnik Türkiye

Sıfır otomobil piyasasında haziran ayı itibarıyla yalnızca bir modelin fiyatı 1 milyon TL’nin altında kaldı. Döviz kurundaki artış ve temmuz ayında beklenen... 16.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-16T09:28+0300

2025-06-16T09:28+0300

2025-06-16T09:28+0300

ekonomi̇

otomobil

sıfır

sıfır araç

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Otomobil almak isteyenler için piyasalarda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Türkiye’de satışta olan sıfır otomobiller arasında yalnızca bir modelin fiyatı 1 milyon TL’nin altında kaldı. Diğer tüm modeller 1 milyon TL’nin üzerine çıkmış durumda.Döviz kurundaki artış zamları tetikliyorOtomobil fiyatları döviz kuruna bağlı olarak yükseliyor. Haziran ayı başında euro kuru 44,63 TL seviyesindeyken, şu an 45,50 TL’yi aşmış durumda. Bu artış, otomobil maliyetlerine yansıyor. Kur artışının yanı sıra taşıma, vergi ve stok maliyetleri de fiyatlara eklenince, araç fiyatları gün geçtikçe artıyor.Temmuzda yeni fiyat listeleri geliyorSektör kaynaklarına göre otomobil firmaları, temmuz ayında yeni fiyat listeleri açıklamaya hazırlanıyor. NTV'nin haberine göre, haziran sonuna kadar geçerli olan fiyatlar, döviz kuru ve piyasa koşullarına göre güncellenecek. Bu nedenle, otomobil almak isteyenler için önümüzdeki günler kritik önem taşıyor.Sıfır otomobil fiyatları artıyorTürkiye pazarındaki sıfır otomobillerin fiyatları şu aralıkta değişiyor:

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otomobil, sıfır, sıfır araç