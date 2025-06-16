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En ucuz sıfır otomobil fiyatı açıklandı: 1 milyon TL'nin altında kaldı
En ucuz sıfır otomobil fiyatı açıklandı: 1 milyon TL'nin altında kaldı
Sputnik Türkiye
Sıfır otomobil piyasasında haziran ayı itibarıyla yalnızca bir modelin fiyatı 1 milyon TL’nin altında kaldı. Döviz kurundaki artış ve temmuz ayında beklenen... 16.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-16T09:28+0300
2025-06-16T09:28+0300
ekonomi̇
otomobil
sıfır
sıfır araç
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Otomobil almak isteyenler için piyasalarda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Türkiye’de satışta olan sıfır otomobiller arasında yalnızca bir modelin fiyatı 1 milyon TL’nin altında kaldı. Diğer tüm modeller 1 milyon TL’nin üzerine çıkmış durumda.Döviz kurundaki artış zamları tetikliyorOtomobil fiyatları döviz kuruna bağlı olarak yükseliyor. Haziran ayı başında euro kuru 44,63 TL seviyesindeyken, şu an 45,50 TL’yi aşmış durumda. Bu artış, otomobil maliyetlerine yansıyor. Kur artışının yanı sıra taşıma, vergi ve stok maliyetleri de fiyatlara eklenince, araç fiyatları gün geçtikçe artıyor.Temmuzda yeni fiyat listeleri geliyorSektör kaynaklarına göre otomobil firmaları, temmuz ayında yeni fiyat listeleri açıklamaya hazırlanıyor. NTV'nin haberine göre, haziran sonuna kadar geçerli olan fiyatlar, döviz kuru ve piyasa koşullarına göre güncellenecek. Bu nedenle, otomobil almak isteyenler için önümüzdeki günler kritik önem taşıyor.Sıfır otomobil fiyatları artıyorTürkiye pazarındaki sıfır otomobillerin fiyatları şu aralıkta değişiyor:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/direksiyon-basinda-uyuyakalan-alkollu-surucunun-ehliyetine-2043e-kadar-el-konuldu-1096843446.html
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otomobil, sıfır, sıfır araç
otomobil, sıfır, sıfır araç

En ucuz sıfır otomobil fiyatı açıklandı: 1 milyon TL'nin altında kaldı

09:28 16.06.2025
© AAOtomobil
Otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2025
© AA
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Sıfır otomobil piyasasında haziran ayı itibarıyla yalnızca bir modelin fiyatı 1 milyon TL’nin altında kaldı. Döviz kurundaki artış ve temmuz ayında beklenen zamlar nedeniyle fiyatların daha da yükselmesi öngörülüyor. Alıcıların kararlarını erkene çekmesi tavsiye ediliyor.
Otomobil almak isteyenler için piyasalarda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Türkiye’de satışta olan sıfır otomobiller arasında yalnızca bir modelin fiyatı 1 milyon TL’nin altında kaldı. Diğer tüm modeller 1 milyon TL’nin üzerine çıkmış durumda.

Döviz kurundaki artış zamları tetikliyor

Otomobil fiyatları döviz kuruna bağlı olarak yükseliyor. Haziran ayı başında euro kuru 44,63 TL seviyesindeyken, şu an 45,50 TL’yi aşmış durumda. Bu artış, otomobil maliyetlerine yansıyor. Kur artışının yanı sıra taşıma, vergi ve stok maliyetleri de fiyatlara eklenince, araç fiyatları gün geçtikçe artıyor.

Temmuzda yeni fiyat listeleri geliyor

Sektör kaynaklarına göre otomobil firmaları, temmuz ayında yeni fiyat listeleri açıklamaya hazırlanıyor. NTV'nin haberine göre, haziran sonuna kadar geçerli olan fiyatlar, döviz kuru ve piyasa koşullarına göre güncellenecek. Bu nedenle, otomobil almak isteyenler için önümüzdeki günler kritik önem taşıyor.

Sıfır otomobil fiyatları artıyor

Türkiye pazarındaki sıfır otomobillerin fiyatları şu aralıkta değişiyor:

Fiyat Aralığı

Fiyatlar (TL)

1 Milyon TL altı

999.990

1 - 1.1 Milyon TL

1.094.000, 1.099.900

1.1 - 1.2 Milyon TL

1.210.000

1.2 - 1.3 Milyon TL

1.256.000

1.3 - 1.4 Milyon TL

1.356.000, 1.365.000, 1.380.000, 1.399.000

1.4 - 1.5 Milyon TL

1.440.000, 1.467.000, 1.499.500

1.5 - 1.6 Milyon TL

1.514.600, 1.569.900

1.6 - 1.7 Milyon TL

1.607.000, 1.620.000, 1.625.000, 1.631.000, 1.632.000

1.9 - 2 Milyon TL

1.925.000, 1.999.000

2 - 3 Milyon TL

2.145.000, 2.628.636, 2.944.000, 2.974.000

trafik polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2025
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