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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/imamoglunun-bilirkisi-davasi-26-eylule-ertelendi-1096973754.html
İmamoğlu'nun bilirkişi davası 26 Eylül'e ertelendi
İmamoğlu'nun bilirkişi davası 26 Eylül'e ertelendi
Sputnik Türkiye
Yolsuzluk suçlamasıyla görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs"ten yargılandığı... 12.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-12T12:14+0300
2025-06-12T12:14+0300
poli̇ti̇ka
ekrem i̇mamoğlu
bilirkişi
chp
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
duruşma
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Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak'ta Saraçhane'de düzenlediği basın toplantısında hakkındaki soruşturmaları eleştirmiş ve hep aynı bilirkişinin görevlendirildiğini iddia etmişti.İmamoğlu'na bu açıklamaları nedeniyle "Bilirkişi ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlamasıyla dava açıldı ve hakkında 4 yıla kadar hapis cezası istendi.İmamoğlu duruşmaya katılmadıİstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmanın, kısa süre önce Çağlayan'dan Silivri'ye alınmasına İmamoğlu ve avukatları tepki gösterdi.CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de destek amaçlı yapmayı planladıkları mitingin iptal edildiğini duyurdu.Ekrem İmamoğlu ve avukatlarının katılmadığı davanın duruşması 26 Eylül Cuma gününe ertelendi.İmamoğlu, yolsuzluk suçlamasıyla 23 Mart'ta tutuklanmıştı.Ne olmuştu?Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında bilirkişiyi yanlı rapor düzenlemekte suçlamış, "Adalet Bakanı'na sesleniyorum. Biz de Cumhurbaşkanı'ndan etkilenerek basın toplantımıza bu ismi koyduk. Basın toplantımızın adı turpun büyüğü. Olmayan raporların nasıl iddianameye girdiğini, imzasız raporlar insanların nasıl suçlandığını sizlerle paylaşacağım, lafla da değil, belgeleriyle açıklayacağım." ifadelerini kullanmıştı.İmamoğlu, hakında açılan davalarda lehine olan bilirkişi raporlarının bir bilirkişinin sürece dahil olmasıyla tersine döndüğünü ileri sürüp olmayan raporlar esas alınarak hakkında suçlamalar yapıldığını, belirli bilirkişilerin, hakkında açılan her davaya atandığını ileri sürerek, kendisine karşı açık bir art niyet olduğunu savunmuştu.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bu konuşmanın hemen ardından, bazı soruşturmalar ve kamu davalarında görevli bilirkişiyi, soruşturma şüphelileri lehine sonuçlanacak şekilde karar verilmesi amacıyla alenen hedef gösterdiği gerekçesiyle İmamoğlu hakkında soruşturma başlatmıştı.Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz yayınlanması ve isminin açıklanmasıyla ilgili olarak da Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutukalnmış, Serhan Asker, Seda Selek, Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/ekrem-imamoglu-gozaltinda-ibb-baskanina-bu-zamana-kadar-kac-dava-ve-sorusturma-acildi-1094650141.html
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ekrem i̇mamoğlu, bilirkişi, chp, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), duruşma
ekrem i̇mamoğlu, bilirkişi, chp, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), duruşma

İmamoğlu'nun bilirkişi davası 26 Eylül'e ertelendi

12:14 12.06.2025
© AA / Erçin ErtürkEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2025
© AA / Erçin Ertürk
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Yolsuzluk suçlamasıyla görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs"ten yargılandığı dava 26 Eylül'e ertelendi.
Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak'ta Saraçhane'de düzenlediği basın toplantısında hakkındaki soruşturmaları eleştirmiş ve hep aynı bilirkişinin görevlendirildiğini iddia etmişti.
İmamoğlu'na bu açıklamaları nedeniyle "Bilirkişi ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlamasıyla dava açıldı ve hakkında 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

İmamoğlu duruşmaya katılmadı

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmanın, kısa süre önce Çağlayan'dan Silivri'ye alınmasına İmamoğlu ve avukatları tepki gösterdi.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de destek amaçlı yapmayı planladıkları mitingin iptal edildiğini duyurdu.
Ekrem İmamoğlu ve avukatlarının katılmadığı davanın duruşması 26 Eylül Cuma gününe ertelendi.
İmamoğlu, yolsuzluk suçlamasıyla 23 Mart'ta tutuklanmıştı.

Ne olmuştu?

Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında bilirkişiyi yanlı rapor düzenlemekte suçlamış, "Adalet Bakanı'na sesleniyorum. Biz de Cumhurbaşkanı'ndan etkilenerek basın toplantımıza bu ismi koyduk. Basın toplantımızın adı turpun büyüğü. Olmayan raporların nasıl iddianameye girdiğini, imzasız raporlar insanların nasıl suçlandığını sizlerle paylaşacağım, lafla da değil, belgeleriyle açıklayacağım." ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu, hakında açılan davalarda lehine olan bilirkişi raporlarının bir bilirkişinin sürece dahil olmasıyla tersine döndüğünü ileri sürüp olmayan raporlar esas alınarak hakkında suçlamalar yapıldığını, belirli bilirkişilerin, hakkında açılan her davaya atandığını ileri sürerek, kendisine karşı açık bir art niyet olduğunu savunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bu konuşmanın hemen ardından, bazı soruşturmalar ve kamu davalarında görevli bilirkişiyi, soruşturma şüphelileri lehine sonuçlanacak şekilde karar verilmesi amacıyla alenen hedef gösterdiği gerekçesiyle İmamoğlu hakkında soruşturma başlatmıştı.

Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz yayınlanması ve isminin açıklanmasıyla ilgili olarak da Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutukalnmış, Serhan Asker, Seda Selek, Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2025
TÜRKİYE
Ekrem İmamoğlu gözaltında: İBB Başkanı'na bu zamana kadar kaç dava ve soruşturma açıldı?
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