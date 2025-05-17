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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/bakan-simsek-duyurdu-vergi-denetiminde-yeni-donem-basliyor-1096298151.html
Bakan Şimşek duyurdu: Vergi denetiminde yeni dönem başlıyor
Bakan Şimşek duyurdu: Vergi denetiminde yeni dönem başlıyor
Sputnik Türkiye
Sesli ve görüntülü iletişim dahil tüm vergi denetim süreçleri elektronik ortama taşınacak. 17.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-17T11:32+0300
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ekonomi̇
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı
vergi
vergi dairesi
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vergi beyanı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sesli ve görüntülü iletişim dahil tüm vergi denetim süreçlerinin elektronik ortama taşınacağını belirterek, "Bu da mükelleflerimiz için zaman ve maliyet bakımından önemli kolaylık sağlayacak." dedi.Vergi uygulamalarında djiitalleşme dönemi başladıBakanlık olarak vergi uygulamalarında dijitalleşme dönemi başladığını dile getiren ve bununla ilgili mevzuat düzenlemelerinin de yapıldığını anlatan Bakan Şimşek, defter ve belgelerin ibraz edilmesi, tutanakların düzenlenmesi, görüşme sağlanması gibi vergi incelemelerine ilişkin işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesini sağlamak üzere Bakanlık tarafından gerekli sistemlerin oluşturulduğunu idile getirdi. Bakan Şimşek, "Böylece vergi inceleme süreçleri elektronik ortama taşınacak, sesli ve görüntülü iletişimle tutanakların alınmasına kadar tüm süreç bu ortamda yürütülecek. Bu da mükelleflerimiz için zaman ve maliyet bakımından önemli kolaylık sağlayacak." ifadesini kullandı.İzaha davet sürecini de kapsayacakBu alandaki dönüşüm sürecinin devam edeceğini vurgulayan Şimşek, bu düzenlemelerin, izaha davet, rapor değerlendirme komisyonu işlemleri, gönüllü uyum gibi pek çok kamusal hizmeti kapsayacak dönüşümün ilk adımı olduğunu kaydetti. Bu süreç sadece incelemeleri değil diğer hizmetleri de kapsayacak. Mükelleflerin işleri kolaylaşacak, masrafları azalacakTemel amacın mükellefler için denetim maliyetlerinin azaltılması, her kesimden iş çevresine kamusal hizmetlerin sunumu noktasında kolaylık sağlanması olduğu dile getiren Şimşek, şunları kaydetti:
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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, vergi, vergi dairesi, vergi beyannemesi, vergi beyanı, denetim, dijital, dijital ekonomi
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, vergi, vergi dairesi, vergi beyannemesi, vergi beyanı, denetim, dijital, dijital ekonomi

Bakan Şimşek duyurdu: Vergi denetiminde yeni dönem başlıyor

11:32 17.05.2025
© AAVergi borcu
Vergi borcu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2025
© AA
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Sesli ve görüntülü iletişim dahil tüm vergi denetim süreçleri elektronik ortama taşınacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sesli ve görüntülü iletişim dahil tüm vergi denetim süreçlerinin elektronik ortama taşınacağını belirterek, "Bu da mükelleflerimiz için zaman ve maliyet bakımından önemli kolaylık sağlayacak." dedi.

Vergi uygulamalarında djiitalleşme dönemi başladı

Bakanlık olarak vergi uygulamalarında dijitalleşme dönemi başladığını dile getiren ve bununla ilgili mevzuat düzenlemelerinin de yapıldığını anlatan Bakan Şimşek, defter ve belgelerin ibraz edilmesi, tutanakların düzenlenmesi, görüşme sağlanması gibi vergi incelemelerine ilişkin işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesini sağlamak üzere Bakanlık tarafından gerekli sistemlerin oluşturulduğunu idile getirdi. Bakan Şimşek, "Böylece vergi inceleme süreçleri elektronik ortama taşınacak, sesli ve görüntülü iletişimle tutanakların alınmasına kadar tüm süreç bu ortamda yürütülecek. Bu da mükelleflerimiz için zaman ve maliyet bakımından önemli kolaylık sağlayacak." ifadesini kullandı.

İzaha davet sürecini de kapsayacak

Bu alandaki dönüşüm sürecinin devam edeceğini vurgulayan Şimşek, bu düzenlemelerin, izaha davet, rapor değerlendirme komisyonu işlemleri, gönüllü uyum gibi pek çok kamusal hizmeti kapsayacak dönüşümün ilk adımı olduğunu kaydetti. Bu süreç sadece incelemeleri değil diğer hizmetleri de kapsayacak.

Mükelleflerin işleri kolaylaşacak, masrafları azalacak

Temel amacın mükellefler için denetim maliyetlerinin azaltılması, her kesimden iş çevresine kamusal hizmetlerin sunumu noktasında kolaylık sağlanması olduğu dile getiren Şimşek, şunları kaydetti:
"Elektronik süreçler mükelleflerin işlerini kolaylaştırıyor. Vergi idaresiyle ilgili işlerin elektronik ortamda birkaç ekranda halledilmesiyle beraber mükelleflerin kendi işlerine odaklanmasına olanak sağlanıyor. Bakanlığımızın almış olduğu diğer inisiyatiflerde olduğu gibi vergi denetimleriyle ilgili süreçlerdeki dijital dönüşümün arkasında da tasarruf gayesi bulunuyor. Elektronik sistem araçlarının devreye alınmasıyla, konaklama, ulaşım, iletişim masrafları başta olmak üzere kamusal anlamda pek çok alanda tasarruf sağlanması öngörülüyor."
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14 Mayıs, 21:23
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