https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/bakan-simsek-duyurdu-vergi-denetiminde-yeni-donem-basliyor-1096298151.html

Bakan Şimşek duyurdu: Vergi denetiminde yeni dönem başlıyor

Bakan Şimşek duyurdu: Vergi denetiminde yeni dönem başlıyor

Sputnik Türkiye

Sesli ve görüntülü iletişim dahil tüm vergi denetim süreçleri elektronik ortama taşınacak. 17.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-17T11:32+0300

2025-05-17T11:32+0300

2025-05-17T11:32+0300

ekonomi̇

mehmet şimşek

hazine ve maliye bakanlığı

vergi

vergi dairesi

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vergi beyanı

denetim

dijital

dijital ekonomi

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sesli ve görüntülü iletişim dahil tüm vergi denetim süreçlerinin elektronik ortama taşınacağını belirterek, "Bu da mükelleflerimiz için zaman ve maliyet bakımından önemli kolaylık sağlayacak." dedi.Vergi uygulamalarında djiitalleşme dönemi başladıBakanlık olarak vergi uygulamalarında dijitalleşme dönemi başladığını dile getiren ve bununla ilgili mevzuat düzenlemelerinin de yapıldığını anlatan Bakan Şimşek, defter ve belgelerin ibraz edilmesi, tutanakların düzenlenmesi, görüşme sağlanması gibi vergi incelemelerine ilişkin işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesini sağlamak üzere Bakanlık tarafından gerekli sistemlerin oluşturulduğunu idile getirdi. Bakan Şimşek, "Böylece vergi inceleme süreçleri elektronik ortama taşınacak, sesli ve görüntülü iletişimle tutanakların alınmasına kadar tüm süreç bu ortamda yürütülecek. Bu da mükelleflerimiz için zaman ve maliyet bakımından önemli kolaylık sağlayacak." ifadesini kullandı.İzaha davet sürecini de kapsayacakBu alandaki dönüşüm sürecinin devam edeceğini vurgulayan Şimşek, bu düzenlemelerin, izaha davet, rapor değerlendirme komisyonu işlemleri, gönüllü uyum gibi pek çok kamusal hizmeti kapsayacak dönüşümün ilk adımı olduğunu kaydetti. Bu süreç sadece incelemeleri değil diğer hizmetleri de kapsayacak. Mükelleflerin işleri kolaylaşacak, masrafları azalacakTemel amacın mükellefler için denetim maliyetlerinin azaltılması, her kesimden iş çevresine kamusal hizmetlerin sunumu noktasında kolaylık sağlanması olduğu dile getiren Şimşek, şunları kaydetti:

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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, vergi, vergi dairesi, vergi beyannemesi, vergi beyanı, denetim, dijital, dijital ekonomi