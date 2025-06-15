https://anlatilaninotesi.com.tr/20250615/trump-putinin-israil-iran-catismasinin-cozumunde-arabuluculuk-etmesine-acigim-1097044794.html

Trump: Putin'in İsrail-İran çatışmasının çözümünde arabuluculuk etmesine açığım

Trump: Putin'in İsrail-İran çatışmasının çözümünde arabuluculuk etmesine açığım

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İsrail-İran çatışmasında arabuluculuk yapma olasılığına 'açık' olduğunu söyledi. 15.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-15T18:29+0300

2025-06-15T18:29+0300

2025-06-15T18:29+0300

dünya

haberler

vladimir putin

arabuluculuk

arabulucu

donald trump

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Ortadoğu'daki gerilim sürerken ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'in İsrail-İran ihtilafında arabuluculuk yapma olasılığına 'açık olacağına' dair bir açıklama yaptı.ABC News'e verdiği röportajda Putin ile bir konuşma yaptıklarını ifade eden Trump "O [Putin] hazır. Bu konuda beni aradı. Uzun bir konuşma yaptık" dedi.Trump ayrıca ABD'nin devam eden çatışmaya dahil olmasının mümkün olduğunu söyledi.

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haberler, vladimir putin, arabuluculuk, arabulucu, donald trump