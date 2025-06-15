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Trump: Putin'in İsrail-İran çatışmasının çözümünde arabuluculuk etmesine açığım
Trump: Putin'in İsrail-İran çatışmasının çözümünde arabuluculuk etmesine açığım
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İsrail-İran çatışmasında arabuluculuk yapma olasılığına 'açık' olduğunu söyledi. 15.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-15T18:29+0300
2025-06-15T18:29+0300
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Ortadoğu'daki gerilim sürerken ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'in İsrail-İran ihtilafında arabuluculuk yapma olasılığına 'açık olacağına' dair bir açıklama yaptı.ABC News'e verdiği röportajda Putin ile bir konuşma yaptıklarını ifade eden Trump "O [Putin] hazır. Bu konuda beni aradı. Uzun bir konuşma yaptık" dedi.Trump ayrıca ABD'nin devam eden çatışmaya dahil olmasının mümkün olduğunu söyledi.
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haberler, vladimir putin, arabuluculuk, arabulucu, donald trump
haberler, vladimir putin, arabuluculuk, arabulucu, donald trump

Trump: Putin'in İsrail-İran çatışmasının çözümünde arabuluculuk etmesine açığım

18:29 15.06.2025
© AP Photo / Alex BrandonABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İsrail-İran çatışmasında arabuluculuk yapma olasılığına 'açık' olduğunu söyledi.
Ortadoğu'daki gerilim sürerken ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'in İsrail-İran ihtilafında arabuluculuk yapma olasılığına 'açık olacağına' dair bir açıklama yaptı.
ABC News'e verdiği röportajda Putin ile bir konuşma yaptıklarını ifade eden Trump "O [Putin] hazır. Bu konuda beni aradı. Uzun bir konuşma yaptık" dedi.
Trump ayrıca ABD'nin devam eden çatışmaya dahil olmasının mümkün olduğunu söyledi.
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