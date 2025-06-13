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Dilan Polat psikiyatri kliniğine yattı: 'İyileşmek istiyorum'
Dilan Polat psikiyatri kliniğine yattı: 'İyileşmek istiyorum'
Sputnik Türkiye
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla 9 ay cezaevinde kalan Dilan Polat, yaşadığı psikolojik zorlukların ardından psikiyatri kliniğine yattığını... 13.06.2025, Sputnik Türkiye
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psikoloji
psikiyatri
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Bir dönem lüks yaşamı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Dilan Polat, 9 ay süren cezaevi sürecinin ardından "psikolojik çöküş" yaşadığını duyurdu. Tahliye sonrası zor bir dönemden geçtiğini belirten Polat, iyileşmek amacıyla psikiyatri kliniğine yattığını açıkladı.'İyileşmek istiyorum'Hastane odasından yaptığı paylaşımlarda, Polat duygularını şu sözlerle dile getirdi:"İyileşmek istiyorum, Allah’ım. Kimsenin beni artık yormasını istemiyorum. Bunu en çok çocuklarım için istiyorum. Bana yardım et, ne yapacağımı bile bilmiyorum."Sosyal medyada sıkça linç edildiğini belirten Polat, içsel mücadelesini de açıkça paylaştı.Polat, paylaşımının devamında şunları yazdı:"Görünürde hep güçlüydüm, ama içimde kırık bir kadın, yorgun bir anne, kaygılarla dolu bir insan vardı.""Ben bir anne olarak güçlü durdum, oğlumun mezuniyetine katıldım ama hastaneye gitmek zorundaydım." diyerek duygularını ifade etti.Nihal Candan’a destek verdiPolat ayrıca, cezaevindeki sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen Nihal Candan’a moral verdiğini ve kendisini arayarak destek olduğunu açıkladı. Polat, bu sürecin zorluğunu anlattığı mesajlarında, yine de umutlu olduğunu belirtti:"Bizi daha güzel günler bekliyor, buna inanmak istiyorum."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/vergi-sucu-davasinda-karar-cikti-engin-polat-ve-babasina-sahte-faturadan-5-yil-2-ay-hapis-cezasi--1095819216.html
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dilan polat, psikoloji, psikiyatri
dilan polat, psikoloji, psikiyatri

Dilan Polat psikiyatri kliniğine yattı: 'İyileşmek istiyorum'

13:37 13.06.2025
© FotoğrafDilan Polat
Dilan Polat - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2025
© Fotoğraf
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Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla 9 ay cezaevinde kalan Dilan Polat, yaşadığı psikolojik zorlukların ardından psikiyatri kliniğine yattığını açıkladı. Polat, sosyal medya paylaşımında "İyileşmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
Bir dönem lüks yaşamı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Dilan Polat, 9 ay süren cezaevi sürecinin ardından "psikolojik çöküş" yaşadığını duyurdu. Tahliye sonrası zor bir dönemden geçtiğini belirten Polat, iyileşmek amacıyla psikiyatri kliniğine yattığını açıkladı.

'İyileşmek istiyorum'

Hastane odasından yaptığı paylaşımlarda, Polat duygularını şu sözlerle dile getirdi:
"İyileşmek istiyorum, Allah’ım. Kimsenin beni artık yormasını istemiyorum. Bunu en çok çocuklarım için istiyorum. Bana yardım et, ne yapacağımı bile bilmiyorum."
Sosyal medyada sıkça linç edildiğini belirten Polat, içsel mücadelesini de açıkça paylaştı.
Polat, paylaşımının devamında şunları yazdı:

"Görünürde hep güçlüydüm, ama içimde kırık bir kadın, yorgun bir anne, kaygılarla dolu bir insan vardı."

"Ben bir anne olarak güçlü durdum, oğlumun mezuniyetine katıldım ama hastaneye gitmek zorundaydım." diyerek duygularını ifade etti.

Nihal Candan’a destek verdi

Polat ayrıca, cezaevindeki sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen Nihal Candan’a moral verdiğini ve kendisini arayarak destek olduğunu açıkladı. Polat, bu sürecin zorluğunu anlattığı mesajlarında, yine de umutlu olduğunu belirtti:

"Bizi daha güzel günler bekliyor, buna inanmak istiyorum."
Dilan Polat ve Engin Polat - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2025
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