https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/dezenformasyonla-mucadele-merkezi-erdoganin-ayakkabisiyla-ilgili-5-bin-550-euro-iddialarini-1097052511.html

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Erdoğan'ın ayakkabısıyla ilgili '5 bin 550 Euro' iddialarını yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Erdoğan'ın ayakkabısıyla ilgili '5 bin 550 Euro' iddialarını yalanladı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın giydiği ayakkabının yabancı bir markanın ürünü ve fiyatının 5... 16.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-16T09:31+0300

2025-06-16T09:31+0300

2025-06-16T09:31+0300

türki̇ye

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

ayakkabı

dezenformasyon

euro/tl

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi"nden (DMM) yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın giydiği ayakkabının iddia edildiği gibi yabancı bir markaya ait olmadığı, tamamen yerli üreticinin ürünü olduğu belirtildi.'5 bin 550 Euro iddiası doğru değil'Ayakkabının iddia edilen marka veya fiyatla bir ilgisinin bulunmadığı vurgulanan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, milli sanayimizin gelişimine liderlik etmekte, Türkiye'nin yerli üretim kapasitesinin güçlendirilmesi ve dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak adımları desteklemektedir." ifadelerine yer verildi.İddia neydi?Hafta sonu çıkan haberlerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı paylaşılarak, giydiği ayakkabının yabancı bir marka olduğu ve fiyatının da 5 bin 550 Euro olduğu öne sürülmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/cumhurbaskani-erdogan-aciklamalarda-bulunuyor-1096101351.html

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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, ayakkabı, dezenformasyon, euro/tl