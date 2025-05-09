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Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulunuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulunuyor
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD'ın 28'inci Olağan Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunuyor. 09.05.2025, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen MÜSİAD 28. Olağan Genel Kurulu'nda konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:"Bir bayrak değişimi yaşanmıştı. Genel Başkanlığı yürüten Mahmut Asmalı kardeşim görevi Burhan Özdemir kardeşimize devretti. Mahmut Bey'e gayretleri ve özverili çalışmaları için tebrik ediyorum. Burhan Bey'den Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlamasını istiyorum.Geçmiş dönemlerde sermayenin dahi renklere ayrıldığı, bazılarına öz, bazılarına üvey evlat muamelesi yapıldığı karanlık günlerde dahi MÜSİAD, üretmekten, ihracattan, bütün Türkiye için çalışmaktan asla vazgeçmedi. 1990 yılından bugüne, Türk ekonomisinin ilerlemesine, büyümesine, ihracatın, üretimin, istihdamın her yıl artmasına, Türkiye'nin bir cazibe merkezi olarak öne çıkmasına çok değerli katkılarda bulundunuz. 35 yıldır duruşunuzu ve samimiyetinizi muhafaza ettiniz. Kazanırken çalışanlarınızdan başlayarak millete kazandırmayı, kanaat ve bereket kavramlarıyla ticaret yapmayı hiçbir zaman ihmal etmediniz. Sanayici ve iş adamlarımızı bir araya getirerek, güç ve ülkü birliği yaparak, sivil toplum alanında tarihi bir rol üstlendiniz.Her vesileyle söylüyorum. Türkiye'nin demokraside, diplomaside, savunmada, ticarette ve diğer pek çok alanda 23 yılda yazdığı başarı hikayesinde en çok emeği olanlardan biri de MÜSİAD ailesidir. Bugün 2002 öncesine kıyasla çok daha güçlü, çok daha itibarlı bir Türkiye Cumhuriyeti varsa, bunda MÜSİAD'ın 35 yıllık mücadelesinin önemli bir payı bulunuyor. Son 23 yılda milli iradeyi ve demokrasimizi hedef alan saldırıların boşa çıkartılmasında da MÜSİAD'ın kararlı desteği elbette yadsınamaz. MÜSİAD'ımıza ülke olarak, millet olarak da minnet borçlu olduğumuzu altını çizerek söylüyorum, belirtmek istiyorum. MÜSİAD ve üyelerine tam 35 yıldır büyük bir titizlikle sahip çıktıkları ve bu ilkeleri Türkiye ekonomisine yaptıkları tarihi katkıları dolayısıyla şahsım, ülkem, milletim ve bugün bir kez daha şükranla kendilerini anıyorum."
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recep tayyip erdoğan, son dakika, müsi̇ad
recep tayyip erdoğan, son dakika, müsi̇ad

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulunuyor

15:18 09.05.2025 (güncellendi: 15:30 09.05.2025)
© FotoğrafCumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2025
© Fotoğraf
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD'ın 28'inci Olağan Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen MÜSİAD 28. Olağan Genel Kurulu'nda konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"Bir bayrak değişimi yaşanmıştı. Genel Başkanlığı yürüten Mahmut Asmalı kardeşim görevi Burhan Özdemir kardeşimize devretti. Mahmut Bey'e gayretleri ve özverili çalışmaları için tebrik ediyorum. Burhan Bey'den Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlamasını istiyorum.
Geçmiş dönemlerde sermayenin dahi renklere ayrıldığı, bazılarına öz, bazılarına üvey evlat muamelesi yapıldığı karanlık günlerde dahi MÜSİAD, üretmekten, ihracattan, bütün Türkiye için çalışmaktan asla vazgeçmedi. 1990 yılından bugüne, Türk ekonomisinin ilerlemesine, büyümesine, ihracatın, üretimin, istihdamın her yıl artmasına, Türkiye'nin bir cazibe merkezi olarak öne çıkmasına çok değerli katkılarda bulundunuz. 35 yıldır duruşunuzu ve samimiyetinizi muhafaza ettiniz. Kazanırken çalışanlarınızdan başlayarak millete kazandırmayı, kanaat ve bereket kavramlarıyla ticaret yapmayı hiçbir zaman ihmal etmediniz. Sanayici ve iş adamlarımızı bir araya getirerek, güç ve ülkü birliği yaparak, sivil toplum alanında tarihi bir rol üstlendiniz.
Her vesileyle söylüyorum. Türkiye'nin demokraside, diplomaside, savunmada, ticarette ve diğer pek çok alanda 23 yılda yazdığı başarı hikayesinde en çok emeği olanlardan biri de MÜSİAD ailesidir. Bugün 2002 öncesine kıyasla çok daha güçlü, çok daha itibarlı bir Türkiye Cumhuriyeti varsa, bunda MÜSİAD'ın 35 yıllık mücadelesinin önemli bir payı bulunuyor. Son 23 yılda milli iradeyi ve demokrasimizi hedef alan saldırıların boşa çıkartılmasında da MÜSİAD'ın kararlı desteği elbette yadsınamaz. MÜSİAD'ımıza ülke olarak, millet olarak da minnet borçlu olduğumuzu altını çizerek söylüyorum, belirtmek istiyorum. MÜSİAD ve üyelerine tam 35 yıldır büyük bir titizlikle sahip çıktıkları ve bu ilkeleri Türkiye ekonomisine yaptıkları tarihi katkıları dolayısıyla şahsım, ülkem, milletim ve bugün bir kez daha şükranla kendilerini anıyorum."
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