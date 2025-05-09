https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/cumhurbaskani-erdogan-aciklamalarda-bulunuyor-1096101351.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulunuyor

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD'ın 28'inci Olağan Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunuyor. 09.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-09T15:18+0300

2025-05-09T15:18+0300

2025-05-09T15:30+0300

türki̇ye

recep tayyip erdoğan

son dakika

müsi̇ad

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/09/1096101946_0:0:872:490_1920x0_80_0_0_fb6218f2e80c06fcde3dbc5679a96f47.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen MÜSİAD 28. Olağan Genel Kurulu'nda konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:"Bir bayrak değişimi yaşanmıştı. Genel Başkanlığı yürüten Mahmut Asmalı kardeşim görevi Burhan Özdemir kardeşimize devretti. Mahmut Bey'e gayretleri ve özverili çalışmaları için tebrik ediyorum. Burhan Bey'den Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlamasını istiyorum.Geçmiş dönemlerde sermayenin dahi renklere ayrıldığı, bazılarına öz, bazılarına üvey evlat muamelesi yapıldığı karanlık günlerde dahi MÜSİAD, üretmekten, ihracattan, bütün Türkiye için çalışmaktan asla vazgeçmedi. 1990 yılından bugüne, Türk ekonomisinin ilerlemesine, büyümesine, ihracatın, üretimin, istihdamın her yıl artmasına, Türkiye'nin bir cazibe merkezi olarak öne çıkmasına çok değerli katkılarda bulundunuz. 35 yıldır duruşunuzu ve samimiyetinizi muhafaza ettiniz. Kazanırken çalışanlarınızdan başlayarak millete kazandırmayı, kanaat ve bereket kavramlarıyla ticaret yapmayı hiçbir zaman ihmal etmediniz. Sanayici ve iş adamlarımızı bir araya getirerek, güç ve ülkü birliği yaparak, sivil toplum alanında tarihi bir rol üstlendiniz.Her vesileyle söylüyorum. Türkiye'nin demokraside, diplomaside, savunmada, ticarette ve diğer pek çok alanda 23 yılda yazdığı başarı hikayesinde en çok emeği olanlardan biri de MÜSİAD ailesidir. Bugün 2002 öncesine kıyasla çok daha güçlü, çok daha itibarlı bir Türkiye Cumhuriyeti varsa, bunda MÜSİAD'ın 35 yıllık mücadelesinin önemli bir payı bulunuyor. Son 23 yılda milli iradeyi ve demokrasimizi hedef alan saldırıların boşa çıkartılmasında da MÜSİAD'ın kararlı desteği elbette yadsınamaz. MÜSİAD'ımıza ülke olarak, millet olarak da minnet borçlu olduğumuzu altını çizerek söylüyorum, belirtmek istiyorum. MÜSİAD ve üyelerine tam 35 yıldır büyük bir titizlikle sahip çıktıkları ve bu ilkeleri Türkiye ekonomisine yaptıkları tarihi katkıları dolayısıyla şahsım, ülkem, milletim ve bugün bir kez daha şükranla kendilerini anıyorum."

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, son dakika, müsi̇ad