https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/cumhurbaskani-erdogan-mevkidasi-pezeskiyan-ile-gorustu-1097059490.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Pezeşkiyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Pezeşkiyan ile görüştü

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 16.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-16T13:11+0300

2025-06-16T13:11+0300

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türki̇ye

i̇ran

i̇srail

türkiye

recep tayyip erdoğan

mesud pezeşkiyan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin kolaylaştırıcı bir rol üstlenmeye hazır olduğunu ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/canli--iran-israil-catismasinin-4-gunu-iranda-224-ve-israilde-16-kisi-hayatini-kaybetti-1097047993.html

türki̇ye

i̇ran

i̇srail

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i̇ran, i̇srail, türkiye, recep tayyip erdoğan, mesud pezeşkiyan