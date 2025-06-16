https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/cumhurbaskani-erdogan-mevkidasi-pezeskiyan-ile-gorustu-1097059490.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Pezeşkiyan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Pezeşkiyan ile görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 16.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-16T13:11+0300
2025-06-16T13:11+0300
2025-06-16T13:13+0300
türki̇ye
i̇ran
i̇srail
türkiye
recep tayyip erdoğan
mesud pezeşkiyan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin kolaylaştırıcı bir rol üstlenmeye hazır olduğunu ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/canli--iran-israil-catismasinin-4-gunu-iranda-224-ve-israilde-16-kisi-hayatini-kaybetti-1097047993.html
türki̇ye
i̇ran
i̇srail
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i̇ran, i̇srail, türkiye, recep tayyip erdoğan, mesud pezeşkiyan
i̇ran, i̇srail, türkiye, recep tayyip erdoğan, mesud pezeşkiyan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Pezeşkiyan ile görüştü
13:11 16.06.2025 (güncellendi: 13:13 16.06.2025)
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin kolaylaştırıcı bir rol üstlenmeye hazır olduğunu ifade etti.