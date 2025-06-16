https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/cumhurbaskani-erdogan-abd-baskani-trump-ile-telefonda-gorustu-1097045029.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile İsrail ile İran arasındaki çatışma başta olmak üzere ikili ve bölgesel konuların ele alındığı bir telefon... 16.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-16T00:25+0300

2025-06-16T00:25+0300

2025-06-16T00:25+0300

dünya

donald trump

i̇ran

i̇srail

türkiye

recep tayyip erdoğan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/05/1096820398_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_302d6366d8a571fa96e785a0cbf99a41.jpg

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma başta olmak üzere ikili ve bölgesel konular ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, İsrail ile İran arasında çatışmaların sona erdirilmesi ve bölgede barışın tesisine yönelik ABD Başkanı Trump'ın yaptığı son açıklamaları memnuniyetle karşıladığını, tüm bölgeyi ateşe atabilecek bir felaketin engellenmesi için bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini belirttiği aktarıldı.Açıklamaya göre Erdoğan, nükleer anlaşmazlığın çözümü için yegane yolun diplomasiden geçtiğini, bu yolda Türkiye'nin kolaylaştırıcılık dahil her türlü gayreti sergilemeye hazır olduğunu ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan şiddet sarmalının iki taraf için de geri dönülemez ekonomik ve sivil zararlara sebep olduğunu, bu tehlikeli gidişata engel olunması gerektiğini söylediği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250615/israil-iranin-dini-lideri-hamaneyi-ortadan-kaldirma-olasiligini-reddetmedi-1097045520.html

i̇ran

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, i̇ran, i̇srail, türkiye, recep tayyip erdoğan