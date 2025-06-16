https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/cumhurbaskani-erdogan-abd-baskani-trump-ile-telefonda-gorustu-1097045029.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile İsrail ile İran arasındaki çatışma başta olmak üzere ikili ve bölgesel konuların ele alındığı bir telefon... 16.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-16T00:25+0300
2025-06-16T00:25+0300
2025-06-16T00:25+0300
dünya
donald trump
i̇ran
i̇srail
türkiye
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma başta olmak üzere ikili ve bölgesel konular ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, İsrail ile İran arasında çatışmaların sona erdirilmesi ve bölgede barışın tesisine yönelik ABD Başkanı Trump'ın yaptığı son açıklamaları memnuniyetle karşıladığını, tüm bölgeyi ateşe atabilecek bir felaketin engellenmesi için bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini belirttiği aktarıldı.Açıklamaya göre Erdoğan, nükleer anlaşmazlığın çözümü için yegane yolun diplomasiden geçtiğini, bu yolda Türkiye'nin kolaylaştırıcılık dahil her türlü gayreti sergilemeye hazır olduğunu ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan şiddet sarmalının iki taraf için de geri dönülemez ekonomik ve sivil zararlara sebep olduğunu, bu tehlikeli gidişata engel olunması gerektiğini söylediği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250615/israil-iranin-dini-lideri-hamaneyi-ortadan-kaldirma-olasiligini-reddetmedi-1097045520.html
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donald trump, i̇ran, i̇srail, türkiye, recep tayyip erdoğan
donald trump, i̇ran, i̇srail, türkiye, recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile İsrail ile İran arasındaki çatışma başta olmak üzere ikili ve bölgesel konuların ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma başta olmak üzere ikili ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, İsrail ile İran arasında çatışmaların sona erdirilmesi ve bölgede barışın tesisine yönelik ABD Başkanı Trump'ın yaptığı son açıklamaları memnuniyetle karşıladığını, tüm bölgeyi ateşe atabilecek bir felaketin engellenmesi için bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini belirttiği aktarıldı.
Açıklamaya göre Erdoğan, nükleer anlaşmazlığın çözümü için yegane yolun diplomasiden geçtiğini, bu yolda Türkiye'nin kolaylaştırıcılık dahil her türlü gayreti sergilemeye hazır olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan şiddet sarmalının iki taraf için de geri dönülemez ekonomik ve sivil zararlara sebep olduğunu, bu tehlikeli gidişata engel olunması gerektiğini söylediği kaydedildi.