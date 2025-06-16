https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/bodrumda-tekne-patlamisti-tekne-besiktas-baskanina-ait-cikti-1097071516.html
Bodrum'da tekne patlamıştı: Tekne, Beşiktaş başkanına ait çıktı
Bodrum'da tekne patlamıştı: Tekne, Beşiktaş başkanına ait çıktı
Sputnik Türkiye
Bodrum'da yakıt ikmali yapan 'Aslan' adlı lüks tekne, henüz belirlenemeyen bir nedenle geçen hafta patlamıştı. Olayda 3 kişi yaralanırken, teknenin ünlü... 16.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-16T21:16+0300
2025-06-16T21:16+0300
2025-06-16T21:16+0300
türki̇ye
beşiktaş
hüseyin yücel
patlama
yangın
yangın söndürme
yangın alarmı
yangın felaketi
kaza
kaza sebebi
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Bodrum’da yakıt ikmali sırasında patlayan 'Aslan' adlı teknenin Hüseyin Yücel’e ait olduğu ortaya çıktı.Olayda 3 kişi yaralanırken, teknede büyük çapta hasar oluştu. Sabah'ın aktardığına göre; teknenin, ünlü işadamı ve Beşiktaş Kongre Üyesi Hüseyin Yücel’in ailesine ait olduğu öğrenildi. Patlama sırasında eski Beşiktaş Başkanı Yücel’in teknede bulunmadığı bildirildi. Güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, marina çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Olayın sebebiyle ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/bodrumda-marinaya-yanasan-teknede-patlama-meydana-geldi-3-kisi-yaralandi-1096787610.html
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beşiktaş, hüseyin yücel, patlama, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı
beşiktaş, hüseyin yücel, patlama, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı
Bodrum'da tekne patlamıştı: Tekne, Beşiktaş başkanına ait çıktı
Bodrum'da yakıt ikmali yapan 'Aslan' adlı lüks tekne, henüz belirlenemeyen bir nedenle geçen hafta patlamıştı. Olayda 3 kişi yaralanırken, teknenin ünlü işadamı ve Beşiktaş Kongre Üyesi Hüseyin Yücel'in ailesine ait olduğu, ancak patlama anında Yücel'in teknede bulunmadığı öğrenildi.
Bodrum’da yakıt ikmali sırasında patlayan 'Aslan' adlı teknenin Hüseyin Yücel’e ait olduğu ortaya çıktı.
Olayda 3 kişi yaralanırken, teknede büyük çapta hasar oluştu. Sabah'ın aktardığına göre; teknenin, ünlü işadamı ve Beşiktaş Kongre Üyesi Hüseyin Yücel’in ailesine ait olduğu öğrenildi. Patlama sırasında eski Beşiktaş Başkanı Yücel’in teknede bulunmadığı bildirildi.
Güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, marina çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Olayın sebebiyle ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.