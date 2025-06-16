https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/bodrumda-tekne-patlamisti-tekne-besiktas-baskanina-ait-cikti-1097071516.html

Bodrum'da tekne patlamıştı: Tekne, Beşiktaş başkanına ait çıktı

Bodrum'da tekne patlamıştı: Tekne, Beşiktaş başkanına ait çıktı

Sputnik Türkiye

Bodrum'da yakıt ikmali yapan 'Aslan' adlı lüks tekne, henüz belirlenemeyen bir nedenle geçen hafta patlamıştı. Olayda 3 kişi yaralanırken, teknenin ünlü... 16.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-16T21:16+0300

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türki̇ye

beşiktaş

hüseyin yücel

patlama

yangın

yangın söndürme

yangın alarmı

yangın felaketi

kaza

kaza sebebi

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Bodrum’da yakıt ikmali sırasında patlayan 'Aslan' adlı teknenin Hüseyin Yücel’e ait olduğu ortaya çıktı.Olayda 3 kişi yaralanırken, teknede büyük çapta hasar oluştu. Sabah'ın aktardığına göre; teknenin, ünlü işadamı ve Beşiktaş Kongre Üyesi Hüseyin Yücel’in ailesine ait olduğu öğrenildi. Patlama sırasında eski Beşiktaş Başkanı Yücel’in teknede bulunmadığı bildirildi. Güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, marina çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Olayın sebebiyle ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/bodrumda-marinaya-yanasan-teknede-patlama-meydana-geldi-3-kisi-yaralandi-1096787610.html

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beşiktaş, hüseyin yücel, patlama, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı