https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/baris-manconun-hatirasi-turkiyeye-geldi-efsane-ismin-arabasi-avmde-sergiye-cikti-1096982052.html
Barış Manço'nun hatırası Türkiye'ye geldi: Efsane ismin arabası AVM'de sergiye çıktı
Barış Manço'nun hatırası Türkiye'ye geldi: Efsane ismin arabası AVM'de sergiye çıktı
Sputnik Türkiye
Türk müziğinin efsanesi Barış Manço'nun yıllarca kayıp olan 1991 model kırmızı spor otomobili, 12-14 Haziran tarihleri arasında Marmara Park AVM'de sergilenmek... 12.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-12T17:16+0300
2025-06-12T17:16+0300
2025-06-12T17:16+0300
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barış manço
doğukan manço
araba
spor araba
klasik araba
yerli araba
müzik
müzik aleti
klasik müzik
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Barış Manço'nun 'Efsane yol arkadaşı' olarak anılan otomobili İstanbul'da bir AVM'de sergiye çıktı.Sanatçının Belçika yıllarında kullandığı araç, uzun süre kayıp kaldıktan sonra Liege kentindeki bir sel felaketinde bulunmuştu. 1991 model otomobil, Manço’nun oğlu Doğukan Manço’nun girişimleriyle Türkiye’ye getirildi.12-14 Haziran tarihleri arasında Marmara Park AVM'de sergilenecek aracın, klasik araç tutkunlarının beğenisine sunulacağı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/baris-manco-filmi-rafa-kalkti-oyuncu-ekin-koc-acikladi-1095679360.html
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barış manço, doğukan manço, araba, spor araba, klasik araba, yerli araba, müzik, müzik aleti, klasik müzik, müzik albümü, elektronik müzik
barış manço, doğukan manço, araba, spor araba, klasik araba, yerli araba, müzik, müzik aleti, klasik müzik, müzik albümü, elektronik müzik
Barış Manço'nun hatırası Türkiye'ye geldi: Efsane ismin arabası AVM'de sergiye çıktı
Türk müziğinin efsanesi Barış Manço'nun yıllarca kayıp olan 1991 model kırmızı spor otomobili, 12-14 Haziran tarihleri arasında Marmara Park AVM'de sergilenmek üzere getirildi. Sanatçının Belçika dönemine ait olan aracın, oğlu Doğukan Manço'nun girişimiyle Türkiye'ye getirilip restore edildiği açıklandı.
Barış Manço'nun 'Efsane yol arkadaşı' olarak anılan otomobili İstanbul'da bir AVM'de sergiye çıktı.
Sanatçının Belçika yıllarında kullandığı araç, uzun süre kayıp kaldıktan sonra Liege kentindeki bir sel felaketinde bulunmuştu. 1991 model otomobil, Manço’nun oğlu Doğukan Manço’nun girişimleriyle Türkiye’ye getirildi.
12-14 Haziran tarihleri arasında Marmara Park AVM'de sergilenecek aracın, klasik araç tutkunlarının beğenisine sunulacağı açıklandı.