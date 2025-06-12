https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/baris-manconun-hatirasi-turkiyeye-geldi-efsane-ismin-arabasi-avmde-sergiye-cikti-1096982052.html

Barış Manço'nun hatırası Türkiye'ye geldi: Efsane ismin arabası AVM'de sergiye çıktı

Barış Manço'nun hatırası Türkiye'ye geldi: Efsane ismin arabası AVM'de sergiye çıktı

Sputnik Türkiye

Türk müziğinin efsanesi Barış Manço'nun yıllarca kayıp olan 1991 model kırmızı spor otomobili, 12-14 Haziran tarihleri arasında Marmara Park AVM'de sergilenmek... 12.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-12T17:16+0300

2025-06-12T17:16+0300

2025-06-12T17:16+0300

türki̇ye

barış manço

doğukan manço

araba

spor araba

klasik araba

yerli araba

müzik

müzik aleti

klasik müzik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0c/1096981877_2:0:3643:2048_1920x0_80_0_0_4cc2c9dfdfaeba5a613508710105eb42.jpg

Barış Manço'nun 'Efsane yol arkadaşı' olarak anılan otomobili İstanbul'da bir AVM'de sergiye çıktı.Sanatçının Belçika yıllarında kullandığı araç, uzun süre kayıp kaldıktan sonra Liege kentindeki bir sel felaketinde bulunmuştu. 1991 model otomobil, Manço’nun oğlu Doğukan Manço’nun girişimleriyle Türkiye’ye getirildi.12-14 Haziran tarihleri arasında Marmara Park AVM'de sergilenecek aracın, klasik araç tutkunlarının beğenisine sunulacağı açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/baris-manco-filmi-rafa-kalkti-oyuncu-ekin-koc-acikladi-1095679360.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

barış manço, doğukan manço, araba, spor araba, klasik araba, yerli araba, müzik, müzik aleti, klasik müzik, müzik albümü, elektronik müzik