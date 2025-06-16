https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/adalet-bakani-duyurdu-hskda-daire-baskanlari-belli-oldu-1097059343.html

Adalet Bakanı duyurdu: HSK'da daire başkanları belli oldu

Adalet Bakanı duyurdu: HSK'da daire başkanları belli oldu

Sputnik Türkiye

HSK'da daire başkanları

2025-06-16T13:09+0300

2025-06-16T13:09+0300

2025-06-16T13:09+0300

türki̇ye

adalet bakanlığı

yılmaz tunç

hakimler ve savcılar kurulu (hsk)

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekilliği ve 2. Daire Başkanlığına Fuzuli Aydoğdu, 1. Daire Başkanlığına Turan Kuloğlu'nun seçildiğini bildirdi.HSK'da daire başkanları Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, HSK Genel Kurul toplantısında HSK Başkanvekilliği ve 2. Daire Başkanlığına Fuzuli Aydoğdu, 2. Daire üyeliklerine Cengiz Aydemir, Alişan Tiryaki, Çetin Arslan, Serdar Ateş ve Seyfi Han'ın seçildiğini belirtti.Adalet Bakanı Tunç duyurduToplantıda, HSK 1. Daire Başkanlığına Turan Kuloğlu'nun seçildiğini ifade eden Tunç, Daire üyelerinin de Bülent Küfüdür, Hakan Yüksel, Havvanur Yurtsever ve Sait Özdemir'den oluştuğunu duyurdu.HSK daire başkanlarına ve üyelerine görevlerinde üstün muvaffakiyet dileyen Tunç, seçimin yargı teşkilatı, ülke ve millet için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/cumhurbaskani-erdogan-hskya-4-yeni-uye-atadi--1096606423.html

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hsk'da daire başkanları