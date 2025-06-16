https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/adalet-bakani-duyurdu-hskda-daire-baskanlari-belli-oldu-1097059343.html
Adalet Bakanı duyurdu: HSK'da daire başkanları belli oldu
Adalet Bakanı duyurdu: HSK'da daire başkanları belli oldu
Sputnik Türkiye
HSK'da daire başkanları
2025-06-16T13:09+0300
2025-06-16T13:09+0300
2025-06-16T13:09+0300
türki̇ye
adalet bakanlığı
yılmaz tunç
hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekilliği ve 2. Daire Başkanlığına Fuzuli Aydoğdu, 1. Daire Başkanlığına Turan Kuloğlu'nun seçildiğini bildirdi.HSK'da daire başkanları Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, HSK Genel Kurul toplantısında HSK Başkanvekilliği ve 2. Daire Başkanlığına Fuzuli Aydoğdu, 2. Daire üyeliklerine Cengiz Aydemir, Alişan Tiryaki, Çetin Arslan, Serdar Ateş ve Seyfi Han'ın seçildiğini belirtti.Adalet Bakanı Tunç duyurduToplantıda, HSK 1. Daire Başkanlığına Turan Kuloğlu'nun seçildiğini ifade eden Tunç, Daire üyelerinin de Bülent Küfüdür, Hakan Yüksel, Havvanur Yurtsever ve Sait Özdemir'den oluştuğunu duyurdu.HSK daire başkanlarına ve üyelerine görevlerinde üstün muvaffakiyet dileyen Tunç, seçimin yargı teşkilatı, ülke ve millet için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/cumhurbaskani-erdogan-hskya-4-yeni-uye-atadi--1096606423.html
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hsk'da daire başkanları
Adalet Bakanı duyurdu: HSK'da daire başkanları belli oldu
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda (HSK) birinci ve ikinci daire için üye seçimi yapıldı, başkanlar belirlendi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekilliği ve 2. Daire Başkanlığına Fuzuli Aydoğdu, 1. Daire Başkanlığına Turan Kuloğlu'nun seçildiğini bildirdi.
Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, HSK Genel Kurul toplantısında HSK Başkanvekilliği ve 2. Daire Başkanlığına Fuzuli Aydoğdu, 2. Daire üyeliklerine Cengiz Aydemir, Alişan Tiryaki, Çetin Arslan, Serdar Ateş ve Seyfi Han'ın seçildiğini belirtti.
Adalet Bakanı Tunç duyurdu
Toplantıda, HSK 1. Daire Başkanlığına Turan Kuloğlu'nun seçildiğini ifade eden Tunç, Daire üyelerinin de Bülent Küfüdür, Hakan Yüksel, Havvanur Yurtsever ve Sait Özdemir'den oluştuğunu duyurdu.
HSK daire başkanlarına ve üyelerine görevlerinde üstün muvaffakiyet dileyen Tunç, seçimin yargı teşkilatı, ülke ve millet için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.