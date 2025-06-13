https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/gece-baslayan-saldirilar-piyasayi-hareketlendirdi-euro-yeni-rekoru-gordu-petrol-fiyatlari-firladi-1096995981.html

Gece başlayan saldırılar piyasayı hareketlendirdi: Euro yeni rekoru gördü, petrol fiyatları fırladı

Gece başlayan saldırılar piyasayı hareketlendirdi: Euro yeni rekoru gördü, petrol fiyatları fırladı

Sputnik Türkiye

İsrail'in İran'a saldırılara başlaması piyasaları da hareketlendirdi. Dün de tarihi zirvesini yenileyen euro bu kez 45.52 seviyesini gördü. Dolar 39.43 liraya... 13.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-13T09:28+0300

2025-06-13T09:28+0300

2025-06-13T09:39+0300

ekonomi̇

euro

euro/tl

dolar

dolar/tl

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i̇ran

saldırı

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Euro ve dolar fiyatları İsrail'in İran saldırıları sonrasında oynama yaşadı.Euro'dan yeni rekorEuro kuru dün sabah saatlerinde 45.3043 seviyesine çıkarak tarihi zirvesini görmüştü. Euro bu sabaha ise 45.53 lira seviyelerinde başladı.Dolar ne kadar oldu?Uzun süredir sabit seviyesini koruyan dolar, saldırılar sonrasında büyük bir dalgalanma göstermedi. Dün 39,1728 TL'den satışı yapılan dolar bugün ise 39.43 liradan işlem görüyor.Petrol fiyatları uçuştaPetrol fiyatları, İsrail'in İran'a saldırı düzenlemesinin ardından yüzde 7'den fazla yükseldi.Brent petrolün varil fiyatı, Türkiye saatiyle 04.10 itibarıyla yüzde 7,40 artışla 74,49 dolara çıktı.Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 7,86 yükselişle 73,39 dolara tırmandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/tarihi-zirveyi-gordu-euro-rekor-tazeledi-1096966761.html

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