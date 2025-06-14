https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/survivor-all-star-2025-sampiyonu-belli-oldu--sampiyon-kim-oldu-canli-yayinda-duyuruldu-1097023016.html
Survivor All Star 2025 şampiyonu belli oldu: Kazanan kim oldu? Canlı yayında duyuruldu
Survivor All Star 2025 şampiyonu belli oldu: Kazanan kim oldu? Canlı yayında duyuruldu
Sputnik Türkiye
Survivor All Star 2025’in büyük finalinde heyecan doruktaydı. İstanbul'da düzenlenen canlı yayında Adem Kılıçcı, Batuhan Karacakaya’yı üç turda da mağlup... 14.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-14T08:13+0300
2025-06-14T08:13+0300
2025-06-14T08:14+0300
yaşam
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batuhan karacakaya
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TV8 ekranlarında haftalardır süren Survivor All Star 2025 maratonu, İstanbul Beykoz’da gerçekleşen büyük finalle sona erdi. Finale adını yazdıran Adem Kılıçcı ve Batuhan Karacakaya, canlı yayında kıyasıya bir mücadeleye girişti.İlk turu Adem Kılıçcı kazandıFinalin ilk turu, Batuhan'ın tercihi olan atış oyunu ile başladı. Başlangıçta üstünlük kuran Batuhan, farkı iki sayıya kadar çıkardı. Ancak Adem, arka arkaya aldığı sayılarla rakibini yakalayarak skoru 5-4'e getirdi ve ilk turu kazanan taraf oldu.İkinci turda fark açıldıİkinci turun oyun seçimi bu kez Adem’e aitti. Yine atış oyununda mücadele eden iki finalistten Adem, bu turda net bir üstünlük kurdu. Batuhan sadece bir sayı alabilirken Adem 5-1’lik skorla ikinci turu da kazandı ve avantajı eline geçirdi.Son turda şampiyonluk geldiÜçüncü tur, şampiyonun belirlenmesi açısından hayati önem taşıyordu. İki yarışmacı da parkura tüm güçleriyle çıktı. Ancak oyun yine Adem Kılıçcı’nın mutlak üstünlüğüyle geçti. 5-1 biten son turun ardından Adem, üçte üç yaparak Survivor All Star 2025 şampiyonu oldu. Adem Kılıçcı i̇kinci kez Survivor şampiyonu olduDaha önce de Survivor'da şampiyonluk sevinci yaşayan Adem Kılıçcı, bu başarısını 2025 sezonuyla taçlandırdı. Zorlu parkurlar, stratejik oyunlar ve psikolojik savaşlarla geçen sezonun sonunda tekrar zirveye çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/survivor-all-starda-yari-finalistler-belli-oldu-bir-isim-daha-yarismaya-veda-etti-1096962613.html
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Survivor All Star 2025 şampiyonu belli oldu: Kazanan kim oldu? Canlı yayında duyuruldu
08:13 14.06.2025 (güncellendi: 08:14 14.06.2025)
Survivor All Star 2025’in büyük finalinde heyecan doruktaydı. İstanbul'da düzenlenen canlı yayında Adem Kılıçcı, Batuhan Karacakaya’yı üç turda da mağlup ederek Survivor 2025 şampiyonu oldu. Zorlu parkur mücadelelerinin sonunda kupaya uzanan isim Adem oldu. İşte finalin tüm detayları…
TV8 ekranlarında haftalardır süren Survivor All Star 2025 maratonu, İstanbul Beykoz’da gerçekleşen büyük finalle sona erdi. Finale adını yazdıran Adem Kılıçcı ve Batuhan Karacakaya, canlı yayında kıyasıya bir mücadeleye girişti.
İlk turu Adem Kılıçcı kazandı
Finalin ilk turu, Batuhan'ın tercihi olan atış oyunu ile başladı. Başlangıçta üstünlük kuran Batuhan, farkı iki sayıya kadar çıkardı. Ancak Adem, arka arkaya aldığı sayılarla rakibini yakalayarak skoru 5-4'e getirdi ve ilk turu kazanan taraf oldu.
İkinci turun oyun seçimi bu kez Adem’e aitti. Yine atış oyununda mücadele eden iki finalistten Adem, bu turda net bir üstünlük kurdu. Batuhan sadece bir sayı alabilirken Adem 5-1’lik skorla ikinci turu da kazandı ve avantajı eline geçirdi.
Son turda şampiyonluk geldi
Üçüncü tur, şampiyonun belirlenmesi açısından hayati önem taşıyordu. İki yarışmacı da parkura tüm güçleriyle çıktı. Ancak oyun yine Adem Kılıçcı’nın mutlak üstünlüğüyle geçti. 5-1 biten son turun ardından Adem, üçte üç yaparak Survivor All Star 2025 şampiyonu oldu.
Adem Kılıçcı i̇kinci kez Survivor şampiyonu oldu
Daha önce de Survivor'da şampiyonluk sevinci yaşayan Adem Kılıçcı, bu başarısını 2025 sezonuyla taçlandırdı. Zorlu parkurlar, stratejik oyunlar ve psikolojik savaşlarla geçen sezonun sonunda tekrar zirveye çıktı.