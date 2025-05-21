https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/sicak-hava-balonu-zorunlu-inis-yapti-peri-bacasinda-mahsur-kalan-turistler-halatla-kurtarildi-1096393558.html
Sıcak hava balonu zorunlu iniş yaptı: Turistler peri bacasında mahsur kaldı
Sıcak hava balonu zorunlu iniş yaptı: Turistler peri bacasında mahsur kaldı
Sputnik Türkiye
Nevşehir'de sıcak hava balonu bir yamaca zorunlu iniş yapmak zorunda kaldı. 21.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-21T13:00+0300
2025-05-21T13:00+0300
2025-05-21T13:02+0300
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Nevşehir Çavuşin bölgesinden havalanan sıcak hava balonu, uçuş süresinin dolması nedeniyle Zelve Ören Yeri yakınlarında bir yamaca zorunlu iniş yaptı. Bir peri bacasında mahsur kalan turistler halat yardımıyla kurtarıldı. Turistler peri bacasında mahsur kaldıValilikten yapılan açıklamada da, "Balon, hava koşulları ve uçuş süresi dikkate alınarak pilotun inisiyatifiyle kontrollü şekilde iniş yapmıştır. Söz konusu olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmemiştir. Olayın ardından balonda bulunan yolcularımız, AFAD ekiplerimizin hızlı müdahalesiyle sağlıklı şekilde tahliye edilmiştir. Konuyla ilgili gerekli idari inceleme başlatılmıştır."Öte yandan, AFAD ve itfaiye ekipleri, bir peribacasının yamacında mahsur kalan turistleri halat yardımıyla indirdi.
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nevşehir, balon, sıcak hava balonu
Sıcak hava balonu zorunlu iniş yaptı: Turistler peri bacasında mahsur kaldı
13:00 21.05.2025 (güncellendi: 13:02 21.05.2025)
Nevşehir'de sıcak hava balonu bir yamaca zorunlu iniş yapmak zorunda kaldı.
Nevşehir Çavuşin bölgesinden havalanan sıcak hava balonu, uçuş süresinin dolması nedeniyle Zelve Ören Yeri yakınlarında bir yamaca zorunlu iniş yaptı. Bir peri bacasında mahsur kalan turistler halat yardımıyla kurtarıldı.
Turistler peri bacasında mahsur kaldı
Valilikten yapılan açıklamada da, "Balon, hava koşulları ve uçuş süresi dikkate alınarak pilotun inisiyatifiyle kontrollü şekilde iniş yapmıştır. Söz konusu olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmemiştir. Olayın ardından balonda bulunan yolcularımız, AFAD ekiplerimizin hızlı müdahalesiyle sağlıklı şekilde tahliye edilmiştir. Konuyla ilgili gerekli idari inceleme başlatılmıştır."
Öte yandan, AFAD ve itfaiye ekipleri, bir peribacasının yamacında mahsur kalan turistleri halat yardımıyla indirdi.