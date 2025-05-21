https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/sicak-hava-balonu-zorunlu-inis-yapti-peri-bacasinda-mahsur-kalan-turistler-halatla-kurtarildi-1096393558.html

Sıcak hava balonu zorunlu iniş yaptı: Turistler peri bacasında mahsur kaldı

Sıcak hava balonu zorunlu iniş yaptı: Turistler peri bacasında mahsur kaldı

Sputnik Türkiye

Nevşehir'de sıcak hava balonu bir yamaca zorunlu iniş yapmak zorunda kaldı. 21.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-21T13:00+0300

2025-05-21T13:00+0300

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yaşam

nevşehir

balon

sıcak hava balonu

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Nevşehir Çavuşin bölgesinden havalanan sıcak hava balonu, uçuş süresinin dolması nedeniyle Zelve Ören Yeri yakınlarında bir yamaca zorunlu iniş yaptı. Bir peri bacasında mahsur kalan turistler halat yardımıyla kurtarıldı. Turistler peri bacasında mahsur kaldıValilikten yapılan açıklamada da, "Balon, hava koşulları ve uçuş süresi dikkate alınarak pilotun inisiyatifiyle kontrollü şekilde iniş yapmıştır. Söz konusu olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmemiştir. Olayın ardından balonda bulunan yolcularımız, AFAD ekiplerimizin hızlı müdahalesiyle sağlıklı şekilde tahliye edilmiştir. Konuyla ilgili gerekli idari inceleme başlatılmıştır."Öte yandan, AFAD ve itfaiye ekipleri, bir peribacasının yamacında mahsur kalan turistleri halat yardımıyla indirdi.

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