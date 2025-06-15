Putin, Çin lideri Şi'nin doğum gününü kutladı
21:01 15.06.2025 (güncellendi: 12:14 16.06.2025)
© Sputnik / Иван Секретарев / Михаил КорытовRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Moskova'da düzenlenen Büyük Anavatan Savaşı zaferi töreninde
© Sputnik / Иван Секретарев / Михаил Корытов
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Rusya Devlet Başkanı Putin, en sık temasta bulunduğu lider olan Çinli mevkidaşı Şi'ne doğum günü telgrafı gönderdi.
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’i doğum günü nedeniyle tebrik etti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un yaptığı açıklamaya göre Putin, Şi’ye bir telgraf göndererek doğum günü dolayısıyla samimi dileklerde bulundu.
Peskov, "Devlet Başkanı Putin, bugün Çin Halk Cumhuriyeti Başkanı Şi Cinping'e doğum gününü içtenlikle kutladığı bir telgraf gönderdi. Devlet Başkanı, Çinli meslektaşına ve dostuna en iyi dileklerini iletti" dedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un yaptığı açıklamaya göre Putin, Şi’ye bir telgraf göndererek doğum günü dolayısıyla samimi dileklerde bulundu.
Peskov, "Devlet Başkanı Putin, bugün Çin Halk Cumhuriyeti Başkanı Şi Cinping'e doğum gününü içtenlikle kutladığı bir telgraf gönderdi. Devlet Başkanı, Çinli meslektaşına ve dostuna en iyi dileklerini iletti" dedi.
14 Haziran , 19:20