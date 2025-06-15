Putin, Çin lideri Şi'nin doğum gününü kutladı

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’i doğum günü nedeniyle tebrik etti.



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un yaptığı açıklamaya göre Putin, Şi’ye bir telgraf göndererek doğum günü dolayısıyla samimi dileklerde bulundu.



Peskov, "Devlet Başkanı Putin, bugün Çin Halk Cumhuriyeti Başkanı Şi Cinping'e doğum gününü içtenlikle kutladığı bir telgraf gönderdi. Devlet Başkanı, Çinli meslektaşına ve dostuna en iyi dileklerini iletti" dedi.