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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250615/putin-cin-lideri-sinin-dogum-gununu-kutladi-1097058207.html
Putin, Çin lideri Şi'nin doğum gününü kutladı
Putin, Çin lideri Şi'nin doğum gününü kutladı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin, en sık temasta bulunduğu lider olan Çinli mevkidaşı Şi'ne doğum günü telgrafı gönderdi. 15.06.2025, Sputnik Türkiye
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Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’i doğum günü nedeniyle tebrik etti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un yaptığı açıklamaya göre Putin, Şi’ye bir telgraf göndererek doğum günü dolayısıyla samimi dileklerde bulundu.Peskov, "Devlet Başkanı Putin, bugün Çin Halk Cumhuriyeti Başkanı Şi Cinping'e doğum gününü içtenlikle kutladığı bir telgraf gönderdi. Devlet Başkanı, Çinli meslektaşına ve dostuna en iyi dileklerini iletti" dedi.
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rusya, çin, vladimir putin, şi cinping
rusya, çin, vladimir putin, şi cinping

Putin, Çin lideri Şi'nin doğum gününü kutladı

21:01 15.06.2025 (güncellendi: 12:14 16.06.2025)
© Sputnik / Иван Секретарев / Михаил КорытовRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Moskova'da düzenlenen Büyük Anavatan Savaşı zaferi töreninde
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Moskova'da düzenlenen Büyük Anavatan Savaşı zaferi töreninde - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2025
© Sputnik / Иван Секретарев / Михаил Корытов
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Rusya Devlet Başkanı Putin, en sık temasta bulunduğu lider olan Çinli mevkidaşı Şi'ne doğum günü telgrafı gönderdi.
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’i doğum günü nedeniyle tebrik etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un yaptığı açıklamaya göre Putin, Şi’ye bir telgraf göndererek doğum günü dolayısıyla samimi dileklerde bulundu.

Peskov, "Devlet Başkanı Putin, bugün Çin Halk Cumhuriyeti Başkanı Şi Cinping'e doğum gününü içtenlikle kutladığı bir telgraf gönderdi. Devlet Başkanı, Çinli meslektaşına ve dostuna en iyi dileklerini iletti" dedi.
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