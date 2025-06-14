https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/usakov-putin-ile-trump-arasinda-telefon-gorusmesi-gerceklesti-1097034493.html

Uşakov: Putin ile Trump arasında telefon görüşmesi gerçekleşti

Uşakov: Putin ile Trump arasında telefon görüşmesi gerçekleşti

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Rusya lideri Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yaklaşık 50 dakika süren bir telefon görüşmesi... 14.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-14T19:20+0300

2025-06-14T19:20+0300

2025-06-14T19:59+0300

dünya

vladimir putin

donald trump

telefon görüşmesi

rusya

abd

i̇ran

i̇srail

yuriy uşakov

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Uşakov, gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya lideri Vladimir Putin’in ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve Rus liderin İsrail'in İran'a karşı düzenlediği operasyonu kınadığını söyledi.Uşakov, “Vladimir Putin, İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonunu kınayarak, çatışmanın tırmanması durumunda Ortadoğu bölgesindeki tüm durumun öngörülemeyen sonuçlara yol açabileceğinden ciddi endişe duyduğunu ifade etti” dedi.Uşakov ayrıca, Putin'in görüşmede 'Rusya’nın 22 Haziran'dan sonra Ukrayna ile müzakerelere devam etmeye hazır olduğunu' söylediğini belirterek, "Rusya lideri, 22 Haziran'dan sonra Ukraynalılarla müzakerelere, mutabık kalındığı şekilde devam etmeye hazır olduğunu belirtti. Donald Trump bu bilgiyi not etti" ifadelerini kullandı.Uşakov’un açıklamalalarından öne çıkan noktalar:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/putin-israil-basbakani-ve-iran-cumhurbaskani-ile-telefonda-gorustu-1097020642.html

rusya

abd

i̇ran

i̇srail

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Sputnik Türkiye

vladimir putin, donald trump, telefon görüşmesi, rusya, abd, i̇ran, i̇srail, yuriy uşakov