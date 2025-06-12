https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/bayramda-kendisini-isiran-keneyi-cikardiktan-sonra-hayatini-kaybetti-1096978089.html
Bayramda kendisini ısıran keneyi çıkardıktan sonra hayatını kaybetti
Bayramda kendisini ısıran keneyi çıkardıktan sonra hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Kayseri'de Kurban Bayramı’nın ilk günü kene ısırması sonrası Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi altına alınan 39 yaşındaki İlknur Ekinci... 12.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-12T14:19+0300
2025-06-12T14:19+0300
2025-06-12T14:19+0300
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kayseri
kene
kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)
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Kayseri'nin Talas ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi İlknur Ekinci, Kurban Bayramı’nın birinci günü kurban kesmek için gittiği Pınarbaşı ilçesi Kızılören Mahallesi'nde kene tarafından ısırıldı. Olayın ardından yaşananlar, ölümcül Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle sonuçlandı.Keneyi kendi çıkardı, şikayetleri arttıVücuduna yapışan keneyi kendi imkânlarıyla çıkaran Ekinci, kısa süre sonra rahatsızlık hissetti. İlk olarak Talas’taki bir sağlık kabinine başvurarak serum tedavisi aldı. Ancak durumu daha da kötüleşti.İlknur Ekinci, şikayetlerinin artmasıyla Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tetkiklerin ardından durumu ağırlaşınca Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/istanbulda-kene-kbusu-2025in-ilk-yarisinda-7-binden-fazla-vaka-1096969851.html
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kayseri, kene, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)
kayseri, kene, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)
Bayramda kendisini ısıran keneyi çıkardıktan sonra hayatını kaybetti
Kayseri'de Kurban Bayramı’nın ilk günü kene ısırması sonrası Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi altına alınan 39 yaşındaki İlknur Ekinci, yaşamını yitirdi. Talas’tan Pınarbaşı’na giden Ekinci, yapışan keneyi kendi çıkardıktan sonra rahatsızlandı. Hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kayseri'nin Talas ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi İlknur Ekinci, Kurban Bayramı’nın birinci günü kurban kesmek için gittiği Pınarbaşı ilçesi Kızılören Mahallesi'nde kene tarafından ısırıldı. Olayın ardından yaşananlar, ölümcül Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle sonuçlandı.
Keneyi kendi çıkardı, şikayetleri arttı
Vücuduna yapışan keneyi kendi imkânlarıyla çıkaran Ekinci, kısa süre sonra rahatsızlık hissetti. İlk olarak Talas’taki bir sağlık kabinine başvurarak serum tedavisi aldı. Ancak durumu daha da kötüleşti.
İlknur Ekinci, şikayetlerinin artmasıyla Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tetkiklerin ardından durumu ağırlaşınca Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.