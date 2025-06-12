https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/bayramda-kendisini-isiran-keneyi-cikardiktan-sonra-hayatini-kaybetti-1096978089.html

Bayramda kendisini ısıran keneyi çıkardıktan sonra hayatını kaybetti

Bayramda kendisini ısıran keneyi çıkardıktan sonra hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Kayseri'de Kurban Bayramı’nın ilk günü kene ısırması sonrası Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi altına alınan 39 yaşındaki İlknur Ekinci... 12.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-12T14:19+0300

2025-06-12T14:19+0300

2025-06-12T14:19+0300

türki̇ye

kayseri

kene

kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0c/1096978142_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_73ee75204da01428c1bf5e918ad0b41f.jpg

Kayseri'nin Talas ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi İlknur Ekinci, Kurban Bayramı’nın birinci günü kurban kesmek için gittiği Pınarbaşı ilçesi Kızılören Mahallesi'nde kene tarafından ısırıldı. Olayın ardından yaşananlar, ölümcül Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle sonuçlandı.Keneyi kendi çıkardı, şikayetleri arttıVücuduna yapışan keneyi kendi imkânlarıyla çıkaran Ekinci, kısa süre sonra rahatsızlık hissetti. İlk olarak Talas’taki bir sağlık kabinine başvurarak serum tedavisi aldı. Ancak durumu daha da kötüleşti.İlknur Ekinci, şikayetlerinin artmasıyla Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tetkiklerin ardından durumu ağırlaşınca Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/istanbulda-kene-kbusu-2025in-ilk-yarisinda-7-binden-fazla-vaka-1096969851.html

türki̇ye

kayseri

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kayseri, kene, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)