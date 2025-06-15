Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı: Çarşambadan itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Erkek çocuk tercihinde ilginç düşüş: Cinsiyete dayalı dengesizlik ortaya çıkabilir
07:06
4 dk
ÖZEL HABER
Şara ilk değil: ABD’yi ziyaret eden İsrailli ‘eski terörist’ kim
07:17
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Toplumu anlamaya adanmış bir ömür
09:05
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Tellakların dilinden hayat dersi’
12:06
2 dk
ÖZEL HABER
Musk-Trump tartışmasıyla tekrar gündem oldu: Epstein davası
12:12
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
7 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Trump İsrail’e yeşil ışık yaktı
13:28
3 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Bir dervişin baklayla imtihanı
14:34
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Cem Arüv: 'Fosil yakıtlardan vazgeçmemiz gerekiyor'
14:38
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD'li uçak firmasının bilinmeyenleri
15:30
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
7 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Avcının yüreği ile turnanın gözünün bağlantısı
16:07
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Aleksandr Sotniçenko: “Rusya’yı anlamak isteyen çağdaş edebiyatı okumalı”
17:06
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Ali Cengiz’in ‘sihirli’ oyunu
19:00
4 dk
TARİHTE BUGÜN
Toplumu anlamaya adanmış bir ömür
19:13
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Emekli maaş zamları ne olacak?
23:05
4 dk
TARİHTE BUGÜN
Türkiye tarihindeki en büyük işçi eylemlerindendi
09:05
5 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD'li uçak firmasının bilinmeyenleri
10:30
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Söylerken teselli, düşünürken gerçek’
12:05
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
'Bir dinozorun hayatı'
12:13
3 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Trump İsrail’e yeşil ışık yaktı
12:35
3 dk
ÖZEL HABER
Şara ilk değil: ABD’yi ziyaret eden İsrailli ‘eski terörist’ kim
12:45
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
ÖZEL HABER
Musk-Trump tartışmasıyla tekrar gündem oldu: Epstein davası
13:22
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Sancılı bekleyişin ilginç hikâyesi
14:06
3 dk
TARİHTE BUGÜN
Dünden bugüne UEFA
14:13
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:06
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:01
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Aleksandr Sotniçenko: “Rusya’yı anlamak isteyen çağdaş edebiyatı okumalı”
18:05
52 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Cem Arüv: 'Fosil yakıtlardan vazgeçmemiz gerekiyor'
19:04
19 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Düşünmeden atılan adım, sökülmeyen dikiş olur’
20:30
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Cingöz Recai'nin yaratıcısıydı
20:35
4 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bir Jazz efsanesi: Ella Fitzgerald
21:05
11 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250615/meteorolojiden-sicak-hava-uyarisi-carsambadan-itibaren-mevsim-normallerinin-uzerine-cikacak-1097042376.html
Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı: Çarşambadan itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacak
Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı: Çarşambadan itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacak
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde sıcaklıklar çarşambadan itibaren artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak. 15.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-15T15:35+0300
2025-06-15T15:40+0300
türki̇ye
ankara
i̇zmir
i̇stanbul
meteoroloji
istanbul hava durumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/02/1091055974_0:0:1000:562_1920x0_80_0_0_babeef500a3f340a87675c8bbadad015.jpg
Sıcaklıklar çarşambadan itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacak.Bu hafta hava nasıl olacak?Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yeni haftanın hava tahminlerini açıkladı.Yağışlar çarşamba bitiyorTekin, yapılan son tahminlere göre, yarın ve salı günü ülkenin doğu kesimlerinde görülecek yağışların çarşambadan itibaren etkisini kaybedeceğini bildirdi.Pazartesi ve salı yağış varKaradeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeydoğusunda yarın, salı günü ise Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanağın etkili olacağını belirten Tekin, Türkiye'nin diğer bölgelerinde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını söyledi.Sıcaklıklar artacakMevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının çarşambadan itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağını dile getiren Tekin, sıcaklıkların hafta ortası itibarıyla mevsim normallerinin üzerine çıkacağını aktardı.Ankara İstanbul ve İzmir'de hava nasıl?Tekin, üç büyükşehirde gelecek üç gün boyunca yağış beklenmediğini, parçalı ve az bulutlu havanın etkili olacağını vurgulayarak, "Ankara'da sıcaklıklar yarın 25, salı 27 ve çarşamba 30 dereceye yükselecek. İstanbul'da 3 gün boyunca hava sıcaklığı 28 ila 30 derece arasında seyrederken, İzmir'de sıcaklıklar 34 ila 36 derece arasında olacak." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/meteorolojiden-bircok-kente-gok-gurultulu-saganak-yagis-uyarisi-istanbullular-yarina-dikkat-1097023193.html
türki̇ye
ankara
i̇zmir
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/02/1091055974_125:0:874:562_1920x0_80_0_0_e63483126ccdea4e60936ca823acb987.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hava durumu, bu hafta hava nasıl olacak, hava durumu ankara, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, bu hafta yağış var mı
hava durumu, bu hafta hava nasıl olacak, hava durumu ankara, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, bu hafta yağış var mı

Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı: Çarşambadan itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacak

15:35 15.06.2025 (güncellendi: 15:40 15.06.2025)
© İHADonan sıcak su
Donan sıcak su - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2025
© İHA
Abone ol
Türkiye genelinde sıcaklıklar çarşambadan itibaren artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
Sıcaklıklar çarşambadan itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Bu hafta hava nasıl olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yeni haftanın hava tahminlerini açıkladı.

Yağışlar çarşamba bitiyor

Tekin, yapılan son tahminlere göre, yarın ve salı günü ülkenin doğu kesimlerinde görülecek yağışların çarşambadan itibaren etkisini kaybedeceğini bildirdi.

Pazartesi ve salı yağış var

Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeydoğusunda yarın, salı günü ise Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanağın etkili olacağını belirten Tekin, Türkiye'nin diğer bölgelerinde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını söyledi.

Sıcaklıklar artacak

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının çarşambadan itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağını dile getiren Tekin, sıcaklıkların hafta ortası itibarıyla mevsim normallerinin üzerine çıkacağını aktardı.

Ankara İstanbul ve İzmir'de hava nasıl?

Tekin, üç büyükşehirde gelecek üç gün boyunca yağış beklenmediğini, parçalı ve az bulutlu havanın etkili olacağını vurgulayarak, "Ankara'da sıcaklıklar yarın 25, salı 27 ve çarşamba 30 dereceye yükselecek. İstanbul'da 3 gün boyunca hava sıcaklığı 28 ila 30 derece arasında seyrederken, İzmir'de sıcaklıklar 34 ila 36 derece arasında olacak." dedi.
Sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2025
TÜRKİYE
Meteoroloji'den birçok kente gök gürültülü sağanak yağış uyarısı: İstanbullular yarına dikkat
Dün, 08:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала