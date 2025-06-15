https://anlatilaninotesi.com.tr/20250615/meteorolojiden-sicak-hava-uyarisi-carsambadan-itibaren-mevsim-normallerinin-uzerine-cikacak-1097042376.html

Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı: Çarşambadan itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı: Çarşambadan itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde sıcaklıklar çarşambadan itibaren artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak. 15.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-15T15:35+0300

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Sıcaklıklar çarşambadan itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacak.Bu hafta hava nasıl olacak?Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yeni haftanın hava tahminlerini açıkladı.Yağışlar çarşamba bitiyorTekin, yapılan son tahminlere göre, yarın ve salı günü ülkenin doğu kesimlerinde görülecek yağışların çarşambadan itibaren etkisini kaybedeceğini bildirdi.Pazartesi ve salı yağış varKaradeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeydoğusunda yarın, salı günü ise Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanağın etkili olacağını belirten Tekin, Türkiye'nin diğer bölgelerinde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını söyledi.Sıcaklıklar artacakMevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının çarşambadan itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağını dile getiren Tekin, sıcaklıkların hafta ortası itibarıyla mevsim normallerinin üzerine çıkacağını aktardı.Ankara İstanbul ve İzmir'de hava nasıl?Tekin, üç büyükşehirde gelecek üç gün boyunca yağış beklenmediğini, parçalı ve az bulutlu havanın etkili olacağını vurgulayarak, "Ankara'da sıcaklıklar yarın 25, salı 27 ve çarşamba 30 dereceye yükselecek. İstanbul'da 3 gün boyunca hava sıcaklığı 28 ila 30 derece arasında seyrederken, İzmir'de sıcaklıklar 34 ila 36 derece arasında olacak." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/meteorolojiden-bircok-kente-gok-gurultulu-saganak-yagis-uyarisi-istanbullular-yarina-dikkat-1097023193.html

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