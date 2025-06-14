https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/meteorolojiden-bircok-kente-gok-gurultulu-saganak-yagis-uyarisi-istanbullular-yarina-dikkat-1097023193.html

Meteoroloji'den birçok kente gök gürültülü sağanak yağış uyarısı: İstanbullular yarına dikkat

Meteoroloji'den birçok kente gök gürültülü sağanak yağış uyarısı: İstanbullular yarına dikkat

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede yerel kuvvetli sağanak, toz taşınımı ve kuvvetli... 14.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-14T08:46+0300

2025-06-14T08:46+0300

2025-06-14T08:46+0300

türki̇ye

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meteoroloji genel müdürlüğü

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı yer yer çok bulutlu hava beklerken, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve batısı, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Toroslar ve Trakya’nın batısı için yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Doğu Karadeniz’in doğusunda ise yağışların yerel kuvvetli olabileceği vurgulandı.Toz taşınımı etkili olacakDoğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toz taşınımı bekleniyor. Yetkililer, hava kalitesinde düşüş ve görüş mesafesinde azalma gibi olası olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerindeHava sıcaklıkları, kuzeydoğu bölgelerinde mevsim normallerinin 1-3 derece altında seyrederken, diğer bölgelerde normallerin üzerinde seyretmeye devam edecek. Özellikle Güneydoğu Anadolu’da sıcaklıklar 40 dereceye dayanıyor.Rüzgar kuvvetli esecekMarmara’nın güneyi, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz’in doğusu ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda rüzgarın yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yönü kuzeyli olurken, güneydoğuda güneyli yönlerden esmesi bekleniyor.İstanbul'a gök gürültülü sağanak geliyorMeteoroloji'nin 5 günlük haritalı tahminine göre, yarın İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İllere göre hava durumuMarmara Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu. Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel sağanak yağış görülebilir. İstanbul ve Balıkesir’de ise hava daha açık.Ege Bölgesi: Genel olarak az bulutlu ve sıcak. İzmir 34°C, Muğla 35°C’ye kadar çıkacak.Akdeniz Bölgesi: İç kesimlerde yerel sağanak riski var. Adana ve Isparta çevrelerinde yağış görülebilir.İç Anadolu: Özellikle Konya, Niğde, Kayseri civarında yerel gök gürültülü sağanaklar bekleniyor.Karadeniz: Doğu Karadeniz'de yağış etkili olacak. Rize ve Trabzon’da yerel kuvvetli yağış tahmini var.Doğu Anadolu: Erzurum, Kars ve Malatya gibi illerde gök gürültülü sağanaklar ve toz taşınımı bekleniyor.Güneydoğu Anadolu: Hava açık ama toz taşınımı yoğun. Diyarbakır 39°C ile Türkiye’nin en sıcak illerinden biri olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/meteoroloji-dogru-bolgeleri-saganak-yagis-uyarisi-yapti-guneyde-termometre-42-dereceyi-gorecek-1096992318.html

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