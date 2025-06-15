https://anlatilaninotesi.com.tr/20250615/lgs-heyecani-basladi-1-milyonu-askin-ogrenci-ter-dokuyor-1097037640.html

LGS heyecanı başladı: 1 milyonu aşkın öğrenci ter döküyor

LGS heyecanı başladı: 1 milyonu aşkın öğrenci ter döküyor

Sputnik Türkiye

lgs ilk oturum kaçta bitiyor

2025-06-15T09:57+0300

2025-06-15T09:57+0300

2025-06-15T10:06+0300

türki̇ye

milli eğitim bakanlığı (meb)

liseye geçiş sistemi (lgs)

türkçe

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LGS maratonu başladı.LGS 9.30'da başladı: LGS kaç saat sürer?İki oturumdan oluşan sınavın birinci oturumu saat 09.30'da başladı. Birinci oturum saat 10.45'te sona erecek. İkinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak ve saat 12.50'de sona erecek.LGS'ye kaç öğrenci giriyor?Merkezi sınav, yurt içinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda, 37 salonda gerçekleştiriliyor.Sınav hazırlığı bu yıl 8'inci sınıfta okuyan 1 milyon 10 bin 916 öğrenci dikkate alınarak yapıldı. Görme engelli 105, az gören 299 öğrenciye yönelik de gerekli tedbirler alındı.Özel durumları dolayısıyla 199 öğrencinin evde veya hastanede sınava girmesine imkan tanındı.İki oturum arasında öğrenciler ihtiyaçlarını giderebilecekSınavın ilk oturumunda sözel alanlardan soru sorulacak. Öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.Matematik ve fen bilimleri derslerinde 40 sorunun yöneltileceği ikinci oturumda ise öğrencilerin 80 dakika süresi olacak. İki oturum arasındaki 45 dakikalık sürede öğrenciler, okul bahçelerine çıkabilecek, ihtiyaçlarını giderebilecek.Katılımın zorunlu olmadığı LGS merkezi sınavına girmeyen öğrenciler yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek.Çocuklar sınıfta, veliler bahçede ter döküyorÖte yandan, Çankaya'daki Anıttepe Ortaokulu'nda sınava girecek adaylar, erken saatlerde okula gelerek girişlerin başlamasını bekledi. Okuldaki görevliler tarafından uyarı, bilgilendirme ve üst aramasının ardından öğrenciler sınıflara alındı.Bazı veliler de sabahın erken saatlerinde çocuklarıyla birlikte okul kapısına kadar gelirken, görevliler sınav öncesinde okul çevresinde bekleyenlerden sınav süresince sessiz olmalarını istedi.

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