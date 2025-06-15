https://anlatilaninotesi.com.tr/20250615/fidan-ve-lavrovdan-telefon-gorusmesi-1097041696.html
Fidan ve Lavrov'dan telefon görüşmesi
Fidan ve Lavrov'dan telefon görüşmesi
Sputnik Türkiye
İsrail ve İran arasında gerilim karşılıklı füze saldırılarıyla ciddi şekilde tırmanırken Rusya ve Türkiye'nin Dışişleri Bakanları Lavrov ile Fidan bölgedeki... 15.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-15T14:33+0300
2025-06-15T14:33+0300
2025-06-15T14:50+0300
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Türk Dışişleri kaynaklarının bildirdiğine göre görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma ve yaşanan gerilimin muhtemel küresel ve bölgesel yansımaları ele alındı. Bakan Fidan, gelişmelerin endişe verici olduğunu belirterek, çatışmaların sona ermesi ve İran’ın nükleer faaliyetleriyle ilgili anlaşmazlığın çözümü için tek yolun diplomasi olduğunu ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250615/iran-gece-boyunca-fuze-saldirisi-duzenledi-bat-yamda-14-katli-binaya-isabet-eden-fuze-buyuk-hasara-1097037058.html
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türkiye, hakan, i̇srail, i̇ran, rusya, türk dışişleri, hakan fidan, sergey lavrov
türkiye, hakan, i̇srail, i̇ran, rusya, türk dışişleri, hakan fidan, sergey lavrov
Fidan ve Lavrov'dan telefon görüşmesi
14:33 15.06.2025 (güncellendi: 14:50 15.06.2025)
İsrail ve İran arasında gerilim karşılıklı füze saldırılarıyla ciddi şekilde tırmanırken Rusya ve Türkiye'nin Dışişleri Bakanları Lavrov ile Fidan bölgedeki durumu değerlendirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
Türk Dışişleri kaynaklarının bildirdiğine göre görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma ve yaşanan gerilimin muhtemel küresel ve bölgesel yansımaları ele alındı.
Bakan Fidan, gelişmelerin endişe verici olduğunu belirterek, çatışmaların sona ermesi ve İran’ın nükleer faaliyetleriyle ilgili anlaşmazlığın çözümü için tek yolun diplomasi olduğunu ifade etti.