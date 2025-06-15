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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250615/donetsk-halk-cumhuriyetinde-bir-yerlesim-birimi-daha-rusyanin-kontrolune-gecti-1097040229.html
Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir yerleşim birimi daha Rusya'nın kontrolüne geçti
Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir yerleşim birimi daha Rusya'nın kontrolüne geçti
Sputnik Türkiye
Rusya'nın özel askeri harekatı Ukrayna'dan yükselen tehditleri ortadan kaldırmak için hız kesmeden devam ederken Rus ordusunun kontrolündeki topraklar da... 15.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-15T13:10+0300
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ukrayna
rusya
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donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat kapsamında yürütülen silahlı faaliyetler sırasında Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Ulyanovka yerleşiminin Rus ordusu tarafından ele geçirildiğini belirtti.Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin gece saatlerinde yüksek hassasiyetli, hava ve deniz bazlı silahlar ve SİHA'larla grup bombardımanı düzenlediğini bildiren bakanlık, Ukrayna'nın Poltava Bölgesi'nin Kremençug kentinde bulunan ve Donbass'taki Ukraynalı güçlere yakıt tedarik eden bir petrol rafinerisinin hedef alındığını kaydetti.Bakanlık, bombardımanın amacına ulaştığını ve petrol rafinerisinin başarıyla imha edildiğini vurguladı.Rus hava savunma sistemlerinin son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 2 güdümlü hava bombası ile 128 İHA'yı etkisiz hale getirdiğini aktaran Savunma Bakanlığı, SİHA kontrol noktaları ile Ukraynalı askerler ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktalarının imha edildiği bilgisini paylaştı.Bakanlık, Ukrayna ordusunun son 24 saatte yaklaşık 1285 askerini kaybettiğinin de altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250615/iran-gece-boyunca-fuze-saldirisi-duzenledi-bat-yamda-14-katli-binaya-isabet-eden-fuze-buyuk-hasara-1097037058.html
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ukrayna, rusya, rusya savunma bakanlığı, silahlı i̇ha (si̇ha), donetsk halk cumhuriyeti (dhc), özel askeri harekat, rus ordusu
ukrayna, rusya, rusya savunma bakanlığı, silahlı i̇ha (si̇ha), donetsk halk cumhuriyeti (dhc), özel askeri harekat, rus ordusu

Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir yerleşim birimi daha Rusya'nın kontrolüne geçti

13:10 15.06.2025
© Sputnik / Сергей Аверин / Multimedya arşivine gidinРабота артиллерии НМ ДНР на Авдеевском направлении
Работа артиллерии НМ ДНР на Авдеевском направлении - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2025
© Sputnik / Сергей Аверин
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Rusya'nın özel askeri harekatı Ukrayna'dan yükselen tehditleri ortadan kaldırmak için hız kesmeden devam ederken Rus ordusunun kontrolündeki topraklar da giderek genişliyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat kapsamında yürütülen silahlı faaliyetler sırasında Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Ulyanovka yerleşiminin Rus ordusu tarafından ele geçirildiğini belirtti.

Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin gece saatlerinde yüksek hassasiyetli, hava ve deniz bazlı silahlar ve SİHA'larla grup bombardımanı düzenlediğini bildiren bakanlık, Ukrayna'nın Poltava Bölgesi'nin Kremençug kentinde bulunan ve Donbass'taki Ukraynalı güçlere yakıt tedarik eden bir petrol rafinerisinin hedef alındığını kaydetti.

Bakanlık, bombardımanın amacına ulaştığını ve petrol rafinerisinin başarıyla imha edildiğini vurguladı.

Rus hava savunma sistemlerinin son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 2 güdümlü hava bombası ile 128 İHA'yı etkisiz hale getirdiğini aktaran Savunma Bakanlığı, SİHA kontrol noktaları ile Ukraynalı askerler ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktalarının imha edildiği bilgisini paylaştı.

Bakanlık, Ukrayna ordusunun son 24 saatte yaklaşık 1285 askerini kaybettiğinin de altını çizdi.
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