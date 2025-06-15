Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir yerleşim birimi daha Rusya'nın kontrolüne geçti
© Sputnik / Сергей Аверин / Multimedya arşivine gidinРабота артиллерии НМ ДНР на Авдеевском направлении
© Sputnik / Сергей Аверин/
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Rusya'nın özel askeri harekatı Ukrayna'dan yükselen tehditleri ortadan kaldırmak için hız kesmeden devam ederken Rus ordusunun kontrolündeki topraklar da giderek genişliyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat kapsamında yürütülen silahlı faaliyetler sırasında Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Ulyanovka yerleşiminin Rus ordusu tarafından ele geçirildiğini belirtti.
Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin gece saatlerinde yüksek hassasiyetli, hava ve deniz bazlı silahlar ve SİHA'larla grup bombardımanı düzenlediğini bildiren bakanlık, Ukrayna'nın Poltava Bölgesi'nin Kremençug kentinde bulunan ve Donbass'taki Ukraynalı güçlere yakıt tedarik eden bir petrol rafinerisinin hedef alındığını kaydetti.
Bakanlık, bombardımanın amacına ulaştığını ve petrol rafinerisinin başarıyla imha edildiğini vurguladı.
Rus hava savunma sistemlerinin son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 2 güdümlü hava bombası ile 128 İHA'yı etkisiz hale getirdiğini aktaran Savunma Bakanlığı, SİHA kontrol noktaları ile Ukraynalı askerler ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktalarının imha edildiği bilgisini paylaştı.
Bakanlık, Ukrayna ordusunun son 24 saatte yaklaşık 1285 askerini kaybettiğinin de altını çizdi.
Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin gece saatlerinde yüksek hassasiyetli, hava ve deniz bazlı silahlar ve SİHA'larla grup bombardımanı düzenlediğini bildiren bakanlık, Ukrayna'nın Poltava Bölgesi'nin Kremençug kentinde bulunan ve Donbass'taki Ukraynalı güçlere yakıt tedarik eden bir petrol rafinerisinin hedef alındığını kaydetti.
Bakanlık, bombardımanın amacına ulaştığını ve petrol rafinerisinin başarıyla imha edildiğini vurguladı.
Rus hava savunma sistemlerinin son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 2 güdümlü hava bombası ile 128 İHA'yı etkisiz hale getirdiğini aktaran Savunma Bakanlığı, SİHA kontrol noktaları ile Ukraynalı askerler ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktalarının imha edildiği bilgisini paylaştı.
Bakanlık, Ukrayna ordusunun son 24 saatte yaklaşık 1285 askerini kaybettiğinin de altını çizdi.