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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Teymur El Said ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Teymur El Said ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin telefon trafiğini sürdürüyor. Erdoğan son olarak, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin... 15.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-15T14:11+0300
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poli̇ti̇ka
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin yoğun diplomasi yürüttü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile telefonda görüştü.Erdoğan'dan telefon diplomasisiCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.Erdoğan, görüşmede, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmaların bölge güvenliği için büyük risk oluşturduğunu, bölgenin yeni bir savaşa asla tahammülünün olmadığını ifade etti.Netanyahu yönetiminin küresel istikrar ve güvenlik sorunu haline geldiğini vurgulayan Erdoğan, saldırıların nükleer müzakerelerin altıncı turu arifesinde gerçekleşmesinin düşündürücü olduğunu, Türkiye'nin nükleer anlaşmazlığın çözümünde tek yol olarak müzakereyi gördüğünü belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, son gelişmelerin Gazze'de İsrail tarafından uygulanan soykırımı gölgede bırakmasına izin verilmemesi gerektiğini de aktardı.
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recep tayyip erdoğan, umman, i̇ran, i̇srail, savaş
recep tayyip erdoğan, umman, i̇ran, i̇srail, savaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Teymur El Said ile telefonda görüştü

14:11 15.06.2025
© Oğuz YeterCumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2025
© Oğuz Yeter
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin telefon trafiğini sürdürüyor. Erdoğan son olarak, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin yoğun diplomasi yürüttü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile telefonda görüştü.

Erdoğan'dan telefon diplomasisi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Erdoğan, görüşmede, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmaların bölge güvenliği için büyük risk oluşturduğunu, bölgenin yeni bir savaşa asla tahammülünün olmadığını ifade etti.
Netanyahu yönetiminin küresel istikrar ve güvenlik sorunu haline geldiğini vurgulayan Erdoğan, saldırıların nükleer müzakerelerin altıncı turu arifesinde gerçekleşmesinin düşündürücü olduğunu, Türkiye'nin nükleer anlaşmazlığın çözümünde tek yol olarak müzakereyi gördüğünü belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, son gelişmelerin Gazze'de İsrail tarafından uygulanan soykırımı gölgede bırakmasına izin verilmemesi gerektiğini de aktardı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2025
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