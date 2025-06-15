https://anlatilaninotesi.com.tr/20250615/cumhurbaskani-erdogan-umman-sultani-teymur-el-said-ile-telefonda-gorustu-1097040848.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Teymur El Said ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Teymur El Said ile telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin telefon trafiğini sürdürüyor. Erdoğan son olarak, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin... 15.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-15T14:11+0300

2025-06-15T14:11+0300

2025-06-15T14:11+0300

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin yoğun diplomasi yürüttü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile telefonda görüştü.Erdoğan'dan telefon diplomasisiCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.Erdoğan, görüşmede, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmaların bölge güvenliği için büyük risk oluşturduğunu, bölgenin yeni bir savaşa asla tahammülünün olmadığını ifade etti.Netanyahu yönetiminin küresel istikrar ve güvenlik sorunu haline geldiğini vurgulayan Erdoğan, saldırıların nükleer müzakerelerin altıncı turu arifesinde gerçekleşmesinin düşündürücü olduğunu, Türkiye'nin nükleer anlaşmazlığın çözümünde tek yol olarak müzakereyi gördüğünü belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, son gelişmelerin Gazze'de İsrail tarafından uygulanan soykırımı gölgede bırakmasına izin verilmemesi gerektiğini de aktardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/cumhurbaskani-erdogan-abd-baskani-trump-ile-telefonda-gorustu-1097035997.html

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recep tayyip erdoğan, umman, i̇ran, i̇srail, savaş