https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/cumhurbaskani-erdogan-abd-baskani-trump-ile-telefonda-gorustu-1097035997.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'la telefon görüşmesinde, İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı. 14.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-14T22:15+0300

2025-06-14T22:15+0300

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poli̇ti̇ka

türkiye

i̇srail

donald trump

recep tayyip erdoğan

i̇ran

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesi gerçekleştirdildi.Söz konusu görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışmanın, bölgesel ve küresel konuların ele alındığını duyuruldu. Erdoğan'ın görüşmede Türkiye’nin İran ile İsrail arasındaki gerilimi yakından takip ettiğini, Türkiye’nin başlatılan nükleer müzakereleri, anlaşmazlığın çözümü için tek yol olarak gördüğünü ifade ettiği aktarıldı.Bu çerçevede Erdoğan'ın ABD’nin anlaşmazlığın çözümü için nükleer müzakerelerin devam etmesi gerektiğine dair görüşünü desteklediği belirtilirken Türkiye’nin gerilimde kontrol dışı bir tırmanmanın önlenmesi için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu ifade ettiği aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/abd-baskani-trumptan-iran-aciklamasi-nukleer-silaha-sahip-olmalari-halinde-baris-imkansiz-1097035241.html

i̇srail

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