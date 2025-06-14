https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/cumhurbaskani-erdogan-abd-baskani-trump-ile-telefonda-gorustu-1097035997.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'la telefon görüşmesinde, İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı. 14.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-14T22:15+0300
2025-06-14T22:15+0300
2025-06-14T22:47+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesi gerçekleştirdildi.Söz konusu görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışmanın, bölgesel ve küresel konuların ele alındığını duyuruldu. Erdoğan'ın görüşmede Türkiye’nin İran ile İsrail arasındaki gerilimi yakından takip ettiğini, Türkiye’nin başlatılan nükleer müzakereleri, anlaşmazlığın çözümü için tek yol olarak gördüğünü ifade ettiği aktarıldı.Bu çerçevede Erdoğan'ın ABD’nin anlaşmazlığın çözümü için nükleer müzakerelerin devam etmesi gerektiğine dair görüşünü desteklediği belirtilirken Türkiye’nin gerilimde kontrol dışı bir tırmanmanın önlenmesi için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu ifade ettiği aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/abd-baskani-trumptan-iran-aciklamasi-nukleer-silaha-sahip-olmalari-halinde-baris-imkansiz-1097035241.html
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türkiye, i̇srail, donald trump, recep tayyip erdoğan, i̇ran
türkiye, i̇srail, donald trump, recep tayyip erdoğan, i̇ran
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
22:15 14.06.2025 (güncellendi: 22:47 14.06.2025)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'la telefon görüşmesinde, İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesi gerçekleştirdildi.
Söz konusu görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışmanın, bölgesel ve küresel konuların ele alındığını duyuruldu.
Erdoğan'ın görüşmede Türkiye’nin İran ile İsrail arasındaki gerilimi yakından takip ettiğini, Türkiye’nin başlatılan nükleer müzakereleri, anlaşmazlığın çözümü için tek yol olarak gördüğünü ifade ettiği aktarıldı.
Bu çerçevede Erdoğan'ın ABD’nin anlaşmazlığın çözümü için nükleer müzakerelerin devam etmesi gerektiğine dair görüşünü desteklediği belirtilirken Türkiye’nin gerilimde kontrol dışı bir tırmanmanın önlenmesi için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu ifade ettiği aktarıldı.