Bingöl gece bir kez daha sallandı: Prof. Dr. Naci Görür'den bölgeye ilişkin 'bu tür depremler beklenir' yorumu
10:52 15.06.2025 (güncellendi: 10:53 15.06.2025)
© AA / Tunahan AkgünYer bilimci Prof. Dr. Naci Görür
© AA / Tunahan Akgün
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Bingöl sallanmaya devam ediyor. Büyüklükleri 4 civarında olan depremlere dün gece de bir yenisi eklendi. Prof. Dr. Naci Görür, depremin bu fayın stres yüklediği Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı üzerinde gerçekleştiğini ifade etti.
Bingöl'de gece 00.03'te deprem meydana geldi. Merkez üssü Genç ilçesi olan depremin büyüklüğü 4 olarak açıklandı.
AFAD: Bingöl'de deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.
Türkiye'de deprem beklenen bölgelerden biri olan Bingöl'de meydana gelen bu deprem, gece saatlerinde panik yaşanmasına neden oldu.
Deprem nedeniyle olumsuz bir durum bildirilmedi.
Bingöl Valisi'nden açıklama
Depremin ardından açıklama yapan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, "AFAD ekiplerimiz, jandarmamız ve muhtarlarımızla birlikte saha taramaları yapılmakta, sahadaki gelişmeler yakından takip edilmektedir." dedi.
Naci Görür: Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı üzerinde oldu
Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı.
Prof. Dr. Görür, depremin Doğu Anadolu Fayı (DAF) üzerinde gerçekleşmediğini anlattı.
Görür, depremin bu fayın stres yüklediği Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı üzerinde gerçekleştiğini ifade etti.
Naci Görür, "Bu zon stresle yüklendiği için bu tür depremler beklenir." dedi.
Üçocak-Arıcak/Elazığ’da 4,0’lük deprem oldu. Bu deprem Elazığ depremini yaratan Doğu Anadolu Fayı üzerinde değil. Stres yüklediği Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı üzerinde. Bu zon stresle yüklendiği için bu tür depremler beklenir. Geçmiş olsun. pic.twitter.com/x6oxSrHNQY— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) June 14, 2025
Bingöl'deki son depremler
Bölge günlerdir hareketliliğini sürdürüyor. Bingöl'de meydana gelen son depremler şu şekilde:
26 Mayıs'ta 3.9 büyüklüğünde
27 Mayıs'ta 3.6 büyüklüğünde
29 Mayıs'ta 4.3 büyüklüğünde
1 Haziran'da 4.4 büyüklüğünde
13 Haziran'da 3.5 büyüklüğünde deprem oldu.
13 Haziran , 16:47