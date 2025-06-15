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Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
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Bingöl gece bir kez daha sallandı: Prof. Dr. Naci Görür'den bölgeye ilişkin 'bu tür depremler beklenir' yorumu
Bingöl gece bir kez daha sallandı: Prof. Dr. Naci Görür'den bölgeye ilişkin 'bu tür depremler beklenir' yorumu
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Bingöl sallanmaya devam ediyor. Büyüklükleri 4 civarında olan depremlere dün gece de bir yenisi eklendi. Prof. Dr. Naci Görür, depremin bu fayın stres... 15.06.2025, Sputnik Türkiye
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Bingöl'de gece 00.03'te deprem meydana geldi. Merkez üssü Genç ilçesi olan depremin büyüklüğü 4 olarak açıklandı.AFAD: Bingöl'de depremAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.Türkiye'de deprem beklenen bölgelerden biri olan Bingöl'de meydana gelen bu deprem, gece saatlerinde panik yaşanmasına neden oldu.Deprem nedeniyle olumsuz bir durum bildirilmedi.Bingöl Valisi'nden açıklamaDepremin ardından açıklama yapan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, "AFAD ekiplerimiz, jandarmamız ve muhtarlarımızla birlikte saha taramaları yapılmakta, sahadaki gelişmeler yakından takip edilmektedir." dedi.Naci Görür: Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı üzerinde olduDeprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı.Prof. Dr. Görür, depremin Doğu Anadolu Fayı (DAF) üzerinde gerçekleşmediğini anlattı.Görür, depremin bu fayın stres yüklediği Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı üzerinde gerçekleştiğini ifade etti.Naci Görür, "Bu zon stresle yüklendiği için bu tür depremler beklenir." dedi.Bingöl'deki son depremlerBölge günlerdir hareketliliğini sürdürüyor. Bingöl'de meydana gelen son depremler şu şekilde:
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Bingöl gece bir kez daha sallandı: Prof. Dr. Naci Görür'den bölgeye ilişkin 'bu tür depremler beklenir' yorumu

10:52 15.06.2025 (güncellendi: 10:53 15.06.2025)
© AA / Tunahan AkgünYer bilimci Prof. Dr. Naci Görür
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2025
© AA / Tunahan Akgün
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Ayrıntılar geliyor
Bingöl sallanmaya devam ediyor. Büyüklükleri 4 civarında olan depremlere dün gece de bir yenisi eklendi. Prof. Dr. Naci Görür, depremin bu fayın stres yüklediği Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı üzerinde gerçekleştiğini ifade etti.
Bingöl'de gece 00.03'te deprem meydana geldi. Merkez üssü Genç ilçesi olan depremin büyüklüğü 4 olarak açıklandı.

AFAD: Bingöl'de deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.
Türkiye'de deprem beklenen bölgelerden biri olan Bingöl'de meydana gelen bu deprem, gece saatlerinde panik yaşanmasına neden oldu.
Deprem nedeniyle olumsuz bir durum bildirilmedi.

Bingöl Valisi'nden açıklama

Depremin ardından açıklama yapan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, "AFAD ekiplerimiz, jandarmamız ve muhtarlarımızla birlikte saha taramaları yapılmakta, sahadaki gelişmeler yakından takip edilmektedir." dedi.

Naci Görür: Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı üzerinde oldu

Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı.
Prof. Dr. Görür, depremin Doğu Anadolu Fayı (DAF) üzerinde gerçekleşmediğini anlattı.
Görür, depremin bu fayın stres yüklediği Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı üzerinde gerçekleştiğini ifade etti.
Naci Görür, "Bu zon stresle yüklendiği için bu tür depremler beklenir." dedi.

Bingöl'deki son depremler

Bölge günlerdir hareketliliğini sürdürüyor. Bingöl'de meydana gelen son depremler şu şekilde:
26 Mayıs'ta 3.9 büyüklüğünde
27 Mayıs'ta 3.6 büyüklüğünde
29 Mayıs'ta 4.3 büyüklüğünde
1 Haziran'da 4.4 büyüklüğünde
13 Haziran'da 3.5 büyüklüğünde deprem oldu.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2025
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Bingöl'de bir deprem daha oldu: AFAD büyüklüğünü açıkladı
13 Haziran , 16:47
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