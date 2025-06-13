Bingöl'de bir deprem daha oldu: AFAD büyüklüğünü açıkladı

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Son haftalarda sismik olarak bir hayli hareketli olan Bingöl'de bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı.