https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/bingolde-bir-deprem-daha-oldu-afad-buyuklugunu-acikladi-1097014348.html
Bingöl'de bir deprem daha oldu: AFAD büyüklüğünü açıkladı
Bingöl'de bir deprem daha oldu: AFAD büyüklüğünü açıkladı
Sputnik Türkiye
Son haftalarda sismik olarak bir hayli hareketli olan Bingöl'de bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı. 13.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-13T16:47+0300
2025-06-13T16:47+0300
2025-06-13T16:50+0300
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bingöl, afad
Bingöl'de bir deprem daha oldu: AFAD büyüklüğünü açıkladı
16:47 13.06.2025 (güncellendi: 16:50 13.06.2025)
Ayrıntılar geliyor
Son haftalarda sismik olarak bir hayli hareketli olan Bingöl'de bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı.