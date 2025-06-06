https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/unlu-makarna-markasi-raflardan-toplatiliyor-kesinlikle-tuketmeyin-ve-iade-edin-uyarisi-1096847475.html

Ünlü makarna markası raflardan toplatılıyor: Kesinlikle tüketmeyin ve iade edin uyarısı

Ünlü makarna markası raflardan toplatılıyor: Kesinlikle tüketmeyin ve iade edin uyarısı

Sputnik Türkiye

Ünlü İtalyan makarna markası Barilla'nın bir ürünü sağlığı tehdit eden oranda kurşun içerdiği gerekçesiyle raflardan toplatılıyor. Türkiye'de durum ne? 06.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-06T17:36+0300

2025-06-06T17:36+0300

2025-06-06T17:36+0300

sağlik

makarna

barilla makarna

kurşun zehirlenmesi

sağlık

almanya

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Barilla marka bir üründe sağlığı tehdit eden oranda kurşun tespit edildi. Ürün için raflardan toplatılma kararı verildi. Türkiye'de satılan markadan açıklama geldi. Hangi makarna türü için toplatılma kararı çıktıAB’nin Gıda ve Yemler için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF), Barilla’ya ait “Integrale Vollkorn Penne Rigate” adlı tam buğday kalem makarnada yüksek seviyede kurşun bulunduğunu bildirdi. 500 gramlık ambalajlarda satılan ve son tüketim tarihi 1 Mart 2026 olan, I13446624 parti numaralı ürünler için özellikle Almanya’da Kaufland ve Lidl mağazalarında satılan partiler riskli bulunarak raflardan toplatılıyor.Kesinlikle tüketmeyin ve iade edinTüketicilere ürünleri kesinlikle tüketmemeleri ve aldıkları mağazaya fiş ibraz etmeden dahi iade etmeleri çağrısı yapıldı. İsveçli yetkililerin de durumdan haberdar edildiği ve sürece dahil olduğu belirtildi.Nedeni araştırılıyorUzmanlar, olası nedenler arasında hammadde temin zincirindeki kirlenme ya da üretim sürecindeki teknik aksaklıkları değerlendiriyor. Avrupa’daki gıda güvenliği otoriteleri ve üretici firma, olayın kaynağını belirlemek için birlikte çalışıyor. Aynı zamanda benzer risklerin tekrar yaşanmaması için önleyici tedbirler de gündemde.O ürünler Türkiye'de bulunmuyorBarilla konuyla ilgili yaptığı açıklamada Alman makamlarıyla yürüttükleri görüşmeler sonucunda sınırlı sayıda tam buğday makarnanın raflrdan toplatıldığını belirtti. Açıklamada, "Barilla Türkiye, sadece Bolu'daki kendi fabrikasında tamamen Türkiye’de yetiştirilen buğdaylardan ürettiği tam buğday makarnalarını sunmaktadır. Haberinizde söz konusu edilen ürünler ise Avrupa Bölgesi'nde üretilmekte ve sadece o bölge ülkelerinde satılmakta, Türkiye'de bulunmamaktadır." denildi.

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makarna, barilla makarna, kurşun zehirlenmesi, sağlık, almanya