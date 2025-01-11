https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/unlu-sanatci-sener-sen-galatasaray-divan-uyesi-oldu-1092569186.html

Ünlü sanatçı Şener Şen, Galatasaray Divan üyesi oldu

Ünlü sanatçı Şener Şen, Galatasaray Divan üyesi oldu

Sputnik Türkiye

Ünlü sanatçı Şener Şen, Galatasaray Kulübü Divan Üyesi oldu. 11.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-11T13:17+0300

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spor

şener şen

galatasaray sk

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Türk sinemasının ve tiyatrosunun önde gelen isimlerinden olan ünlü sanatçı Şener Şen, Galatasaray Divan Üyesi oldu. Sarı-kırmızılı kulüp üyeliğinde 25 yılını dolduran 187 kişiye, Galatasaray Lisesi'ndeki Tevfik Fikret Salonu'nda düzenlenen törende beratları takdim edildi. Divan kurulu üyeliğine hak kazananlar arasında usta sanatçı Şener Şen de yer aldı.Galatasaraylı olmanın gururunu bir kez daha yaşıyoruzTörende beratını alırken yaptığı açıklamada, "Berat töreni nedeniyle Galatasaraylı olmanın gururunu birlikte bir kez daha yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/gs-tv-calisani-ebru-gursoydan-itiraf-galatasaray-karaborsa-bilet-satiyordu-1092553689.html

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şener şen, galatasaray sk