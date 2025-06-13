Putin, İsrail Başbakanı ve İran Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

Rus lider, İsrail saldırıları sonucunda yaşanan can kayıpları nedeniyle İran yönetimi ve halkına başsağlığı diledi. Rus lider, İsrail saldırıları sonucunda yaşanan can kayıpları nedeniyle İran yönetimi ve halkına başsağlığı diledi.

Rusya, BM Şartı ve uluslararası hukuku ihlal eden İsrail'in eylemlerini kınıyor. Rusya, BM Şartı ve uluslararası hukuku ihlal eden İsrail'in eylemlerini kınıyor.

Moskova, İran'ın nükleer programı ile ilgili durumu barışçıl yollarla çözme çabalarını her yönüyle destekledi. Moskova, İran'ın nükleer programı ile ilgili durumu barışçıl yollarla çözme çabalarını her yönüyle destekledi.

Rusya, İran ve İsrail arasındaki ihtilafın çözümünekatkı sağlamaya devam edecek. Rusya, İran ve İsrail arasındaki ihtilafın çözümünekatkı sağlamaya devam edecek.

Putin, Netanyahu ile yaptığı görüşmede, müzakere sürecine geri dönülmesinin ve İran'ın nükleer programı ile ilgili tüm sorunların yalnızca siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinin önemini vurguladı. Putin, Netanyahu ile yaptığı görüşmede, müzakere sürecine geri dönülmesinin ve İran'ın nükleer programı ile ilgili tüm sorunların yalnızca siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinin önemini vurguladı.

Moskova, gerginliğin daha da tırmanmasını önlemek için arabuluculuk yapmaya hazır. Moskova, gerginliğin daha da tırmanmasını önlemek için arabuluculuk yapmaya hazır.