https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/putin-israil-basbakani-ve-iran-cumhurbaskani-ile-telefonda-gorustu-1097020642.html
Putin, İsrail Başbakanı ve İran Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü
Putin, İsrail Başbakanı ve İran Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü. 13.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-13T21:11+0300
2025-06-13T21:11+0300
2025-06-13T21:09+0300
dünya
vladimir putin
benyamin netanyahu
mesud pezeşkiyan
telefon görüşmesi
rusya
i̇ran
i̇srail
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Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştüğü belirtildi.Açıklamada öne çıkan başlıklar şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/kremlinden-israil-iran-gerilimine-iliskin-ilk-degerlendirme-1097001289.html
rusya
i̇ran
i̇srail
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vladimir putin, benyamin netanyahu, mesud pezeşkiyan, telefon görüşmesi, rusya, i̇ran, i̇srail
vladimir putin, benyamin netanyahu, mesud pezeşkiyan, telefon görüşmesi, rusya, i̇ran, i̇srail
Putin, İsrail Başbakanı ve İran Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü
Rusya lideri Putin, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü.
Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştüğü belirtildi.
Açıklamada öne çıkan başlıklar şöyle:
Rus lider, İsrail saldırıları sonucunda yaşanan can kayıpları nedeniyle İran yönetimi ve halkına başsağlığı diledi.
Rusya, BM Şartı ve uluslararası hukuku ihlal eden İsrail'in eylemlerini kınıyor.
Moskova, İran'ın nükleer programı ile ilgili durumu barışçıl yollarla çözme çabalarını her yönüyle destekledi.
Rusya, İran ve İsrail arasındaki ihtilafın çözümünekatkı sağlamaya devam edecek.
Putin, Netanyahu ile yaptığı görüşmede, müzakere sürecine geri dönülmesinin ve İran'ın nükleer programı ile ilgili tüm sorunların yalnızca siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinin önemini vurguladı.
Moskova, gerginliğin daha da tırmanmasını önlemek için arabuluculuk yapmaya hazır.
Rusya, hem İran hem de İsrail liderleriyle temaslarını sürdürecek.