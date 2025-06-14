https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/trump-putinin-israil-ile-iran-arasindaki-catismanin-sona-ermesig-erektigi-yonundeki-gorusunu-1097036391.html

Trump: Putin'in İsrail ile İran arasındaki çatışmanın sona ermesi gerektiği yönündeki görüşünü destekliyorum

Trump: Putin'in İsrail ile İran arasındaki çatışmanın sona ermesi gerektiği yönündeki görüşünü destekliyorum

Sputnik Türkiye

Trump, Putin'in ‘İsrail ile İran arasındaki çatışmanın sona ermesi gerektiği’ yönündeki görüşünü desteklediğini belirtti. 14.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-14T23:12+0300

2025-06-14T23:12+0300

2025-06-14T23:14+0300

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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social’de yaptığı paylaşımda, Rus lider Vladimir Putin'in ‘İsrail ile İran arasındaki çatışmanın sona erdirilmesi gerektiği’ yönündeki görüşünü desteklediğini ifade etti.Trump, “O da benim gibi, İsrail ile İran arasındaki bu savaşın sona ermesi gerektiğini düşünüyor” ifadelerine yer verdi.Trump, Ukrayna sorununa fazla zaman ayıramadıklarını belirterek, “Rusya ve Ukrayna konusuna çok daha az zaman ayrıldı, ancak bu konu önümüzdeki hafta ele alınacak” diye ekledi.Daha önce Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Rusya lideri Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yaklaşık 50 dakika süren bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini, Ortadoğu’da gerginleşen durumun ele alındığını duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/usakov-putin-ile-trump-arasinda-telefon-gorusmesi-gerceklesti-1097034493.html

i̇ran

ukrayna

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donald trump, vladimir putin, i̇ran, ukrayna, i̇srail, truth social, ortadoğu