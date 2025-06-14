https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/trump-putinin-israil-ile-iran-arasindaki-catismanin-sona-ermesig-erektigi-yonundeki-gorusunu-1097036391.html
Trump: Putin'in İsrail ile İran arasındaki çatışmanın sona ermesi gerektiği yönündeki görüşünü destekliyorum
Trump: Putin'in İsrail ile İran arasındaki çatışmanın sona ermesi gerektiği yönündeki görüşünü destekliyorum
Sputnik Türkiye
Trump, Putin'in ‘İsrail ile İran arasındaki çatışmanın sona ermesi gerektiği’ yönündeki görüşünü desteklediğini belirtti. 14.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-14T23:12+0300
2025-06-14T23:12+0300
2025-06-14T23:14+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social’de yaptığı paylaşımda, Rus lider Vladimir Putin'in ‘İsrail ile İran arasındaki çatışmanın sona erdirilmesi gerektiği’ yönündeki görüşünü desteklediğini ifade etti.Trump, “O da benim gibi, İsrail ile İran arasındaki bu savaşın sona ermesi gerektiğini düşünüyor” ifadelerine yer verdi.Trump, Ukrayna sorununa fazla zaman ayıramadıklarını belirterek, “Rusya ve Ukrayna konusuna çok daha az zaman ayrıldı, ancak bu konu önümüzdeki hafta ele alınacak” diye ekledi.Daha önce Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Rusya lideri Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yaklaşık 50 dakika süren bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini, Ortadoğu’da gerginleşen durumun ele alındığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/usakov-putin-ile-trump-arasinda-telefon-gorusmesi-gerceklesti-1097034493.html
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donald trump, vladimir putin, i̇ran, ukrayna, i̇srail, truth social, ortadoğu
donald trump, vladimir putin, i̇ran, ukrayna, i̇srail, truth social, ortadoğu
Trump: Putin'in İsrail ile İran arasındaki çatışmanın sona ermesi gerektiği yönündeki görüşünü destekliyorum
23:12 14.06.2025 (güncellendi: 23:14 14.06.2025)
Trump, Putin'in ‘İsrail ile İran arasındaki çatışmanın sona ermesi gerektiği’ yönündeki görüşünü desteklediğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social’de yaptığı paylaşımda, Rus lider Vladimir Putin'in ‘İsrail ile İran arasındaki çatışmanın sona erdirilmesi gerektiği’ yönündeki görüşünü desteklediğini ifade etti.
Trump, “O da benim gibi, İsrail ile İran arasındaki bu savaşın sona ermesi gerektiğini düşünüyor” ifadelerine yer verdi.
Trump, Ukrayna sorununa fazla zaman ayıramadıklarını belirterek, “Rusya ve Ukrayna konusuna çok daha az zaman ayrıldı, ancak bu konu önümüzdeki hafta ele alınacak” diye ekledi.
Daha önce Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Rusya lideri Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yaklaşık 50 dakika süren bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini, Ortadoğu’da gerginleşen durumun ele alındığını duyurmuştu.