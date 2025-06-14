https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/akaryakita-pes-pese-zam-motorinde-de-fiyat-artti-tabelalar-gece-yarisi-degisti-1097024128.html
Akaryakıta peş peşe zam: Motorinde de fiyat arttı, tabelalar gece yarısı değişti
Akaryakıta peş peşe zam: Motorinde de fiyat arttı, tabelalar gece yarısı değişti
Sputnik Türkiye
Akaryakıt fiyatlarında artış sürüyor. 13 Haziran gecesi benzine gelen 1,46 TL’lik zammın ardından, 14 Haziran itibarıyla motorin fiyatı da 1,49 TL yükseldi... 14.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-14T09:17+0300
2025-06-14T09:17+0300
2025-06-14T09:17+0300
ekonomi̇
motorin
benzin
akaryakıt
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İsrail-İran gerilimi nedeniyle küresel piyasalarda petrol fiyatlarının yükselmesi beklenirken, Türkiye’de akaryakıt fiyatları bu gelişmelerden önce alınan zam kararlarıyla artış gösterdi. 13 Haziran gecesi benzinin litre fiyatına 1,46 TL, 14 Haziran itibarıyla ise motorine 1,49 TL zam yapıldı.Güncel akaryakıt fiyatları: 14 Haziran 2025İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere üç büyük ilde benzin, motorin ve LPG fiyatları zam sonrası şu şekilde güncellendi:İstanbul Avrupa Yakası:İstanbul Anadolu Yakası:Ankara:İzmir:Benzin ve motorine gelen zamların ardından, sürücüler sosyal medyada ve arama motorlarında “benzine ne kadar zam geldi?”, “motorin fiyatı kaç TL oldu?” gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Özellikle hafta sonu yola çıkacak olan sürücüler, güncel akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/benzine-buyuk-zam-geldi-tabelalar-gece-yarisi-guncellendi-1096995062.html
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Akaryakıta peş peşe zam: Motorinde de fiyat arttı, tabelalar gece yarısı değişti
Akaryakıt fiyatlarında artış sürüyor. 13 Haziran gecesi benzine gelen 1,46 TL’lik zammın ardından, 14 Haziran itibarıyla motorin fiyatı da 1,49 TL yükseldi. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu.
İsrail-İran gerilimi nedeniyle küresel piyasalarda petrol fiyatlarının yükselmesi beklenirken, Türkiye’de akaryakıt fiyatları bu gelişmelerden önce alınan zam kararlarıyla artış gösterdi. 13 Haziran gecesi benzinin litre fiyatına 1,46 TL, 14 Haziran itibarıyla ise motorine 1,49 TL zam yapıldı.
Güncel akaryakıt fiyatları: 14 Haziran 2025
İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere üç büyük ilde benzin, motorin ve LPG fiyatları zam sonrası şu şekilde güncellendi:
Benzin ve motorine gelen zamların ardından, sürücüler sosyal medyada ve arama motorlarında “benzine ne kadar zam geldi?”, “motorin fiyatı kaç TL oldu?” gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Özellikle hafta sonu yola çıkacak olan sürücüler, güncel akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor.