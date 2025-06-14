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Pezeşkiyan: ABD, İsrail'in saldırıları yoluyla İran'a talepler dayatamayacak
Pezeşkiyan: ABD, İsrail'in saldırıları yoluyla İran'a talepler dayatamayacak
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Washington'un İsrail'in İran'a saldırıları yoluyla Tahran'a taleplerini dayatamayacağını belirtti. 14.06.2025, Sputnik Türkiye
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Katar Emiri Tamim bin Hamad El Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde, Washington'un İsrail'in İran'a saldırıları yoluyla Tahran'a taleplerini dayatamayacağını söyledi.Pezeşkiyan, “Amerikalılar şu anda bu rejimin (İsrail) İran'a yönelik saldırılarını destekliyor ve bize taleplerini dayatabileceklerini düşünüyorlar. Baskı ve saldırganlık yoluyla talepler dayatmak, ABD'nin İran'a yönelik başarısız bir stratejisidir” dedi.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından yaptığı açıklamada, Tahran'ın nükleer anlaşmayı imzalamak için "ikinci bir şansı olabileceğini" söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/abd-baskani-trumptan-iran-aciklamasi-nukleer-silaha-sahip-olmalari-halinde-baris-imkansiz-1097035241.html
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Pezeşkiyan: ABD, İsrail'in saldırıları yoluyla İran'a talepler dayatamayacak

22:49 14.06.2025
© Sputnik / Сергей Бобылевİran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев
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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Washington'un İsrail'in İran'a saldırıları yoluyla Tahran'a taleplerini dayatamayacağını belirtti.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Katar Emiri Tamim bin Hamad El Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde, Washington'un İsrail'in İran'a saldırıları yoluyla Tahran'a taleplerini dayatamayacağını söyledi.
Pezeşkiyan, “Amerikalılar şu anda bu rejimin (İsrail) İran'a yönelik saldırılarını destekliyor ve bize taleplerini dayatabileceklerini düşünüyorlar. Baskı ve saldırganlık yoluyla talepler dayatmak, ABD'nin İran'a yönelik başarısız bir stratejisidir” dedi.
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından yaptığı açıklamada, Tahran'ın nükleer anlaşmayı imzalamak için "ikinci bir şansı olabileceğini" söylemişti.
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