https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/pezeskiyan-abd-israilin-saldirilari-yoluyla-irana-talepler-dayatamayacak-1097036213.html
Pezeşkiyan: ABD, İsrail'in saldırıları yoluyla İran'a talepler dayatamayacak
Pezeşkiyan: ABD, İsrail'in saldırıları yoluyla İran'a talepler dayatamayacak
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Washington'un İsrail'in İran'a saldırıları yoluyla Tahran'a taleplerini dayatamayacağını belirtti. 14.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-14T22:49+0300
2025-06-14T22:49+0300
2025-06-14T22:47+0300
dünya
mesud pezeşkiyan
şeyh temim bin hamad el sani
i̇ran
katar
i̇srail
abd
ortadoğu
donald trump
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Katar Emiri Tamim bin Hamad El Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde, Washington'un İsrail'in İran'a saldırıları yoluyla Tahran'a taleplerini dayatamayacağını söyledi.Pezeşkiyan, “Amerikalılar şu anda bu rejimin (İsrail) İran'a yönelik saldırılarını destekliyor ve bize taleplerini dayatabileceklerini düşünüyorlar. Baskı ve saldırganlık yoluyla talepler dayatmak, ABD'nin İran'a yönelik başarısız bir stratejisidir” dedi.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından yaptığı açıklamada, Tahran'ın nükleer anlaşmayı imzalamak için "ikinci bir şansı olabileceğini" söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/abd-baskani-trumptan-iran-aciklamasi-nukleer-silaha-sahip-olmalari-halinde-baris-imkansiz-1097035241.html
i̇ran
katar
i̇srail
abd
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mesud pezeşkiyan, şeyh temim bin hamad el sani, i̇ran, katar, i̇srail, abd, ortadoğu, donald trump
mesud pezeşkiyan, şeyh temim bin hamad el sani, i̇ran, katar, i̇srail, abd, ortadoğu, donald trump
Pezeşkiyan: ABD, İsrail'in saldırıları yoluyla İran'a talepler dayatamayacak
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Washington'un İsrail'in İran'a saldırıları yoluyla Tahran'a taleplerini dayatamayacağını belirtti.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Katar Emiri Tamim bin Hamad El Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde, Washington'un İsrail'in İran'a saldırıları yoluyla Tahran'a taleplerini dayatamayacağını söyledi.
Pezeşkiyan, “Amerikalılar şu anda bu rejimin (İsrail) İran'a yönelik saldırılarını destekliyor ve bize taleplerini dayatabileceklerini düşünüyorlar. Baskı ve saldırganlık yoluyla talepler dayatmak, ABD'nin İran'a yönelik başarısız bir stratejisidir” dedi.
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından yaptığı açıklamada, Tahran'ın nükleer anlaşmayı imzalamak için "ikinci bir şansı olabileceğini" söylemişti.