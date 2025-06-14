https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/pezeskiyan-abd-israilin-saldirilari-yoluyla-irana-talepler-dayatamayacak-1097036213.html

Pezeşkiyan: ABD, İsrail'in saldırıları yoluyla İran'a talepler dayatamayacak

Pezeşkiyan: ABD, İsrail'in saldırıları yoluyla İran'a talepler dayatamayacak

Sputnik Türkiye

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Washington'un İsrail'in İran'a saldırıları yoluyla Tahran'a taleplerini dayatamayacağını belirtti. 14.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-14T22:49+0300

2025-06-14T22:49+0300

2025-06-14T22:47+0300

dünya

mesud pezeşkiyan

şeyh temim bin hamad el sani

i̇ran

katar

i̇srail

abd

ortadoğu

donald trump

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/11/1092803031_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4eb153102b6ec84ca779e2d615cfe7d7.jpg

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Katar Emiri Tamim bin Hamad El Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde, Washington'un İsrail'in İran'a saldırıları yoluyla Tahran'a taleplerini dayatamayacağını söyledi.Pezeşkiyan, “Amerikalılar şu anda bu rejimin (İsrail) İran'a yönelik saldırılarını destekliyor ve bize taleplerini dayatabileceklerini düşünüyorlar. Baskı ve saldırganlık yoluyla talepler dayatmak, ABD'nin İran'a yönelik başarısız bir stratejisidir” dedi.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından yaptığı açıklamada, Tahran'ın nükleer anlaşmayı imzalamak için "ikinci bir şansı olabileceğini" söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/abd-baskani-trumptan-iran-aciklamasi-nukleer-silaha-sahip-olmalari-halinde-baris-imkansiz-1097035241.html

i̇ran

katar

i̇srail

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mesud pezeşkiyan, şeyh temim bin hamad el sani, i̇ran, katar, i̇srail, abd, ortadoğu, donald trump