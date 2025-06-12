https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/survivor-all-starda-yari-finalistler-belli-oldu-bir-isim-daha-yarismaya-veda-etti-1096962613.html
Survivor All Star'da yarı finalistler belli oldu: Bir isim daha yarışmaya veda etti
Survivor All Star'da yarı finalistler belli oldu: Bir isim daha yarışmaya veda etti
Sputnik Türkiye
Survivor'da sona yaklaşırken final öncesi heyecan doruğa çıktı. İstanbul'da oynanan çeyrek finalde yarı finalistler belli oldu. Bir isim de Survivor... 12.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-12T07:13+0300
2025-06-12T07:13+0300
2025-06-12T07:13+0300
yaşam
survivor
volkan
adem
survivor all star
final
final
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Survivor 2025 All Star’da Gönüllüler takımının son oyununda Ayşe, Sevgi ve Volkan çeyrek finale kalabilmek için parkurda kozlarını paylaştı. Daha önce Batuhan ve Adem finalist olmuştu. Adem oyunu Ayşe karşısında 5-1 kazanarak ikinci yarı finalist oldu.Sona kalan Ayşe ve Volkan bir araya geldi. Mücadeleyi kazanan Volkan 3. yarı finalist olmaya hak kazandı. Oyunu kaybeden Ayşe ise büyük üzüntü yaşadı ve Survivor'a veda etti.Survivor’da heyecan 12 Haziran’daki yarı finalle devam edecek, 13 Haziran’da ise büyük finalle şampiyon belli olacak.
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survivor, volkan, adem, survivor all star, final, final
survivor, volkan, adem, survivor all star, final, final
Survivor All Star'da yarı finalistler belli oldu: Bir isim daha yarışmaya veda etti
Survivor'da sona yaklaşırken final öncesi heyecan doruğa çıktı. İstanbul'da oynanan çeyrek finalde yarı finalistler belli oldu. Bir isim de Survivor hayallerine veda etti. Yarışmacılar kıran kıran bir mücadele verdi.
Survivor 2025 All Star’da Gönüllüler takımının son oyununda Ayşe, Sevgi ve Volkan çeyrek finale kalabilmek için parkurda kozlarını paylaştı. Daha önce Batuhan ve Adem finalist olmuştu. Adem oyunu Ayşe karşısında 5-1 kazanarak ikinci yarı finalist oldu.
Sona kalan Ayşe ve Volkan bir araya geldi. Mücadeleyi kazanan Volkan 3. yarı finalist olmaya hak kazandı. Oyunu kaybeden Ayşe ise büyük üzüntü yaşadı ve Survivor'a veda etti.
Survivor’da heyecan 12 Haziran’daki yarı finalle devam edecek, 13 Haziran’da ise büyük finalle şampiyon belli olacak.