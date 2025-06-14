https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/rusyanin-ozel-askeri-harekati-devam-ediyor-donbassta-bir-yerlesim-daha-rus-guclerin-kontrolunde-1097028532.html

Rusya’nın özel askeri harekatı devam ediyor: Donbass’ta bir yerleşim daha Rus güçlerin kontrolünde

Rusya’nın özel askeri harekatı devam ediyor: Donbass’ta bir yerleşim daha Rus güçlerin kontrolünde

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin kararlı eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki bir yerleşim biriminin daha kontrolünü ele geçirdiği belirtildi. 14.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-14T13:10+0300

2025-06-14T13:10+0300

2025-06-14T13:17+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

donbass

donetsk halk cumhuriyeti

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatın gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri ‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu’na bağlı birimler kararlı eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Zeleniy Kut yerleşim merkezini Ukraynalı silahlı oluşumlardan temizleyerek kontrol altına aldı.Rus ordu birlikleri tüm cephe boyunca ilerlemeye devam ederken son bir günde 1295 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi, bir tank ve 11 zırhlı savaş aracını imha etti.Ukrayna’nın 148 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu İHA imalathaneleri ve depoları, mühimmat depoları ile Ukraynalı askerlerin, aşırı milliyetçi militanların ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 2 adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası ve 110 uçak tipi İHA imha etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/rusya-ukraynaya-1200-asker-cenazesi-daha-teslim-etti-1097018271.html

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rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat