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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/rusyanin-ozel-askeri-harekati-devam-ediyor-donbassta-bir-yerlesim-daha-rus-guclerin-kontrolunde-1097028532.html
Rusya’nın özel askeri harekatı devam ediyor: Donbass’ta bir yerleşim daha Rus güçlerin kontrolünde
Rusya’nın özel askeri harekatı devam ediyor: Donbass’ta bir yerleşim daha Rus güçlerin kontrolünde
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin kararlı eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki bir yerleşim biriminin daha kontrolünü ele geçirdiği belirtildi. 14.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-14T13:10+0300
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ukrayna
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatın gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri ‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu’na bağlı birimler kararlı eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Zeleniy Kut yerleşim merkezini Ukraynalı silahlı oluşumlardan temizleyerek kontrol altına aldı.Rus ordu birlikleri tüm cephe boyunca ilerlemeye devam ederken son bir günde 1295 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi, bir tank ve 11 zırhlı savaş aracını imha etti.Ukrayna’nın 148 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu İHA imalathaneleri ve depoları, mühimmat depoları ile Ukraynalı askerlerin, aşırı milliyetçi militanların ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 2 adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası ve 110 uçak tipi İHA imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/rusya-ukraynaya-1200-asker-cenazesi-daha-teslim-etti-1097018271.html
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rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat

Rusya’nın özel askeri harekatı devam ediyor: Donbass’ta bir yerleşim daha Rus güçlerin kontrolünde

13:10 14.06.2025 (güncellendi: 13:17 14.06.2025)
© Sputnik / Stanislav KrasilnikovRus keskin nişancı
Rus keskin nişancı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2025
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
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Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin kararlı eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki bir yerleşim biriminin daha kontrolünü ele geçirdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatın gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.
Açıklamaya göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri ‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu’na bağlı birimler kararlı eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Zeleniy Kut yerleşim merkezini Ukraynalı silahlı oluşumlardan temizleyerek kontrol altına aldı.
Rus ordu birlikleri tüm cephe boyunca ilerlemeye devam ederken son bir günde 1295 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi, bir tank ve 11 zırhlı savaş aracını imha etti.
Ukrayna’nın 148 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu İHA imalathaneleri ve depoları, mühimmat depoları ile Ukraynalı askerlerin, aşırı milliyetçi militanların ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 2 adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası ve 110 uçak tipi İHA imha etti.
Rusya Ukrayna’ya 1200 asker cenazesi teslim etti - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2025
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