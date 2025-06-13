https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/rusya-ukraynaya-1200-asker-cenazesi-daha-teslim-etti-1097018271.html
Rusya Ukrayna’ya 1200 asker cenazesi daha teslim etti
Rusya Ukrayna’ya 1200 asker cenazesi daha teslim etti
Sputnik Türkiye
Rusya İstanbul anlaşmalarını yerine getirmeye devam ediyor, 1200 Ukraynalı askerin cenazesi daha teslim edildi. 13.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-13T18:30+0300
2025-06-13T18:30+0300
2025-06-13T18:28+0300
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Sputnik’e açıklama yapan bir kaynak, Rusya’nın çatışmalarda hayatını kaybeden 1200 Ukraynalı askerin cenazesini bugün teslim ederek, İstanbul anlaşmalarını yerine getirmeye devam ettiğini belirtti.Kaynak, Rusya'nın daha önce de Ukaryana Silahlı Kuvvetlerinin 1200 askerinin cenazesini Ukrayna tarafına teslim ettiğini bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/rus-ordusu-ozel-askeri-bolgesinde-3-yerlesimi-daha-ele-gecirdi-1097009485.html
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rusya, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, cenaze, teslim, i̇stanbul
rusya, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, cenaze, teslim, i̇stanbul
Rusya Ukrayna’ya 1200 asker cenazesi daha teslim etti
Rusya İstanbul anlaşmalarını yerine getirmeye devam ediyor, 1200 Ukraynalı askerin cenazesi daha teslim edildi.
Sputnik’e açıklama yapan bir kaynak, Rusya’nın çatışmalarda hayatını kaybeden 1200 Ukraynalı askerin cenazesini bugün teslim ederek, İstanbul anlaşmalarını yerine getirmeye devam ettiğini belirtti.
Kaynak, Rusya'nın daha önce de Ukaryana Silahlı Kuvvetlerinin 1200 askerinin cenazesini Ukrayna tarafına teslim ettiğini bildirmişti.