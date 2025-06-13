https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/rusya-ukraynaya-1200-asker-cenazesi-daha-teslim-etti-1097018271.html

Rusya Ukrayna’ya 1200 asker cenazesi daha teslim etti

Rusya Ukrayna’ya 1200 asker cenazesi daha teslim etti

Sputnik Türkiye

Rusya İstanbul anlaşmalarını yerine getirmeye devam ediyor, 1200 Ukraynalı askerin cenazesi daha teslim edildi. 13.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-13T18:30+0300

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ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

ukrayna silahlı kuvvetleri

cenaze

teslim

i̇stanbul

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Sputnik’e açıklama yapan bir kaynak, Rusya’nın çatışmalarda hayatını kaybeden 1200 Ukraynalı askerin cenazesini bugün teslim ederek, İstanbul anlaşmalarını yerine getirmeye devam ettiğini belirtti.Kaynak, Rusya'nın daha önce de Ukaryana Silahlı Kuvvetlerinin 1200 askerinin cenazesini Ukrayna tarafına teslim ettiğini bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/rus-ordusu-ozel-askeri-bolgesinde-3-yerlesimi-daha-ele-gecirdi-1097009485.html

rusya

ukrayna

i̇stanbul

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rusya, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, cenaze, teslim, i̇stanbul