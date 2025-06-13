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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/rusya-ukraynaya-1200-asker-cenazesi-daha-teslim-etti-1097018271.html
Rusya Ukrayna’ya 1200 asker cenazesi daha teslim etti
Rusya Ukrayna’ya 1200 asker cenazesi daha teslim etti
Sputnik Türkiye
Rusya İstanbul anlaşmalarını yerine getirmeye devam ediyor, 1200 Ukraynalı askerin cenazesi daha teslim edildi. 13.06.2025, Sputnik Türkiye
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Sputnik’e açıklama yapan bir kaynak, Rusya’nın çatışmalarda hayatını kaybeden 1200 Ukraynalı askerin cenazesini bugün teslim ederek, İstanbul anlaşmalarını yerine getirmeye devam ettiğini belirtti.Kaynak, Rusya'nın daha önce de Ukaryana Silahlı Kuvvetlerinin 1200 askerinin cenazesini Ukrayna tarafına teslim ettiğini bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/rus-ordusu-ozel-askeri-bolgesinde-3-yerlesimi-daha-ele-gecirdi-1097009485.html
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rusya, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, cenaze, teslim, i̇stanbul
rusya, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, cenaze, teslim, i̇stanbul

Rusya Ukrayna’ya 1200 asker cenazesi daha teslim etti

18:30 13.06.2025
Rusya Ukrayna’ya 1200 asker cenazesi teslim etti
Rusya Ukrayna’ya 1200 asker cenazesi teslim etti - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2025
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Rusya İstanbul anlaşmalarını yerine getirmeye devam ediyor, 1200 Ukraynalı askerin cenazesi daha teslim edildi.
Sputnik’e açıklama yapan bir kaynak, Rusya’nın çatışmalarda hayatını kaybeden 1200 Ukraynalı askerin cenazesini bugün teslim ederek, İstanbul anlaşmalarını yerine getirmeye devam ettiğini belirtti.
Kaynak, Rusya'nın daha önce de Ukaryana Silahlı Kuvvetlerinin 1200 askerinin cenazesini Ukrayna tarafına teslim ettiğini bildirmişti.
Боевая работа артиллеристов отдельного батальона АрБат в Курской области - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2025
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