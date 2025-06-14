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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov: İsrail, Batı'nın hoşgörüsüyle nedeniyle cezasızlık hissine kapıldı
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov: İsrail, Batı'nın hoşgörüsüyle nedeniyle cezasızlık hissine kapıldı
Sputnik Türkiye
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEK) İran aleyhindeki kararı kabul etmesinin ardından İsrail'in saldırı gerçekleştiği dile getiren Sergey Ryabkov, söz... 14.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-14T16:27+0300
2025-06-14T16:27+0300
dünya
sergey ryabkov
uluslararası atom enerjisi kurumu (uaek)
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i̇srail
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları hakkında yaptığı açıkmada, "Batı tarafından kabul ettirilen Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kurulu'nun İran karşıtı kararı, İsrail'e verilen desteğin bir kez daha teyit edilmesi oldu. İsrail, Batı ülkelerinin desteğiyle cezasız kalacağını hissetti" cümlesini kaydetti.Ryabkov açıklamasında şu cümleleri dile getirdi:UAEK'nın İran kararı: 'İşbirliği ruhuyla bağdaşmadığına inanıyoruz'Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İran'ın yüzde 60 saflıkta 400 kilogramın üzerinde zenginleştirilmiş uranyum stokuna sahip olmasının görmezden gelinemeyeceğini belirterek, bunun nükleer silah yapımı için gerekli seviyeye çok yakın olduğunu ifade etmişti.Grossi, UAEK'nın 2019-2020 yıllarında İran'da 3 yerde insan eliyle yapılmış uranyum parçacıkları tespit ettiğini belirterek, bu duruma ilişkin Tahran yönetiminin, UAEK'nın sorularına ya hiç yanıt vermediğini ya da teknik açıdan inandırıcı cevaplar sunmadığını, ayrıca söz konusu yerleri temizleme girişimlerinde bulunarak UAEK'nın doğrulama faaliyetlerini engellemeye çalıştığını söylemişti.Grossi, bu konuya ilişkin Tahran yönetiminin kendilerine ağır suçlamalarda bulunduğunu ancak ellerindeki belgelerin bu suçlamaların yersiz olduğunu gösterdiğini belirterek, "Bu tür bir eylemin (İran’ın UAEK'ya ait belgeleri ele geçirmesi) işbirliği ruhuyla bağdaşmadığına inanıyoruz" cümlesini kaydetmişti.İran'a, UAEK ile acilen tam ve etkin bir şekilde işbirliği yapma çağrısında bulunan Grossi, "İran, çözüme kavuşturulmamış güvenlik meselelerinin çözümü hususunda UAEK'ya yardımcı olmadığı sürece UAEK, İran'ın nükleer programının yalnızca barışçıl amaçlarla yürütüldüğüne dair güvence veremeyecektir" dedi.
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sergey ryabkov, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaek), batı, i̇srail, i̇ran, rafael mariano grossi, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, nükleer
sergey ryabkov, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaek), batı, i̇srail, i̇ran, rafael mariano grossi, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, nükleer

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov: İsrail, Batı'nın hoşgörüsüyle nedeniyle cezasızlık hissine kapıldı

16:27 14.06.2025
© Sputnik / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru / Multimedya arşivine gidinRussia's Deputy Foreign Minister, Sherpa in BRICS, Sergei Ryabkov, at the 1st meeting of Sherpas/Sous-Sherpas of the BRICS countries in St. Petersburg.
Russia's Deputy Foreign Minister, Sherpa in BRICS, Sergei Ryabkov, at the 1st meeting of Sherpas/Sous-Sherpas of the BRICS countries in St. Petersburg. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2025
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Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEK) İran aleyhindeki kararı kabul etmesinin ardından İsrail'in saldırı gerçekleştiği dile getiren Sergey Ryabkov, söz konus ukararın Batı tarafından zorla kabul ettirildiğini zira UAEK'nın Yönetim Kurulu üyelerinin önemli bir kısmının çekimser kaldığını ya da karşı oy kullandığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları hakkında yaptığı açıkmada, "Batı tarafından kabul ettirilen Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kurulu'nun İran karşıtı kararı, İsrail'e verilen desteğin bir kez daha teyit edilmesi oldu. İsrail, Batı ülkelerinin desteğiyle cezasız kalacağını hissetti" cümlesini kaydetti.
Ryabkov açıklamasında şu cümleleri dile getirdi:

UAEK Yönetim Kurulu'nun İran karşıtı karar, her ne kadar Yönetim Kurulu üye ülkelerinin önemli bir kısmı çekimser kalmış ya da karşı oy kullanmış olsa da, Batı grubu tarafından zorla kabul edildi. İşte bu kararın kabul edilmesinden sonraki gün saldırı gerçekleşti. Yani İsrail bir ölçüde cezasız kalacağını hissetti. Bir dizi Batı ülkesinin - sadece ABD'nin değil, aynı zamanda İran'ın nükleer programı müzakerelerine katılan önde gelen Avrupa ülkelerinin de - koşulsuz desteğini bir kez daha gördü.

UAEK'nın İran kararı: 'İşbirliği ruhuyla bağdaşmadığına inanıyoruz'

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İran'ın yüzde 60 saflıkta 400 kilogramın üzerinde zenginleştirilmiş uranyum stokuna sahip olmasının görmezden gelinemeyeceğini belirterek, bunun nükleer silah yapımı için gerekli seviyeye çok yakın olduğunu ifade etmişti.
Grossi, UAEK'nın 2019-2020 yıllarında İran'da 3 yerde insan eliyle yapılmış uranyum parçacıkları tespit ettiğini belirterek, bu duruma ilişkin Tahran yönetiminin, UAEK'nın sorularına ya hiç yanıt vermediğini ya da teknik açıdan inandırıcı cevaplar sunmadığını, ayrıca söz konusu yerleri temizleme girişimlerinde bulunarak UAEK'nın doğrulama faaliyetlerini engellemeye çalıştığını söylemişti.
Grossi, bu konuya ilişkin Tahran yönetiminin kendilerine ağır suçlamalarda bulunduğunu ancak ellerindeki belgelerin bu suçlamaların yersiz olduğunu gösterdiğini belirterek, "Bu tür bir eylemin (İran’ın UAEK'ya ait belgeleri ele geçirmesi) işbirliği ruhuyla bağdaşmadığına inanıyoruz" cümlesini kaydetmişti.
İran'a, UAEK ile acilen tam ve etkin bir şekilde işbirliği yapma çağrısında bulunan Grossi, "İran, çözüme kavuşturulmamış güvenlik meselelerinin çözümü hususunda UAEK'ya yardımcı olmadığı sürece UAEK, İran'ın nükleer programının yalnızca barışçıl amaçlarla yürütüldüğüne dair güvence veremeyecektir" dedi.
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