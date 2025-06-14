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İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun İran kararı, İsrail'e saldırması için bahane verdi
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun İran kararı, İsrail'e saldırması için bahane verdi
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İran Dışişleri Bakanı Arakçi, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ile yaptığı görüşmede Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu... 14.06.2025, Sputnik Türkiye
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEK) İran'ın barışçıl nükleer programı hakkında, 'Avrupa üçlüsü' ve ABD tarafından önerilen son kararını eleştirdi.Arakçi, Kallas ile yaptığı görüşmede şu cümleleri kaydetti:İran Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, “Arakçi, UAEK tarafından İran'ın barışçıl nükleer programı ile ilgili olarak 'Avrupa üçlüsü' ve ABD tarafından önerilen son kararını eleştirdi ve bu belgeyi Siyonist rejimin İran'ın nükleer tesislerine yönelik düşmanca eylemlerinin gerekçesi ve dayanağı olarak nitelendirdi” denildi.
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İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun İran kararı, İsrail'e saldırması için bahane verdi

15:49 14.06.2025
© AP Photo / Vahid SalemiAbbas Arakçi
Abbas Arakçi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
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İran Dışişleri Bakanı Arakçi, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ile yaptığı görüşmede Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu tarafından alınan kararın İsrail'e İran'a saldırı için bahane verdiğini dile getirdi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEK) İran'ın barışçıl nükleer programı hakkında, 'Avrupa üçlüsü' ve ABD tarafından önerilen son kararını eleştirdi.
Arakçi, Kallas ile yaptığı görüşmede şu cümleleri kaydetti:

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun İngiltere, Almanya, Fransa ve ABD tarafından hazırlanan İran karşıtı kararı, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırması için bir gerekçe oldu.

İran Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, “Arakçi, UAEK tarafından İran'ın barışçıl nükleer programı ile ilgili olarak 'Avrupa üçlüsü' ve ABD tarafından önerilen son kararını eleştirdi ve bu belgeyi Siyonist rejimin İran'ın nükleer tesislerine yönelik düşmanca eylemlerinin gerekçesi ve dayanağı olarak nitelendirdi” denildi.
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