https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/iran-disisleri-bakani-arakci-uluslararasi-atom-enerjisi-kurumunun-iran-karari-israile-saldirmasi-1097030585.html

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun İran kararı, İsrail'e saldırması için bahane verdi

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun İran kararı, İsrail'e saldırması için bahane verdi

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ile yaptığı görüşmede Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu... 14.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-14T15:49+0300

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEK) İran'ın barışçıl nükleer programı hakkında, 'Avrupa üçlüsü' ve ABD tarafından önerilen son kararını eleştirdi.Arakçi, Kallas ile yaptığı görüşmede şu cümleleri kaydetti:İran Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, “Arakçi, UAEK tarafından İran'ın barışçıl nükleer programı ile ilgili olarak 'Avrupa üçlüsü' ve ABD tarafından önerilen son kararını eleştirdi ve bu belgeyi Siyonist rejimin İran'ın nükleer tesislerine yönelik düşmanca eylemlerinin gerekçesi ve dayanağı olarak nitelendirdi” denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/istanbulda-varilan-anlasma-uyarinca-rusyadan-ukraynaya-1200-cenaze-daha-teslim-edildi-1097029694.html

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