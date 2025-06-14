https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/rdif-baskani-dmitriyev-trump-karsiti-protestolar-renkli-devrimlerle-ayni-senaryoya-sahip-1097032556.html
RDIF Başkanı Dmitriyev: Trump karşıtı protestolar 'renkli devrimlerle' aynı senaryoya sahip
RDIF Başkanı Dmitriyev: Trump karşıtı protestolar 'renkli devrimlerle' aynı senaryoya sahip
Sputnik Türkiye
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, ABD’deki Trump karşıtı protestoların ‘renkli devrimlerle’ aynı senaryoya sahip olduklarını... 14.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-14T16:35+0300
2025-06-14T16:35+0300
2025-06-14T16:33+0300
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Rusya Devlet Başkanlığı Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn ile, ‘ABD'de Trump’a karşı planlanan protestoların, başkanlık yönetiminin otoritesini sarsmaya yönelik daha geniş bir kampanyanın parçası olduğu’ konusunda hemfikir olduğunu belirterek, bunların 'renkli devrimlerle' aynı senaryoya sahip olduğunu kaydetti.Flynn'in sosyal medya platformu X'teki ‘ABD'de planlanan protestoların spontan değil, psikolojik bir operasyon ve Başkan Trump'ın yönetiminin otoritesini sarsmaya yönelik daha geniş bir stratejinin parçası olduğu’ yönündeki paylaşımına yorum yapan Dmitriyev, şu ifadelere yer verdi:ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlik karşıtı politikalarına itiraz eden protestocular, 14 Haziran'da Washington'da düzenlenecek askeri geçit töreni sırasında No Kings (Krallara Hayır) kampanyası kapsamında ülke çapında gösteriler düzenlemeyi planlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/abd-5-bolgeye-taktik-birlikler-nakletmeye-hazirlaniyor-1096957396.html
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kirill dmitriyev, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), michael flynn, abd, donald trump, renkli devrim, washington, gösteri
kirill dmitriyev, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), michael flynn, abd, donald trump, renkli devrim, washington, gösteri
RDIF Başkanı Dmitriyev: Trump karşıtı protestolar 'renkli devrimlerle' aynı senaryoya sahip
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, ABD’deki Trump karşıtı protestoların ‘renkli devrimlerle’ aynı senaryoya sahip olduklarını belirtti.
Rusya Devlet Başkanlığı Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn ile, ‘ABD'de Trump’a karşı planlanan protestoların, başkanlık yönetiminin otoritesini sarsmaya yönelik daha geniş bir kampanyanın parçası olduğu’ konusunda hemfikir olduğunu belirterek, bunların 'renkli devrimlerle' aynı senaryoya sahip olduğunu kaydetti.
Flynn'in sosyal medya platformu X'teki ‘ABD'de planlanan protestoların spontan değil, psikolojik bir operasyon ve Başkan Trump'ın yönetiminin otoritesini sarsmaya yönelik daha geniş bir stratejinin parçası olduğu’ yönündeki paylaşımına yorum yapan Dmitriyev, şu ifadelere yer verdi:
Senaryo aynı ve ‘renkli devrimleri’ yapanlar da aynı kişiler. Ne yazık ki, çok az kişi bu işin ne kadar derin bir koordinasyon ve deneyim gerektirdiğini anlıyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlik karşıtı politikalarına itiraz eden protestocular, 14 Haziran'da Washington'da düzenlenecek askeri geçit töreni sırasında No Kings (Krallara Hayır) kampanyası kapsamında ülke çapında gösteriler düzenlemeyi planlıyor.