https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/rdif-baskani-dmitriyev-trump-karsiti-protestolar-renkli-devrimlerle-ayni-senaryoya-sahip-1097032556.html

RDIF Başkanı Dmitriyev: Trump karşıtı protestolar 'renkli devrimlerle' aynı senaryoya sahip

RDIF Başkanı Dmitriyev: Trump karşıtı protestolar 'renkli devrimlerle' aynı senaryoya sahip

Sputnik Türkiye

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, ABD’deki Trump karşıtı protestoların ‘renkli devrimlerle’ aynı senaryoya sahip olduklarını... 14.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-14T16:35+0300

2025-06-14T16:35+0300

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dünya

kirill dmitriyev

rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)

michael flynn

abd

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Rusya Devlet Başkanlığı Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn ile, ‘ABD'de Trump’a karşı planlanan protestoların, başkanlık yönetiminin otoritesini sarsmaya yönelik daha geniş bir kampanyanın parçası olduğu’ konusunda hemfikir olduğunu belirterek, bunların 'renkli devrimlerle' aynı senaryoya sahip olduğunu kaydetti.Flynn'in sosyal medya platformu X'teki ‘ABD'de planlanan protestoların spontan değil, psikolojik bir operasyon ve Başkan Trump'ın yönetiminin otoritesini sarsmaya yönelik daha geniş bir stratejinin parçası olduğu’ yönündeki paylaşımına yorum yapan Dmitriyev, şu ifadelere yer verdi:ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlik karşıtı politikalarına itiraz eden protestocular, 14 Haziran'da Washington'da düzenlenecek askeri geçit töreni sırasında No Kings (Krallara Hayır) kampanyası kapsamında ülke çapında gösteriler düzenlemeyi planlıyor.

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kirill dmitriyev, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), michael flynn, abd, donald trump, renkli devrim, washington, gösteri