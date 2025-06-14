https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/abd-baskani-trumptan-iran-aciklamasi-nukleer-silaha-sahip-olmalari-halinde-baris-imkansiz-1097035241.html

ABD Başkanı Trump'tan İran açıklaması: 'Nükleer silaha sahip olmaları halinde barış imkansız'

ABD Başkanı Trump'tan İran açıklaması: 'Nükleer silaha sahip olmaları halinde barış imkansız'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olması durumunda barışın imkansız olduğunu belirterek İsrail'den bağımsız olarak İran'ın nükleer sahibi... 14.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-14T20:45+0300

2025-06-14T20:45+0300

2025-06-14T20:45+0300

dünya

i̇ran

i̇srail

ortadoğu

abd

donald trump

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0e/1095386000_0:4:748:425_1920x0_80_0_0_7dfc08423dcdda16dcf9e37b046c57c7.png

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın nükleer silaha sahip olması durumunda İran ile barışın imkansız olduğunu söyledi.Açıklamasında, "İran nükleer bomba sahibi olamaz, bu çok basit. İsrail olsun ya da olmasın, İran nükleer bomba sahibi olamaz" cümlesini kaydeden Trump, “Barış istediğini söyleyenler için, İran'ın nükleer silahlara sahip olması durumunda barıştan söz edilemez" dedi.Trump, İran hükümetinin hala bir anlaşma yapmak istediğini ancak Tahran temsilcilerinin planlanan müzakerelere katılıp katılmayacağından emin olmadığını da sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/usakov-putin-ile-trump-arasinda-telefon-gorusmesi-gerceklesti-1097034493.html

i̇ran

i̇srail

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇ran, i̇srail, ortadoğu, abd, donald trump