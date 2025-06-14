https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/abd-baskani-trumptan-iran-aciklamasi-nukleer-silaha-sahip-olmalari-halinde-baris-imkansiz-1097035241.html
ABD Başkanı Trump'tan İran açıklaması: 'Nükleer silaha sahip olmaları halinde barış imkansız'
ABD Başkanı Trump'tan İran açıklaması: 'Nükleer silaha sahip olmaları halinde barış imkansız'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olması durumunda barışın imkansız olduğunu belirterek İsrail'den bağımsız olarak İran'ın nükleer sahibi... 14.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-14T20:45+0300
2025-06-14T20:45+0300
2025-06-14T20:45+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın nükleer silaha sahip olması durumunda İran ile barışın imkansız olduğunu söyledi.Açıklamasında, "İran nükleer bomba sahibi olamaz, bu çok basit. İsrail olsun ya da olmasın, İran nükleer bomba sahibi olamaz" cümlesini kaydeden Trump, “Barış istediğini söyleyenler için, İran'ın nükleer silahlara sahip olması durumunda barıştan söz edilemez" dedi.Trump, İran hükümetinin hala bir anlaşma yapmak istediğini ancak Tahran temsilcilerinin planlanan müzakerelere katılıp katılmayacağından emin olmadığını da sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/usakov-putin-ile-trump-arasinda-telefon-gorusmesi-gerceklesti-1097034493.html
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i̇ran, i̇srail, ortadoğu, abd, donald trump
i̇ran, i̇srail, ortadoğu, abd, donald trump
ABD Başkanı Trump'tan İran açıklaması: 'Nükleer silaha sahip olmaları halinde barış imkansız'
ABD Başkanı Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olması durumunda barışın imkansız olduğunu belirterek İsrail'den bağımsız olarak İran'ın nükleer sahibi olmaması gerektiğini dile getirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın nükleer silaha sahip olması durumunda İran ile barışın imkansız olduğunu söyledi.
Açıklamasında, "İran nükleer bomba sahibi olamaz, bu çok basit. İsrail olsun ya da olmasın, İran nükleer bomba sahibi olamaz" cümlesini kaydeden Trump, “Barış istediğini söyleyenler için, İran'ın nükleer silahlara sahip olması durumunda barıştan söz edilemez" dedi.
Trump, İran hükümetinin hala bir anlaşma yapmak istediğini ancak Tahran temsilcilerinin planlanan müzakerelere katılıp katılmayacağından emin olmadığını da sözlerine ekledi.